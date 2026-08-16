'সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিন': এসআরএম-এর সমাবর্তনে পরামর্শ উপরাষ্ট্রপতির

'সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিন': এসআরএম-এর সমাবর্তনে পরামর্শ উপরাষ্ট্রপতির
উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের মতে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হল জনগণ, বিশেষ করে দেশের যুবসমাজ। তিনি শিক্ষার্থীদের সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান।
Published : August 16, 2026 at 10:06 PM IST
চেন্নাই, 16 অগস্ট: ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন আজ চেন্নাইয়ের চেঙ্গালপট্টুর কাটানকুলাথুরে অবস্থিত এসআরএম ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এসআরএমআইএসটি)-এর 22তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন এবং 'জাতীয় স্বার্থে অগ্রাধিকার' নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্নাতক শিক্ষার্থীদের তাঁদের জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে দেশ গঠনে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
স্নাতক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "সমাবর্তন ডিগ্রি দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি বছরের পর বছরের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং জ্ঞানের এক উদযাপন এবং একই সঙ্গে দায়িত্ব ও সেবার এক জীবনব্যাপী যাত্রার সূচনা।"
Live : Vice President Shri C. P. Radhakrishnan’s address at the 22nd Convocation of SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, near Chennai. https://t.co/GsuOkeT727— Vice-President of India (@VPIndia) August 16, 2026
সিপি রাধাকৃষ্ণন আন্তঃশাস্ত্রীয় শিক্ষা, সৃজনশীলতা, উদ্যোক্তা মনোভাব এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে এমন একটি শিক্ষাগত পরিবেশ তৈরির জন্য এসআরএমআইএসটি-র প্রশংসা করেছেন। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা, রোবোটিক্স, জৈবপ্রযুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের উপর ইনস্টিটিউটের ক্রমবর্ধমান মনোযোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এই ক্ষেত্রগুলিই ভবিষ্যতের অর্থনীতি ও সমাজকে রূপ দেবে।"
উপরাষ্ট্রপতি গবেষণাকে এমন বাস্তব সমাধানে রূপান্তরিত করার জন্য এসআরএমআইএসটি-র প্রশংসা করেছেন, যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, শিল্পকে শক্তিশালী করে এবং স্থায়ী উন্নয়নে অবদান রাখে। তিনি বলেন, "গবেষণা তখনই তার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য সাধন করে, যখন তা সমাজের সেবায় নিয়োজিত হয়। গবেষণা তখনই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য, যখন তা ইতিবাচক ফল দেয়, সমাজে অর্থবহ প্রভাব ফেলে এবং মানুষকে বাস্তব সুবিধা প্রদান করে।"
কোভিড-19 মহামারির সময়ে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপের কথা স্মরণ করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত 100টিরও বেশি দেশে কোভিড-19 টিকা সরবরাহ করেছে। ভারত মানবিক সহায়তাকে বাণিজ্যিকীকরণের চেষ্টা করেনি।" ভারতের টিকা সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কেনিয়ার স্পিকারের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক কথোপকথনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "অনেক পশ্চিমা দেশ দরিদ্র দেশগুলিকে এমন সহায়তা প্রদান করেনি। ভারতের প্রচেষ্টা মানবতাকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে এবং তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, ভারত শান্তি, উন্নয়ন এবং মানবতার কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" উপরাষ্ট্রপতি জানান যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন যে সারাদেশে এইমস স্থাপন করা উচিত, যাতে দেশের সকল মানুষের কাছে চিকিৎসা সুবিধা এবং চিকিৎসা শিক্ষা পৌঁছাতে পারে।
Vice President Shri C. P. Radhakrishnan graced the 22nd Convocation of S.R.M. Institute of Science and Technology (SRMIST) at Kattankulathur, Chengalpattu near Chennai today.— Vice-President of India (@VPIndia) August 16, 2026
The Vice President said the greatest strength of Bharat is its people, particularly its youth. Sharing… pic.twitter.com/8yi607z7he
উপরাষ্ট্রপতি 2014 সাল থেকে দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসারের বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, "এই সময়ে 16টি আইআইআইটি, 8টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, 8টি আইআইএম, 7টি আইআইটি, 2টি আইআইএসইআর, 1টি এনআইটি এবং 12টি এইমস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ভারতে 1,425টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, 54,000 কলেজ এবং 16,850টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে।"
উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন উচ্চশিক্ষায় নারীদের ভর্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা করেছেন। অনুমান করা হচ্ছে যে, 2014-15 সালের 1.57 কোটি থেকে 2023-24 সালে এই সংখ্যা 42.2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 2.24 কোটিতে পৌঁছাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নারীদের ডিগ্রি ও পদক প্রাপ্তির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা একটি স্বাগতযোগ্য অগ্রগতি। 2047 সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ার যাত্রাপথে স্নাতকেরা এক নির্ণায়ক পর্যায়ে প্রবেশ করছেন। একটি উন্নত, উদ্ভাবনী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আত্মনির্ভরশীল ভারতের স্বপ্ন প্রত্যেক তরুণ ভারতীয়কে দেশ গঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানায়।"
উপরাষ্ট্রপতির মতে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হল জনগণ, বিশেষ করে দেশের যুবসমাজ। স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "শুধু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিও না; ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নাও।"
উপরাষ্ট্রপতি স্নাতক পড়ুয়াদের ‘প্রথমে দেশ’ নীতিকে তাঁদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান ৷ স্নাতক পড়ুয়াদের তাঁর পরামর্শ, তাঁদের জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং কঠোর পরিশ্রম যেন ভারতের অগ্রগতি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। তিনি তাঁদের সাংবিধানিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে, বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে, জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করতে এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে অনুরোধ করেন।