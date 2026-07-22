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'অনশন ভাঙতে প্রস্তুত, তবে...'; কেন্দ্রকে শর্ত জানিয়ে চিঠি ওয়াংচুকের

সোনম ওয়াংচুকের দাবি, NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায় নেওয়ার অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্রটি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে বলে কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে।

SONAM WANGCHUK
'অনশন ভাঙতে প্রস্তুত, তবে...'; কেন্দ্রকে শর্ত জানিয়ে চিঠি ওয়াংচুকের (ফাইল ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 7:24 PM IST

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নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অনশনরত সোনম ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে ওয়াংচুক লিখেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁর দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেয়, তবে তিনি অনশন ভাঙবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং ডঃ জিতেন্দ্র সিংকে লেখা চিঠিতে সোনম ওয়াংচুক বলেছেন, "গত রাতে হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং আমাকে অনশন ভাঙার আবেদন করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ । আমাদের কথোপকথনের সময় আপনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সরকার আমার দাবিগুলি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে।"

কেন্দ্রের কাছে সোনম ওয়াংচুকের দাবি

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সরকার যেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়, সোনম ওয়াংচুক তার জন্য দাবি জানিয়েছেন। এর সঙ্গেই তাঁর দাবি, দায় নির্ধারণের জন্য সংসদে একটি অর্থবহ আলোচনা হওয়া উচিত, যেখানে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত ও অন্যায্য বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও, 2026 সালের 20 জুলাইয়ের 'চলো সংসদ' পদযাত্রাটি উল্লেখযোগ্যভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। সমগ্র দেশ ও বিশ্ব গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের প্রতি তাদের দৃঢ়তা ও অঙ্গীকারের সাক্ষী হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ, হয়রানি বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি এই আস্থা ক্ষুণ্ণ হবে না।

আমি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাঁচতে চাই

ওয়াংচুক চিঠিতে লিখেছেন, "হাসপাতালে আপনার সঙ্গে দেখা করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় 65 ​​জন সাংসদ আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইতোমধ্যে এসে গেছেন এবং বাকিরা আজ সন্ধ্যার মধ্যে এসে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁরা সবাই আমাকে অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দেশের সেবায় আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। আমি বাঁচতে চাই। আমি আমার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষা এবং যে কাজ আমার জীবনকে পরিচয় দিয়েছে, সেই কাজে ফিরতে চাই।"

সোনম ওয়াংচুক কেন্দ্রের কাছে এই আশ্বাস চেয়েছিলেন

ওয়াংচুক লিখেছেন, "আমি সরকারের কাছে বিনীতভাবে এই সুস্পষ্ট আশ্বাস চাই যে, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোনও তরুণ আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক বা প্রতিশোধমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। তাদের একমাত্র 'অপরাধ' হল একটি ন্যায্য ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হওয়া। যদি এই ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়, তবে আমি এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমার অনশন শেষ করব যে, সরকার শুধু আমার আবেদনই শোনেনি, বরং লক্ষ লক্ষ তরুণ ভারতীয়ের আকাঙ্ক্ষাও বুঝেছে। এই ধরনের আশ্বাস না পেলে, আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন চালিয়ে যেতে বাধ্য হব। আমি এও আশা করি যে, আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশ আর কোনও বলপ্রয়োগ করবে না।"

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