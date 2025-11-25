10 হাজার বছর পর জাগল আগ্নেয়গিরি ! ভারতে বিমান পরিষেবায় হাই অ্যালার্ট

10 হাজার বছর পর জাগল আগ্নেয়গিরি ! ভারতে বিমান পরিষেবায় হাই অ্যালার্ট
ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছাইয়ে ঢেকেছে দিল্লি-মহারাষ্ট্র-হরিয়ানা-পঞ্জাব-রাজস্থানের আকাশ ৷ একাধিক বিমান বাতিল করে সতর্কতা জারি করে DGCA ৷
Published : November 25, 2025 at 9:12 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 12:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: জেগে উঠেছে 'ঘুমন্ত' আগ্নেয়গিরি ৷ প্রায় 10 হাজার বছর পর সোমবার রাত থেকে ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরিতে শুরু হয়েছে অগ্ন্যুৎপাত ৷ সেখান থেকে নির্গত ছাইয়ের ঘন মেঘ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের আকাশ দখল করেছে ৷ ইতিমধ্যেই গতকাল ছাইয়ের কারণে কিছু বিমান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো-সহ অন্যান্য সংস্থা ৷ যার কারণে বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দরগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক তথা ডিজিসিএ (Directorate General of Civil Aviation)। পরবর্তীতে ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়েছে, বিষাক্ত মেঘ দূরে সরে যাচ্ছে ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই ইন্ডিয়া মেট স্কাই ওয়েদারকে উল্লেখ করে জানিয়েছে, ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছাইয়ের মেঘ বিমান চলাচলে প্রভাব ফেলছে ৷ সোমবার সন্ধ্যায় ওই ছাইয়ের মেঘ পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে প্রবেশ করেছে । আর ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে ৷ রাত 10টা নাগাদ তা রাজস্থান, উত্তর-পশ্চিম মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা এবং পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়েই চলেছে ৷ প্রতি ঘণ্টায় 120-130 কিলোমিটার বেগে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে'। পরবর্তীতে তা হিমালয়-সহ অন্যান্য অঞ্চলেও আঘাত হানতে পারে ৷
সালফার ডাই অক্সাইডের পুরু স্তর ছেয়েছ ভারতের আকাশে
একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে সুপ্ত থাকা আগ্নেয়গিরিটি রবিবার অর্থাৎ 23 নভেম্বর জেগে ওঠে ৷ শুরু হয় লাভা উদগীরণ ৷ সেই সঙ্গে আকাশে ছাই এবং সালফার ডাই অক্সাইডের পুরু স্তর ছড়িয়ে পড়ে । যা ভারতেও প্রভাব ফেলছে ৷ এরপরই একটি বিবৃতি-সহ সতর্কতা জারি করেছে, DGCA ৷
বিমান সংস্থাগুলিকে সতর্কতা DGCA-র
বিমান সংস্থাগুলিকে DGCA জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যাতে এলাকায় প্রভাব ফেলতে পারে তাই সেখানে সাবধানতা অবলম্বন করতে ৷ ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতার অসঙ্গতি বা কেবিনের ধোঁয়া/গন্ধ-সহ যে কোনও সন্দেহজনক ছাইয়ের সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিমান সংস্থাগুলিকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।
অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বাতিল বিমান
উল্লেখ্য, এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সোমবার কন্নুর থেকে আবু ধাবিগামী ইন্ডিগোর 6E 1433 বিমানটিকে ঘুরিয়ে আমেদাবাদে বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছাই উড়ে আসার কারণে আজ, মঙ্গলবার দিল্লি বিমানবন্দর থেকে অন্তত 7টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে ৷ সেইসঙ্গে 10টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট দেরিতে ছাড়া হবে ৷ গতকাল এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে 13টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল।
Following the recent eruption of the #HayliGubbi volcano in #Ethiopia, ash clouds are reported to be drifting towards parts of western India. We understand that such news may cause concern, and we want to reassure you that your safety remains our highest priority.— IndiGo (@IndiGo6E) November 24, 2025
Our teams are…
আবহাওয়াবিদরা কী বলছেন ?
আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, অগ্ন্যুৎপাতের পর ওই কুণ্ডলী দ্রুত মধ্য এশিয়া এবং ভারতে প্রবেশ করছে । মনে করা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এটি বিমান চলাচলকে প্রভাবিত করবে। এটি সম্ভবত এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে উচ্চ দূষণের মাত্রাও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে, দিল্লি এনসিআরে বায়ুর গুণমান বেশিরভাগ জায়গায় 'গুরুতর' হওয়ার কাছে রয়েছে ৷ তার মধ্যে এই পুরু ছাইয়ের মেঘ আরও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে রাজধানীতে ৷
ইন্ডিয়া মেট স্কাই ওয়েদার কী জানিয়েছে ?
ইন্ডিয়া মেট স্কাই এক্স পোস্টে লিখেছে, "এই ছাইয়ের মেঘ ইতিমধ্যে যোধপুরকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে । এনসিআর এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলি শীঘ্রই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"
Update06:— IndiaMetSky Weather (@indiametsky) November 24, 2025
The Ash plume mostly consists of Sulphur Dioxide with low to moderate concentrations of Volcanic Ash. Its now stretching from Oman-Arabian sea region into Plains of North & Central India. Its will not impact AQI levels but it will impact So2 level at #Hills of #Nepal,… https://t.co/f95r95mLMi pic.twitter.com/WQOOhKmyHM
ভারতীয় মৌসম ভবন কী জানিয়েছে ?
পরবর্তীতে, ভারতীয় মৌসম ভবনের (আইএমডি) ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা 7.30 নাগাদ ভারতের আকাশ থেকে এই বিষাক্ত মেঘ দূরে সরে যাচ্ছে ৷ অগ্ন্যুৎপাতের ছাইয়ের মেঘ চিনের দিকে ভেসে চলেছে ৷
ইথিওপিয়ায় কী প্রভাব ?
সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, উত্তর ইথিওপিয়ায় ঘটে যাওযয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দীর্ঘস্থায়ী ৷ এরপরই লোহিত সাগর পেরিয়ে ইয়েমেন ও ওমানের দিকে ছাই ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার সকালে হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পার্শ্ববর্তী আফদেরা গ্রাম ধুলোয় ঢেকে যায়। স্থানীয় প্রশাসক মহম্মদ সাইদ বলেন, "কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ৷ তবে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে স্থানীয় পশু, প্রাণীদের উপর প্রভাব পড়তে পারে ৷