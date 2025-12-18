ETV Bharat / bharat

শতবর্ষে থামল জীবন, প্রয়াত স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'র স্থপতি রাম সুতার

শিল্পক্ষেত্রে অবদানে পদ্মশ্রী-পদ্মভূষণ পান ৷ দরিদ্র পরিবারের ছেলে মূর্তি তৈরি করে বিশ্বজয় করেছিলেন ৷ সেই রাম সুতারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শিল্পজগত ৷

sculptor ram sutar
নিজের ভাস্কর্যের সঙ্গে শিল্পী রাম সুতার (পিটিআই)
Published : December 18, 2025 at 1:40 PM IST

মুম্বই, 18 ডিসেম্বর: শতবর্ষে প্রয়াত হলেন বিখ্যাত ভাস্কর রাম সুতার ৷ গুজরাতে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' ডিজাইন করার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ৷ বুধবার গভীর রাতে তাঁর নয়ডার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বর্ষীয়ান শিল্পী ৷

বয়স হয়েছিল 100 বছর ৷ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন । বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ছেলে অনিল সুতার বাবার প্রয়াণের খবর প্রকাশ্যে আনেন ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে শেয়ার করা একটি নোটে লেখেন, "গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি যে 17 ডিসেম্বর মধ্যরাতে আমাদের বাসভবনে আমার বাবা শ্রী রাম ভানজি সুতার প্রয়াত হয়েছেন ৷"

sculptor ram sutar
রাম সুতার কর্তৃক খোদাই করা কিছু মহাপুরুষের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

1925 সালের 19 ফেব্রুয়ারি বর্তমান মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার অন্তর্গত গন্ডুর গ্রামে এক দরিদ্র ছুতোর পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সুতার শৈশব থেকেই ভাস্কর্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে জানা যায় । মুম্বইয়ের জেজে স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচারের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এই শিল্পীর কৃতিত্বের দীর্ঘ তালিকা ।ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে উপবিষ্ট মহাত্মা গান্ধির এবং সংসদ প্রাঙ্গণে ঘোড়ায় চড়ে থাকা ছত্রপতি শিবাজির মূর্তিগুলি তাঁর সেরা সৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম ।স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকে সম্মান জানিয়ে তৈরি হয়েছিল । শিল্পক্ষেত্রে অবদানের জন্য 1999 সালে পদ্মশ্রী এবং 2016 সালে পদ্মভূষণে ভূষিত হন ভাস্কর রাম সুতার ।সম্প্রতি, রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার পান তিনি ।

sculptor ram sutar
মরিশাসে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

60 বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্মজীবনে তিনি 200টিরও বেশি দুর্দান্ত ভাস্কর্য তৈরি করেছেন । ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল তাঁর ৷ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছাড়াও জওহরলাল নেহেরু এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্তের মতো নেতাদের ভাস্কর্যও তৈরি করেছেন । এছাড়াও বিদেশে মহাত্মা গান্ধির অসংখ্য মূর্তি ব্যক্তিগতভাবে তৈরি করেছেন । তিনি সংসদের সামনে গান্ধিজীর ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তিও তৈরি করেছিলেন । তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ এবং মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের মূর্তিগুলি ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিশ্বজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

sculptor ram sutar
পিছনে তাঁর তৈরি ভাস্কর্য, সামনে স্থপতি রাম সুতার (পিটিআই)

রামের ছেলে অনিল নিজেও একজন ভাস্কর ৷ বাবার পাশাপাশি ভাস্কর্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনিও । 2024 সালে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার পাওয়ার পর ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় অনিল সুতার বলেছিলেন, "আমরা আরও কাজ পাই কারণ মানুষ আমাদের কাজের প্রশংসা করে । এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার । সম্ভবত এই বিশাল মূর্তিগুলি তৈরি করার পরে আমরা উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছি বলেই মহারাষ্ট্র সরকার আমাদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না । আমরা উত্তর ভারত এবং বিশ্বজুড়ে কাজ করেছি । কিন্তু এখন মহারাষ্ট্রে অনেক কাজ হচ্ছে । তাই, সরকার হয়ত আমাদের সম্পর্কে আরও জানতে পেরেছে । সেই কারণেই মহারাষ্ট্র সরকার এখন এই পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমরা এই পুরস্কার পেয়ে খুবই খুশি । আমার বাবার কাজের উপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে । তাই, আমি খুশি এবং আমার বাবাও খুশি হবেন । আমরা মহারাষ্ট্র সরকারের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ।"

sculptor ram sutar
হায়দরাবাদে 125 ফুট লম্বা ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

1950 সালে ছত্রপতি সম্ভাজি নগর (ঔরঙ্গাবাদ) এর বিশ্বখ্যাত অজন্তা গুহাগুলির গুরুত্বপূর্ণ পুনরুদ্ধার প্রকল্পে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মডেলার হিসেবে কাজ করেছিলেন রাম সুতার ৷ যা অনেক ভাস্কর্যকে তাদের পূর্বের গৌরব ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । 1952 সালে তিনি প্রমীলাকে বিয়ে করেন । 1959 সালে, তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রদর্শনী বিভাগের অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল প্রচার অধিদফতরে একজন কারিগরি সহকারী হিসেবে কাজ করেন । তবে, ভাস্কর্যের প্রতি তার অধিক আগ্রহের কারণে, তিনি চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে কর্মজীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন ।

গান্ধি সাগর বাঁধের চম্বল স্মৃতিস্তম্ভের উপর তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে । কংক্রিটের একটি ব্লক দিয়ে খোদাই করা এই দুর্দান্ত 45 ফুট লম্বা ভাস্কর্যটি মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় । এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও দুই সন্তানের সঙ্গে একজন মাকে চিত্রিত করে এই ভাস্কর্যটি দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন ।

sculptor ram sutar
মহারাষ্ট্রের মালওয়ানে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

মহাত্মা গান্ধির একটি বৃহৎ আকারের আবক্ষ মূর্তি তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে একটি । গান্ধিজীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, ভারত সরকার রাশিয়া, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, আর্জেন্টিনা, বার্বাডোস এবং কারাকাসের মতো দেশগুলিতে মহাত্মা গান্ধির আবক্ষ মূর্তি উপহার দিয়েছে । এই আবক্ষ মূর্তিগুলি রাম সুতার তৈরি করেছিলেন । নয়ডায় রাম সুতারের স্টুডিওটি একটি জাদুঘরের মতো ।

এতে প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অসংখ্য বৃহৎ প্রতিরূপ, পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মডেল রয়েছে । তাঁর ছেলে অনিল সুতার, 'আনন্দবন' নামে একটি বিস্তৃত ভাস্কর্য উদ্যান তৈরি করেছেন, যেখানে তার বাবার শিল্পকর্ম একসঙ্গে প্রদর্শিত হয় । ভারতের এই অনন্য আর্ট গ্যালারিটি সুরজকুণ্ড-ভাদখাল লেক রোডে অবস্থিত ।

সম্পাদকের পছন্দ

