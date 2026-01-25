ETV Bharat / bharat

বরফের মধ্যে বিকিনি পরে উত্তাল নাচ মহিলার, সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো দেখে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী

নেটপাড়ায় রীতিমতো ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিয়োটি ৷ মানালিতে তখন বরফ পড়েছে ৷ এক মহিলা পর্যটক কালো বিকিনি পরে তুমুল নাচছেন ৷

সিমলায় বরফ পড়ার দৃশ্য দেখে পর্যটকরা আনন্দে মেতেছেন (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 3:04 PM IST

সিমলা, 25 জানুয়ারি: বেশ কয়েকদিন ধরে প্রবল তুষারপাতে ঢাকা পড়েছে সিমলা থেকে শুরু করে মানালির বিভিন্ন এলাকা ৷ কাশ্মীর থেকে উত্তরাখণ্ডেও একই ছবি ৷ পাহাড়ি রাজ্যে ঘুরতে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখে পর্যটকরা তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন ৷ এরই মাঝে মানালিতে মহিলার বিকিনি পরে নাচ ঝড় তুলেছে সোশাল মিডিয়ায় ৷

জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে প্রকাশ্যে নাচের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই নেটপাড়ায় তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। নিজের রাজ্যে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটি দেখে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের পূর্ত ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিং ৷

বরফে ঢেকে রয়েছে সিমলার রাস্তা ৷ থমকে যানবাহন ৷ যানজটে পড়েছেন এলাকাবসীরাও (পিটিআই)

কনকনে শীতে জুবুথুবু সিমলা-মানালি ৷ চারিদিক ঢেকেছে বরফের চাদরে ৷ সারাদিন বৃষ্টির মতো ঝড়ে পড়েছে ঝুরো বরফ ৷ সিমলা, মানালির এই অপরূপ দৃশ্য দেখে আনন্দিত পর্যটকরা। কিন্তু কালো বিকিনি পরা মহিলা উন্মত্ত নাচ এখন চর্চার কারণ ৷ নেটাগরিকরা ইতিমধ্যেই ভিডিয়ো দেখে পোস্টের কমেন্ট সেকশন ভরিয়ে দিচ্ছেন ৷ অনেক নেটাগরিক মহিলাকে সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বলে দাবি করেছেন ৷ আবার কেউ বলছেন, পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এই ধরনের ভিডিয়ো শুট বেমানান ৷

সিমলার ম্যাল রোড ৷ আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে তুষারপাত- বৃষ্টি-শৈত্যপ্রবাহ ও বজ্রপাতের কারণে জারি করা হয়েছে সতর্কতা (পিটিআই)

নেট ব্যবহারকারীদের একাংশ ভিডিয়ো নিয়ে নিজেদের অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, মানালি এমন একটি পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে আট থেকে আশি সব বয়সের পর্যটকরা যান। সেখানে ওই মহিলার এহেন আচরণ সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয় । অনেক নেটাগরিক বলছেন, মানালিতে পর্যটকদের জন্য কোনও পোশাকবিধি নেই। যদি কোনও বিষয়বস্তু জনসাধারণের বিরক্তির কারণ হয়, তবে আইন এবং স্থানীয় নিয়মে প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসতেই পারে ।

সিমলাতে লোকজনরা মাথায় ছাতা ধরে তুষারাবৃত রাস্তায় হাঁটছেন (পিটিআই)

হিমাচল সরকারের মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিং-ও এনিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, ওই মহিলা পর্যটক এহেন আচরণ দেবভূমির মর্যাদার প্রতি অসম্মান ৷ ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য'র কথায়, "হিমাচল প্রদেশ সর্বদা পর্যটকদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় ৷ তবে কেউ দেবভূমির অমর্যাদা করলে তা সহ্য করা হবে না। এই রাজ্য কেবল ভ্রমণের স্থান নয়, বরং বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং শতাব্দী প্রাচীন ঐশ্বরিক ঐতিহ্যের একটি পবিত্র ভূমি ৷ সম্প্রতি, কিছু পর্যটকের আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ধর্মীয় স্থান, তুষারাবৃত রাস্তা এবং জনসাধারণের যাতায়াতের জায়গায় অশ্লীল আচরণ করা হয়েছে। এই ধরনের আচরণ হিমাচলের সংস্কৃতি এবং স্থানীয় মানুষদের ভাবাবেগে গভীর আঘাত হানে।"

তিনি পর্যটকদের উদ্দেশে বলেন, "দেবভূমিতে আপনি ততক্ষণ নিরাপদে থাকবেন, যতক্ষণ আপনি এই পাহাড়ি রাজ্যের সৌন্দর্যকে সম্মান করেন। ধর্মীয় স্থানের কাছে অনুপযুক্ত ফটোশুট, মদ ও নেশাজাত দ্রব্য সেবন সঙ্গে গুন্ডামি, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা এবং অশ্লীল আচরণ একদম কাম্য নয় ৷ হিমাচলে আপনাকে সবসময় স্বাগত ৷ বরফ পড়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থানীয় খাবার এবং স্থানীয় সংস্কৃতি উপভোগ করুন। কিন্তু যদি কেউ আমাদের সভ্যতা এবং বিশ্বাস লঙ্ঘন করেন, তাহলে আইন মেনে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। স্থানীয় মানুষও বিরোধিতায় সরব হবেন ৷ দেবভূমিতে আসুন, পরিবেশকে আপনার বাড়ির মতো করে তুলুন।"

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে হিমাচল প্রদেশে অবিরাম তুষারপাত হয়ে চলেছে। অন্যান্য রাজ্য ও বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরা হিমাচলের বিভিন্ন জনপ্রিয় জায়গায় ভিড় করছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছবি এবং ভিডিয়ো শেয়ার করছেন। তার মধ্যে এই মহিলার নাচের ভিডিয়ো ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷

