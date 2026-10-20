তৃণমূল ছাড়তেই ইউসুফ পাঠানের জমি-ভাগ্যোদয়! 20 কোটি দামে 45 শতাংশ ছাড়

তৃণমূল ছাড়তেই ইউসুফ পাঠানের জমি-ভাগ্যোদয়! 20 কোটি দামে 45 শতাংশ ছাড়
Yusuf Pathan plot controversy: চলতি বছরের জুনে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেন ইউসুফ । ওই গোষ্ঠী পরে এনডিএ শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয় ।
Published : October 20, 2026 at 6:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: অবসানের পথে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের জমি-বিতর্ক । গুজরাতের ভদোদরায় তাঁর বাড়ির লাগোয়া 978 বর্গমিটার পুরসভার জমি তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার । প্রস্তাব অনুযায়ী, 500 বর্গমিটার জমি আবাসিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হবে । বাকি 478 বর্গমিটার জমি মিলবে নির্ধারিত বাজারমূল্যের 55 শতাংশ দামে । অর্থাৎ, ওই অংশের জন্য 45 শতাংশ ছাড় পাবেন পাঠান । পুরো জমিটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 20.53 কোটি টাকা । জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । ভদোদরা পুরনিগমের স্থায়ী সমিতি এবং সাধারণ সভার অনুমোদন প্রয়োজন ।
ভদোদরা পুরনিগমের কমিশনারের তরফে জমি বরাদ্দের প্রস্তাব স্থায়ী সমিতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে । আগামী শুক্রবার, 23 অক্টোবরের বৈঠকে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা । জমি বরাদ্দের চূড়ান্ত শর্ত এবং পাঠানকে কত টাকা দিতে হবে, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি । ফলে রাজ্য সরকারের সম্মতি মিললেও পুরসভার প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত জমি হস্তান্তরকে চূড়ান্ত বলা যাচ্ছে না ।
2012 থেকে বিতর্কের শুরু
ভদোদরার তান্ডলজা এলাকায় টাউন প্ল্যানিং স্কিম-22-এর অন্তর্গত ওই জমিটি পাঠান পরিবারের বাড়ির লাগোয়া । 2012 সালে জমিটি 99 বছরের লিজে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন ইউসুফ পাঠান । তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের প্রস্তাব তৈরি হলেও 2014 সালে গুজরাত সরকার তা খারিজ করে দেয় । সরকারি জমি নিলাম ছাড়া বরাদ্দ করা যায় কি না, তা নিয়েই মূলত জটিলতা তৈরি হয়েছিল ।
এর পরেও জমিটি নিয়ে বিতর্ক থামেনি । 2024 সালে তৃণমূলের টিকিটে বহরমপুর থেকে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর পাঠানের জমি নিয়ে পুরনিগমের পদক্ষেপ নতুন করে সামনে আসে । জমিটি বেআইনিভাবে দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তা খালি করার নোটিশ দেয় ভদোদরা পুরনিগম । পাঠান সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ।
2025 সালের অগস্টে হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় । পরে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন পাঠান । চলতি বছরের 8 জুন শুনানির সময় জমির বৈধ বরাদ্দ ও অর্থপ্রদান ছাড়া কীভাবে সরকারি জমি দখলে ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত । পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । শেষ পর্যন্ত 31 অগস্ট হাইকোর্টে দায়ের করা আপিল প্রত্যাহার করে নেন পাঠান ।
বিনামূল্যে 500, বাকি জমিতে 45 শতাংশ ছাড়
নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, মোট 978 বর্গমিটার জমির মধ্যে 500 বর্গমিটার আবাসিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হবে । বাকি 478 বর্গমিটার জমির দাম নির্ধারিত হবে ভদোদরা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন কমিটির ধার্য করা বাজারদরের ভিত্তিতে । সেই মূল্যের 55 শতাংশ দিতে হবে পাঠানকে । অর্থাৎ, বাকি অংশের জমি কেনার ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ ছাড় মিলবে ।
17 মার্চ 2026-এ মূল্যায়ন কমিটি জমিটির দাম নির্ধারণ করেছিল । সেই হিসাব অনুযায়ী, পুরো 978 বর্গমিটার জমির আনুমানিক মূল্য প্রায় 20.53 কোটি টাকা । তবে এই মূল্যায়ন পুরো জমির । 500 বর্গমিটার বিনামূল্যে এবং বাকি অংশ ছাড়ে বরাদ্দের প্রস্তাব কার্যকর হলে পাঠানকে ঠিক কত টাকা দিতে হবে, তা চূড়ান্ত শর্ত নির্ধারিত হওয়ার পরেই স্পষ্ট হবে ।
গুজরাত সরকারের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুরনিগমের ভূমি ও সম্পত্তি বিভাগ প্রস্তাবটি তৈরি করেছে । সরকারি নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, এই বরাদ্দকে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে নজির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না । পাশাপাশি, পুরনিগমের জমি বরাদ্দের ফলে যে মূল্যগত সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে, তা মেটাতে রাজ্যের রাজস্ব দফতর সমমূল্যের জমি পুরনিগমকে দেবে বলে নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে ।
রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই নতুন মোড় ?
জমি-বিতর্কের নতুন মোড় ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও প্রশ্ন উঠেছে । 2024 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বহরমপুর থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন পাঠান । চলতি বছরের জুনে তৃণমূল ছেড়ে আরও কয়েক জন সাংসদের সঙ্গে তিনি ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়া বা এনসিপিআইয়ে যোগ দেন । ওই গোষ্ঠী পরে এনডিএ শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয় । তার কয়েক মাসের মধ্যেই ভদোদরার জমি বরাদ্দে গুজরাত সরকারের সম্মতি নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছে ।
জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাঠানের রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের সরাসরি যোগ রয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি । সরকারি সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চললেও বিষয়টিকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে দেখার অবকাশ নেই । জমি বরাদ্দের প্রস্তাবটি আপাতত পুরসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় ।
দীর্ঘ 14 বছরের বিতর্কে তাই নতুন অধ্যায় শুরু হলেও নিষ্পত্তির শেষ ধাপ এখনও বাকি । আগামী শুক্রবারের স্থায়ী সমিতির বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়, তার উপরেই নির্ভর করছে জমি বরাদ্দের পরবর্তী প্রক্রিয়া । এর পর সাধারণ সভার অনুমোদনও প্রয়োজন । সব শর্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরেই জানা যাবে, পাঠান শেষ পর্যন্ত কতটা জমি পাবেন এবং তার জন্য তাঁকে কত টাকা দিতে হবে ।