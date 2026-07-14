ভিয়েতনামে নৌকৌ দুর্ঘটনা, মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

ভিয়েতনামে নৌকৌ দুর্ঘটনা, মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা
মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা লাভা ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়াতে মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ৷
Published : July 14, 2026 at 4:11 PM IST
মুম্বই, 14 জুলাই: ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপের কাছে স্পিডবোট দুর্ঘটনায় মৃত 15 ভারতীয় পর্যটকের দেহ মুম্বই আনার পর মঙ্গলবার সকালে এক এক করে পাঠানো হয়েছে বাড়িতে ৷
সোমবার রাতে মৃতদেহগুলি নিয়ে হো চি মিন সিটি থেকে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট (VN 979) রাত 9টা 19 মিনিটে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখান থেকে দেহগুলি তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের মধ্যে দশজন তামিলনাড়ুর, তিনজন অন্ধ্রপ্রদেশের এবং দুজন কেরলের বাসিন্দা ছিলেন ।
মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষের আর্থিক সাহায্য়
মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থা লাভা ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়াতে মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ৷
The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3
কারা মৃত?
মৃতরা হলেন তামিলনাড়ুর সেন্থিল কুমার জয়ভেল, মুরুগা প্রভু আরুমুগাম, শ্রীধর সুন্দররাজন, শেখ আবদুল্লাহ আব্দুল মজিদ, বালাজি নাতেসান, বিনয় কুমার চিথিরাপুরম ভাস্কারা, রবিশঙ্কর সুগুমারান, সন্তোষ কুমার শান্তিলাল জৈন, বাবু কুপ্পুস্বামী এবং আলাগুরাজন শিবাসামি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নল্লাপেতা আদিশেষাইয়া রবিতেজা, শ্রীধর মুদিয়াম এবং জয়া লক্ষ্মী গেল্লি। কেরলের মৃতদের নাম এভিকোট চেরিয়ান থমাস এবং তাঁর স্ত্রী লোভেনি থমাস। মৃতরা লাভা মোবাইলের এক কর্মী ও 14 জন সহযোগী ছিলেন ৷ সংস্থার পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি কর্পোরেট ইনসেন্টিভ ট্রিপে গিয়েছিলেন তাঁরা।
The Indian national undergoing treatment at Phu Quoc after the tragic boat accident successfully underwent a medical procedure yesterday evening. He has been admitted in a hospital in Ho Chi Minh City today.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
His family members have also arrived in Ho Chi Minh City.
We continue…
চেন্নাই, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশে পৌঁছল দেহ
তামিলনাড়ুর 10 জনের মরদেহ চেন্নাই ও কোয়েম্বাটোর বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুটি মৃতদেহ এদিন সকাল 8টা বেজে 10 মিনিটে চেন্নাই পৌঁছয় ৷ অপর দুটি দেহ নিয়ে দ্বিতীয় ফ্লাইটটি সকাল 9টা 50 মিনিটে মুম্বই থেকে রওনা হয়। বাকি 6টি মরদেহ তিনটি আলাদা বিমানে পাঠানো হয়েছে ৷
কেরলের দম্পতির মৃতদেহ সকালে তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে কোট্টারাক্কারায় তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের একটি দল আগেই মুম্বই বিমানবন্দরে পৌঁছেছিল ৷ মঙ্গলবার ভোর 5 টা 45 মিনিটে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে তিনটি মৃতদেহ হায়দরাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সকাল 7ট10 মিনিট নাগাদ হায়দরাবাদ থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মৃতদেহগুলি অন্ধ্রপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নিজ নিজ গ্রামে পাঠানো হয় ৷
ভিয়েতনামে কী ঘটেছিল?
গত শনিবার ফু কোক দ্বীপের কাছে হোন মে রুত এনগোয়াইয়ে 32 জন ভারতীয় পর্যটক এবং চারজন স্থানীয় বোটকর্মীকে নিয়ে একটি স্পিডবোট উল্টে গেলে 15 জনের মৃত্যু হয়। উদ্ধার হওয়া ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে 16 জন ভারতে ফিরে এলেও একজন ভিয়েতনামের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভিয়েতনামে ভারতীয় দূতাবাস সোমবার এক্স (X) হ্যান্ডলে পোস্টে জানিয়েছে, "ভয়াবহ বোট দুর্ঘটনার পর ফু কোকে চিকিৎসাধীন ভারতীয়ের সোমবার সন্ধ্যায় সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যরাওহো চি মিন সিটিতে পৌঁছেছেন ।"
ফু কোক ভিয়েতনামের বৃহত্তম দ্বীপ, যা সাদা বালির সৈকত, প্রবাল প্রাচীর এবং দ্বীপ ভ্রমণের জন্য বিখ্যাত। শনিবার দ্বীপ ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে উপকূল থেকে প্রায় 400 মিটার দূরে স্পিডবোটটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে ভিয়েতনাম সরকার তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর রবিবার স্পিডবোটের চালককে আটক করা হয়েছে৷
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