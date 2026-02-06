বিয়ে বাড়িতে মদের আসর না-বসলে মিলছে 51 হাজার টাকা

বিয়ে বাড়িতে মদের আসর না-বসলে মিলছে 51 হাজার টাকা
বিয়েবাড়ি থেকে পার্টির আসর, অন্য কোনও জমজমাট অনুষ্ঠানে বসে মদের আসর ৷ কিন্তু এমনটা না-করলে পরিবার পাচ্ছে 51,000 টাকা ৷
Published : February 6, 2026 at 7:17 PM IST
দোইওয়ালা (উত্তরাখণ্ড), 6 ফেব্রুয়ারি: মদ্যপানের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ উত্তরাখণ্ডের দোইওয়ালা বিধানসভা কেন্দ্রের গাদুল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে যুবকদের দিন দিন মদের আসক্তি বেড়েই চলেছে ৷ এই প্রবণতা আটকাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের পদক্ষেপকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ বিয়ে বাড়ি বা যে কোনও অনুষ্ঠানে মদের আসর না-বসলেই পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে 51,000 টাকা ৷
গাদুল গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামপ্রধান সুইটি রাওয়াত জানান, পার্টিতে মদের আসর বসতে যে পরিবার অনুমতি দেবে না তাদের 51 হাজার টাকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, ইতিমধ্যেই আমি দু'টি পরিবারকে 51,000 টাকার চেক দিয়েছি ৷" এরপরই তিনি উল্লেখ করেন, "উত্তরাখণ্ডের এই এলাকায় বিয়ে, পার্টি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে মদ্যপান করা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, যুবকদের মধ্যে মদ্যপানের আসক্তি বাড়ার ইন্ধন জোগাচ্ছে । এই প্রবণতা আটকাতে ও গ্রামের পরিবেশ ঠিক রাখতে আমি এমন উদ্যোগ নিয়েছি ৷"
আসলে সুইটি রাওয়াত একটি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সমাজকে ৷ এমনটাই বলছেন এলাকাবাসীরা ৷ ককটেল পার্টির প্রবণতা বেড়ে যাওয়া শুধু যে স্বাস্থ্যের উপর এসে পড়ে এমনটা নয়, অনুষ্ঠান আয়োজনকারী পরিবারের অর্থের অপচয়ও হয় ৷ তরুণদের মধ্যে মদ্যপানের ইন্ধনও বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷ এই উদ্যোগটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এলাকায় পাশাপাশি, স্থানীয়রা বেশ প্রশংসা করছে এই পদক্ষেপকে ৷
মদের আসর না-বসায় সুইটি রাওয়াত ইতিমধ্যে দু'টি পরিবারকে 51,000 টাকা করে দিয়েছেন ৷ গত 1 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে, গ্রামের বাসিন্দা জ্ঞান সিং বিষ্ট তাঁর মেয়ের বিয়েতে মদের আসর বসতে দেননি ৷ তিনিই প্রথম এই উদ্যোগকে বাস্তবকে পরিণত করেন ৷ দেরাদুনের ডিএম সাভিন বানসাল এই উদ্যোগের জন্য তাঁকে 51,000 টাকার চেক হাতে তুলে দেন ৷ পাশাপাশি, দেবেন্দ্র সিংও এগিয়ে আসেন এহেন অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে ৷ গতকাল অর্থাৎ 5 ফেব্রুয়ারি তাঁর মেয়ের বিয়ের ককটেল পার্টি ছিল ৷ সেখানে তিনি মদের আসর বসতে দেননি ৷ এই পদক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরূপ, তাঁকেও 21 হাজার টাকার চেক দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে ৷
এদিকে, সুইটি রাওয়াতের গ্রামপ্রধান ধর্মেন্দ্র রাওয়াত বলেন "এলাকার সকল জন প্রতিনিধিদের উচিত মদ্যপান কমাতে নেশাজাত দ্রব্য পরিবেশনও না-করা ৷ বিয়েতে ককটেল পার্টিও বন্ধ হওয়া উচিত ৷" দেরাদুন জেলাশাসকও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন।