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তরুণী বাইকারকে আক্রমণ, প্রতিবাদ করতেই চারচাকায় পিষে দেওয়ার চেষ্টা যুবকদের

Gurugram Hit and Run: গাড়িটি তরুণীর বাইকের কাছাকাছি আসে, একদল যুবক আক্রমণাত্মক আচরণ করতে শুরু করেন। তারপরই তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে বাইকটিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় ৷

biker hit by car in Gurugram
ভয়ানক দৃশ্য (মূল দৃশ্য- ইনস্টাগ্রাম, এডিটিং- ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2026 at 7:58 PM IST

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গুরুগ্রাম, 14 সেপ্টেম্বর: স্পোর্টস বাইকে থাকা এক তরুণীকে গাড়ির ধাক্কা। চালককে দূরে থাকতে বলার পরই তাঁকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যেই গুরুগ্রামের গলফ কোর্স রোডে হিট অ্যান্ড রানের ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তরুণী জানান, গাড়িটি তাঁর বাইকের কাছাকাছি চলে আসে ৷ রবিবার গুরুগ্রামের গলফ কোর্স রোডে ঘটনাটি ঘটে।

চারচাকায় থাকা যুবকরা তারপরই অভব্য আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি তাঁদের কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে বললে উল্টে তাঁকেই বাইক থামাতে বলা হয়। এরপরই শিউরে ওঠার মতো ঘটনা সামনে আসে ৷ পুরো ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে পেজ 'rebelwheels_sia_'এ সিয়া নামের এক তরুণী পোস্ট করেন ৷ তাতেই জানা যায় তরুণীর নাম সিয়া ৷ বাইক চালক সিয়া গাড়িটির বিস্তারিত তথ্যও পুলিশকে দিয়েছেন ৷ গাড়িটি মণীশ (Manish) নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রার রয়েছে বলে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, "ভিডিয়োর ভিত্তিতে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সবকারে নিয়েছি এবং তদন্ত চলছে।"

তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে বাইকটিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় (ইটিভি ভারত)

এসিপি (পূর্ব) অভিলাক্ষ জোশী বলেন, "রোড রেজ এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তাঁর অভিযোগ, গতকাল এপ্রিলিয়া আরএস 457 (RS 457) স্পোর্টস বাইক নিয়ে অন্যান্য বাইক চালকদের একটি দলের সঙ্গে যাচ্ছিলেন তিনি ৷ যাত্রা শুরুর পর থেকেই একটি গাড়ির ক'য়েকজন যুবক তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। তাঁর দাবি, গাড়িটি বারবার তাঁর বাইকের খুব কাছে চলে আসছিল এবং গাড়ির ভিতরে থাকা ব্যক্তিরা আক্রমণাত্মক আচরণ করছিলেন। সিয়া জানান, তিনি গাড়ির আরোহীদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাইক থামাতে বলা হয় বলে অভিযোগ।

তাঁর দাবি, চারচাকাটি যাতে তাঁর বাইকের সামনে এসে রাস্তা আটকে দিতে না-পারে, সে কারণে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। সিয়ার অভিযোগ, এরপরও গাড়িটি তাঁর পিছু নিতে থাকে। এক সময় গাড়ির চালক তাঁর বাইকের সামনে ঢোকার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। গাড়িতে থাকা যুবকদের দেখে সিয়ার মনে হয়েছে তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এরপরই গাড়িটি তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সিয়া চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গুরুগ্রাম পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷

এই ঘটনায় আজ পুলিশ জানিয়েছে, গলফ কোর্স রোডে দ্রুতগতির একটি গাড়ি ওই তরুণীকে ধাক্কা দেয় ৷ যার জেরে তিনি বাইক থেকে ছিটকে পড়েন এবং গাড়িটি বাইকটিকে বেশ কয়েক মিটার পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। ধাক্কা লাগার পরপরই গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। রাস্তায় পড়ে গিয়ে বাইক চালক সিয়া (Siya) আহত হন। পরে তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। বাইকে লাগানো ক্যামেরায় পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে এবং পরে সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়। ফুটেজে দেখা যায়, গাড়িটি বাইককে ধাক্কা দিচ্ছে এবং বেশ ক'য়েক মিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গুরুগ্রাম পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনা নিয়ে তরুণীর কাছ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ করা হয়নি ৷ কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটির বিষয়ে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি আমলে নিয়েছে। ভাইরাল ভিডিয়োটির ভিত্তিতে গুরুগ্রাম পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, ভিডিয়ো এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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তরুণী বাইকারকে আক্রমণ
গুরুগ্রামে হিট অ্যান্ড রান
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