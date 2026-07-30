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তিন রাজ্যে উপনির্বাচন, সমর্থকদের আটক করার অভিযোগ প্রশান্তের

প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন 'জন সুরজ পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোরও ৷ এবারই প্রথম নির্বাচনী রাজনীতিতে পা রেখেছেন ৷

Assembly by elections
বিহার-সহ তিন রাজ্যে উপনির্বাচন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 3:17 PM IST

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নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বৃহস্পতিবার বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া এবং গুজরাতের মঞ্জালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ সকাল সাতটায় শুরু হয়েছে। এখানে প্রায় 3 লক্ষ 80 হাজার ভোটার 26 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৷ গণনা হবে 3 অগস্ট। প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন 'জন সুরজ পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোরও ৷ এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচনী রাজনীতিতে পা রেখেছেন তিনি ৷

প্রশান্তের কথায়, "বিজেপি জানে যে উপনির্বাচনে তারা হারতে চলেছে। কোনও ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির না করেই পুলিশ 24 ঘণ্টা নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারে। তাই ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার কয়েকজন সমর্থককে আটকে রাখা হয়েছে।" তাঁর দাবি, প্রশাসনিক যন্ত্রের এই "অপব্যবহার" এনডিএ-র জয় নিশ্চিত করতে পারবে না ৷ প্রশান্ত কিশোর অভিযোগ করেন, "নিজেদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বিজেপি এমনকি জেডিইউ সভাপতি নীতীশ কুমারের একটি ভিডিয়োও ছড়িয়েছে; যেখানে বিহারের দীর্ঘতম মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির প্রার্থীর হয়ে ভোট চাইতে দেখা গিয়েছে।"

বাঁকিপুরে 26 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, মূল লড়াইটা মূলত প্রশান্ত কিশোর এবং বিজেপির যুব শাখার নেতা নীরজ কুমার সিনহার মধ্যেই হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আশুতোষ তিওয়ারিকে, যিনি এই প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন ৷ অন্যদিকে, কংগ্রেস আবারও প্রবীণ নেতা কুঁয়ার ঘনশ্যাম সিংকে মনোনয়ন দিয়েছে ৷ যিনি এই আসন থেকে সপ্তমবারের মতো নির্বাচনে লড়ছেন। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কংগ্রেস বিধায়ক রাজেন্দ্র ভারতীর সদস্যপদ বাতিল হওয়ায় দাতিয়া আসনটি শূন্য হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, গুজরাতের মঞ্জালপুর কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ চলছে ৷ প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক যোগেশ প্যাটেলের মৃত্যুর কারণে সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে ৷ এই আসনে বিজেপি সতীশ প্যাটেলকে এবং কংগ্রেস প্রাক্তন মন্ত্রী ভিখাভাই রাবারিকে প্রার্থী করেছে। এখানে লড়াইটি মূলত এই দুই দলের মধ্যে সরাসরি হচ্ছে।

প্রশান্ত কয়েক বছর আগে 'জন সুরজ পার্টি' গঠন করেছিলেন ৷ বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য তাঁর দল সেরকম কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি ৷ তবে এবার তিনি ভোটে লড়ছেন ৷ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে প্রশান্তের দাঁড়ানোর ফলে লড়াই তাৎপর্ষপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গত এপ্রিলে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপি নেতা নীতিন নবীন এই আসনটি ছেড়ে দেন। গত নভেম্বরে নবীন টানা পঞ্চমবার এই বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরজেডি (RJD)-র রেখা গুপ্তাকে 50 হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন। বিজেপি এই আসনে যুব শাখার নেতা নীরজ কুমার সিনহাকে প্রার্থী করেছে এবার। এদিকে, ভোট শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে প্রশান্ত বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর একাধিক সমর্থককে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, শাসকদল বিজেপি বাঁকিপুর আসনের উপনির্বাচনে হারের আশঙ্কা করছে ৷ তাই তাদের নির্দেশে পুলিশের এই পদক্ষেপ ৷ 'জন সুরজ পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা দাবি করেন, "স্পষ্টতই, এই আটকের ঘটনার পিছনে রয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি।"

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BIHAR BY ELECTION
GUJARAT MADHYA PRADESH ELECTION
বিধানসভা উপনির্বাচন
বিহার উপনির্বাচন
ASSEMBLY BY ELECTIONS

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