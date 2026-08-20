মার্গদর্শীর বিরুদ্ধে ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমারের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট
আবেদনকারীর অভিযোগে কোনও সত্যতা না পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের বিরুদ্ধে করা আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।
By Sumit Saxena
Published : August 20, 2026 at 7:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার (20 অগস্ট) মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের বিরুদ্ধে প্রাক্তন সাংসদ ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমারের দায়ের করা আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তে মার্গদর্শী গ্রুপ স্বস্তি পেয়েছে। চূড়ান্ত শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট আরও প্রশ্ন করে, "এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আবেদনকারীর নেই এবং আপনি কে এই আবেদন করার?" সুপ্রিম কোর্টের আরও পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারী ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে এই আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনটি খারিজ হয়ে যাওয়ায়, প্রায় দুই দশক ধরে চলতে থাকা এই মামলাটি আপাতত শেষ হল।
আবেদন দাখিলের কারণ: প্রাক্তন সাংসদ ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমার একটি আবেদন দাখিল করে অভিযোগ করেছিলেন যে মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্স আরবিআই-এর নিয়ম লঙ্ঘন করছে এবং অনৈতিকভাবে আমানত সংগ্রহ করছে। এরপর তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলাগুলি খারিজ করে দেয়। তাই, ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমার তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নেন।
প্রাক্তন সাংসদ ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চের সামনে মামলাটির শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটির চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের পক্ষে সিদ্ধার্থ লুথরা এবং নাগামুথু উপস্থিত হয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অবশেষে আবেদনটি খারিজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্স সর্বোচ্চ স্বস্তি লাভ করেছে।
এই মামলার শুনানিতে, আপনি কে যিনি এই আবেদনটি করেছেন? বেঞ্চ আবেদনকারী, প্রাক্তন সাংসদ ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমারকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে। ভুন্দাভল্লি অরুণ কুমারের আইনজীবীর যুক্তির ভিত্তিতে বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে যে, প্রাক্তন সাংসদের ওই সংস্থার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত বিরোধ রয়েছে। বেঞ্চ আরও বলে যে, আপনি এই মামলায় যত বেশি তর্ক করবেন, আপনার উপর সন্দেহ তত বাড়বে।
এখন পর্যন্ত আমানতকারীদের 2,591 কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট 5,43,000 কোটি টাকার দাবিহীন অংশ একটি অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের পক্ষে আইনজীবী উপরোক্ত বিষয়টির ওপর জোর দেন। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়।
2025 সালে মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্স কী জানিয়েছিল? "সকল আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অতএব, 2008 সালে কোম্পানির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া ফৌজদারি মামলা নিষ্ফল। এছাড়াও, কোম্পানির তৎকালীন চেয়ারম্যান রামোজি রাও 2024 সালের জুন মাসে প্রয়াত হয়েছেন। তাছাড়া, 'হিন্দু অবিভক্ত পরিবার' (HUF)-এর অন্য সদস্যদেরও অভিযুক্ত করা যাবে না," 2025 সালে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে মার্গদর্শী ফিনান্সিয়ার্সের দাখিল করা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনে এই কথা বলা হয়েছিল।
2008 সালের ফৌজদারি অভিযোগ: যখন ওয়াইএস রাজশেখর রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন 2008 সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মার্গদর্শীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়েছিল যে, মার্গদর্শী একটি 'হিন্দু অবিভক্ত পরিবার' এবং আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) নিয়মের লঙ্ঘন। 10 বছর পর হাইকোর্ট মার্গদর্শীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি খারিজ করে দেয়।
মামলাটি চালিয়ে যাওয়া হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি 2024 সালের এপ্রিলে হাইকোর্টে পাঠিয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রেশন বিভাগ 2024 সালের 26 সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বৈধ বিনিয়োগকারী-আমানতকারীদের কাছ থেকে দাবি বা আপত্তি আছে কিনা তা জানাতে আবেদন করে।
সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির জবাবে কোনও আমানতকারী এগিয়ে আসেননি। ফৌজদারি মামলা চলাকালীন 'মার্গদর্শী ফাইন্যান্স এইচইউএফ'-এর তৎকালীন 'কর্তা'র মৃত্যু হওয়ায়, হাইকোর্ট 'মার্গদর্শী'-র ফৌজদারি আবেদনগুলি মঞ্জুর করে। ফলে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। তাই, এটি আবেদনটি খারিজ করে দেয়।