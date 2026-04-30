বঙ্গভোট মিটতেই জামিন পেলেন I-PAC কর্তা
জামিন পেলেন আইপ্যাক কর্তা ভিনেশ চান্দেল ৷ গত 13 এপ্রিল তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ও সহ প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেফতার করা হয় ৷
Published : April 30, 2026 at 11:45 AM IST
নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট পর্ব শেষ হতেই জামিন পেলেন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির (আই-প্যাক) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেল । বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লির পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট ৷
গত 13 এপ্রিল রাতে তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক (I-PAC)-এর অন্যতম ডিরেক্টর ও সহপ্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ তারপর দিনই ইডি তাঁকে হেফাজতে নিয়েছিল ৷ ভিনেশের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ ছিল ৷
VIDEO | Delhi: Senior advocate Vikas Pahwa on Patiala House Court granting bail to I-PAC director Vinesh Chandel, said,— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2026
" we filed a regular bail application a few days ago, and the ed was supposed to file a reply. yesterday, they filed their reply and raised no objection to the… pic.twitter.com/5eaNzytZca
ভিনেশের জামিন মঞ্জুর নিয়ে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ পাহওয়া বলেন, "আমরা ক'য়েকদিন আগে জামিন আবেদন দাখিল করেছিলাম এবং ইডি-র (ED) পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়ার কথা ছিল । গতকাল তারা তাদের জবাব দাখিল করে এবং জামিন মঞ্জুর করার বিষয়ে কোনও আপত্তি জানায়নি ৷ মূলত এই যুক্তিতে যে, তিনি তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ৷"
আইনজীবীর আরও সংযোজন, "ধৃত আইপ্যাক কর্তা তদন্ত প্রক্রিয়ায় 'স্বতঃস্ফূর্ত ও উদ্দেশ্যমূলক' সাহায্য করেছেন ৷ ঠিক এই ভাষাই ইডি ব্যবহার করেছে । তদন্ত চলাকালীন প্রয়োজনীয় তথ্য ও অন্যান্য যা যা প্রয়োজনীয়, তা সবই ভিনেশ দিয়েছেন । তদন্তকারী আধিকারিকের জবানবন্দি রেকর্ডও করা হয়েছে ৷ ভিনেশের জামিনের বিষয়ে কোনও আপত্তি আসেনি ।"
Vinesh Chandela, Director and Co-Founder of I-PAC, has been granted bail by the Patiala House Court in a money laundering case. He was arrested by the Enforcement Directorate (ED) in the matter. During the previous hearing, the court had issued a notice to the ED seeking its… pic.twitter.com/aS16JB3KAh— IANS (@ians_india) April 30, 2026
ভোটের মুখে বাংলার শাসকদলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার কর্তাকে গ্রেফতারির ঘটনা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছিল ৷ যদিও তৃণমূলের তরফে বরাবরই বলা হয়েছে, ভয় দেখানোর জন্যই এই গ্রেফতারি ৷ 29 এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোট শেষ হওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তে সহযোগিতা করার যুক্তিতে জামিনে মুক্তি পেলেন সেই আইপ্যাক কর্তা ৷
I-PAC কর্তার 10 দিনের ইডি হেফাজত; 'গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত', সরব অভিষেক