প্রেম করে বিয়ে নিষিদ্ধ এই গ্রামে ! নিয়ম ভাঙলে দুই পরিবারকে সামাজিক বয়কটের নিদান

প্রেম করে বিয়ে নিষিদ্ধ এই গ্রামে ! নিয়ম ভাঙলে দুই পরিবারকে সামাজিক বয়কটের নিদান
Love Marriage Ban: সম্প্রতি গ্রামের দুই বাসিন্দার বিয়ে নিয়ে মেয়ের পরিবার আপত্তি তোলায় বিষয়টি পঞ্চায়েতের নজরে আনা হয় ৷ তারপরই এই সিদ্ধান্ত ৷
Published : September 22, 2026 at 3:43 PM IST
হিসার (হরিয়ানা), 22 সেপ্টেম্বর: 'প্রেম-বিবাহ' নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি গ্রাম । পাশাপাশি সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনও মহিলা বা পুরুষ যদি এমন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারকে সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে হবে । হরিয়ানার হিসার জেলার একটি গ্রামে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
এই ধরনের তিনটি ঘটনা সামনে আসার পর রবিবার আরিয়ানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । জানানো হয়, গ্রামের কোনও ছেলে গ্রামেরই কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না; কারণ এ ধরনের বিয়ে গ্রামের সামাজিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
এই বিষয়ে গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, "একই গ্রামের তরুণ-তরুণীর মধ্যের সম্পর্ককে ভাই-বোনের সম্পর্কের সমতুল্য বলে মনে করা হয় । তাই কেউ যদি গ্রামের ভিতরেই পরস্পরকে বিয়ে করেন, তবে সেই বিয়ে মেনে নেওয়া হবে না ।"
পঞ্চায়েত আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ ধরনের বিয়ে বন্ধ করতে গ্রাম-স্তরে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং একটি সচেতনতা কর্মসূচি চালানো হবে ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতা হনুমান ভার্মা জানান, কুলবন্ত সোখলার সভাপতিত্বে পঞ্চায়েত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল । গ্রামেরই এক যুবক গ্রামের এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং মেয়েটির পরিবার সেই বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিল । মেয়েটির পরিবার ছেলের বাড়িতে গিয়ে তাদের মেয়েকে ফেরত চায় । এরপর বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পৌঁছয় । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পঞ্চায়েত প্রেম-বিবাহ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় । এর উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা ।
তিনি উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে । কেউ যদি এমনটা করেন, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে (কাউন্সেলিং)। গ্রামে একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার মাধ্যমে গ্রাম-স্তরে মানুষকে সচেতন করা হবে ।
অন্য এক বাসিন্দা জানান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এটি বাস্তবায়নের কাজ চলবে । গ্রামের সামাজিক কাঠামো যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে । এছাড়া গ্রামবাসীরা এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত কি না, তা জানতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষাও চালানো হবে ।
উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্মতিক্রমে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে; ভারতের সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই এই অধিকার স্বীকৃত । আইনগতভাবে, প্রেম-বিবাহ নিষিদ্ধ করে পঞ্চায়েতের নেওয়া সিদ্ধান্তের কোনও আইনি বৈধতা নেই এবং এর ফলে ফৌজদারি ও বিধিবদ্ধ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে ।