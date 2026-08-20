আইনের তোয়াক্কা না-করে প্রথম দু'টি স্তবক গাইবে কংগ্রেস, 'বন্দে মাতরম' বিতর্কে তোপ বিজেপি'র

আইনের তোয়াক্কা না-করে প্রথম দু'টি স্তবক গাইবে কংগ্রেস, 'বন্দে মাতরম' বিতর্কে তোপ বিজেপি'র
মোদি সরকার আইনি বলে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে ৷ কিন্তু কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, তারা প্রথম দু'টি স্তবকই গাইবে ৷
By PTI
Published : August 20, 2026 at 6:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: কেন্দ্রের মোদি সরকার জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর ছ'টি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে আইন প্রণয়ন করেছে ৷ কিন্তু দলের যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রথম দু'টি স্তবকই গাইবে কংগ্রেস ৷ 1937 সালে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে এই সংকল্প গৃহীত হয়েছিল এবং বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব পূর্বসূরিদের সেই নীতি মেনে চলবে ৷ গতকাল দলের কার্যকরী কমিটি (সিডব্লিউসি)-র বৈঠকে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৷
বিরোধী দলের এমন সিদ্ধান্তকে 'বিদেশি মানসিকতা' বলে কটাক্ষ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে 'দেশ বিরোধী'র পাশাপাশি সংসদে প্রণয়ন করা আইনের প্রকাশ্য অবমাননা বলে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷
গত 15 অগস্ট নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গাইতে বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে দলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে ৷ কংগ্রেস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ এই বিতর্কে 79 বছর বয়সি কংগ্রেস নেত্রীর নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্তমান প্রজন্ম নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ বিজেপি এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে ৷
এই বিতর্কিত আবহে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল কংগ্রেস ৷ এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসল সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এটা পুরোপুরি অসম্মান করা ৷ কারণ বাকি অংশটিতে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ যেমন ধর্ম, মর্ম, শক্তি, ভক্তি, মন্দির, বাণী, বিদ্যা এবং দুর্গা জাতীয় শব্দ রয়েছে ৷ এই শব্দগুলি ভারতীয় সংস্কার, সংস্কৃতি, চিরাচরিত পরম্পরা, আস্থা, বিশ্বাস তথা দেশের জীবন বোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ৷"
তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বিদেশি মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ ৷ তাই এই শব্দগুলিকে গ্রহণ করেনি তারা ৷ সোনিয়া গান্ধির নাম না করেও বনসল কটাক্ষ করেন, "নিয়ন্ত্রণহীনভাবে উড়তে থাকা এই ঘুড়ির সুতোটা একজন বিদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তির হাতে রয়েছে, আর যে দল জিহাদিদের তোষণ না করে টিকে থাকতে পারে না, সেই দল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জানি কী-ই না করবে !"
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "কেউ আপনাদের জেল যাত্রা আটকাতে পারবে না ৷ কেউ যেন কংগ্রেসের এই ফাঁদে পা না-দেন, কারণ এখন এটা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ৷"
কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে দেশবিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, "1937 সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে বন্দে মাতরম দুই ভাগে বিভক্ত করে ৷ সেখান থেকেই দেশকে বিভাজিত করার শক্তি পেয়েছিল কংগ্রেস ৷ 'বন্দে মাতরম'-এর 150 তম বার্ষিকীতে এই ভুল শুধরে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি এই গান সম্পূর্ণ গাওয়া আইনি বাধ্যতামূলক করেছেন ৷ কিন্তু রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস ফের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির স্বার্থে তোষণের পথে হাঁটছে ৷"