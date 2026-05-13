তামিলনাড়ু বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী বিজয়ের TVK সরকার, 144 বিধায়কের সমর্থন

তামিলনাড়ু বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী বিজয়ের TVK সরকার, 144 বিধায়কের সমর্থন
Published : May 13, 2026 at 1:01 PM IST
চেন্নাই, 13 মে: তামিলনাড়ু বিধানসভায় বিজয়-নেতৃত্বাধীন 'তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম' (TVK) সরকার আস্থা ভোটে জয়লাভ করেছে। বুধবার 144 জন বিধায়ক সমর্থন করেন বিজয়ের সরকারকে ৷ যার মধ্যে এআইএডিএমকে-র 25 জন্য বিধায়কও বিজয়ের দলকে সমর্থন করেন ৷ যদিও এদিনের আস্থা ভোটে বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্য়ালিনের নেতৃত্বে ডিএমকে (DMK)-র সদস্যরা বিধানসভা থেকে ওয়াক-আউট করেন ৷ ডিএমকের কোনও বিধায়ক এই ভোটাভুটিতে অংশ নেননি বলেই জানা গিয়েছে ৷
233 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে 144 জন সদস্য ভোট দেন ৷ অন্যদিকে, 22 জন সদস্য এর বিরোধিতা করেন। আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানকারীদের মধ্যে এআইএডিএমকে (AIADMK)-র 25 জন বিধায়কও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে TVK 108টি আসনে জয়লাভ করে রাজ্যে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ৷ তবে, সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ 118টি আসন না-থাকায় TVK প্রধান বিজয় সরকার গঠনের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকারের কাছে সময় চেয়েছিলেন।
রাজ্যপালের তরফে প্রাথমিকভাবে শর্ত ছিল যে, বিজয়কে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর আগে তাঁকে অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ নিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তীতে TVK- কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দলসমূহ, VCK এবং IUML-এর সমর্থন লাভে সক্ষম হয় ৷ যার ফলে 10 মে বিজয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ৷