90টি বসন্ত পেরিয়ে থামল পথ চলা, প্রয়াত সাংবাদিক মার্ক টুলি

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন স্বাধীন ভারতের বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই খ্যাতনামা সাংবাদিক। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ভুট্টোর ফাঁসি- সাংবাদিক হিসেবে দেখেছেন সবই ।

MARK
প্রয়াত সাংবাদিক মার্ক টুলি (ফাইল চিত্র আইএএনএস)
By PTI

Published : January 26, 2026 at 2:25 AM IST

নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: তাঁর কলমে আর কন্ঠে কথা বলত ইতিহাস। সময়ের নিয়মে পরে তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন এক চলমান ইতিহাস। ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টুলির ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি হল রবিবার দুপুরে ৷ দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে 90 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন স্বাধীন ভারতের বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই খ্যাতনামা সাংবাদিক। 2002 সালে নাইট উপাধি দেওয়া হয় তাঁকে । তার অনেক আগে 1992 সালে পদ্মশ্রী ও 2005 সালে পদ্মভূষণ পান মার্ক টুলি ।

অসুস্থ ছিলেন বেশকিছু দিন ধরেই। শেষমেশ কাজ করা বন্ধ করে দিল শরীরের একাধিক অঙ্গ। হাসপাতালের তরফে জারি করা বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, মৃত্যুর অব্যবহিত আগে আঘাত হেনেছিল স্ট্রোক। তা থেকে আর পরিত্রাণ পাননি প্রবীণ সাংবাদিক। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা লেখক সতীশ জেকব সাংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ দিল্লিতে মার্কের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সাংবাদিক থেকে শুরু করে লেখক মহল । সোশাল মিডিয়ায় বিকেল থেকেই স্মৃতিচারণ করছেন অনুরাগীরা । ভারতের প্রেসক্লাব থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের একাধিক সংগঠনের তরফে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে । শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।

1935 সালের 24 অক্টোবর কলকাতায় জন্ম মার্কের। 22 বছর কাজ করেছেন বিবিসির সঙ্গে। দিল্লি থেকে বিবিসির একাধিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনাও করেছেন তিনি। তার মধ্যে রাজনীতি থেকে সমাজ- আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে । তাঁর কন্ঠে দেশ-বিদেশের নানা ঘটনা পৌঁছে গিয়েছে আপামর ভারতীয়র অন্দরমহলে। নিজের মেধায় তিনিই হয়ে উঠেছিলেন 'ভারতে বিবিসির কণ্ঠ' । ছয়ের দশকের শেষের দিকে বিবিসির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যান । এরপর 1971 সালে আবারও ভারতে ফিরে আসেন ।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে একাধিক বহুল চর্চিত বইও লিখেছেন তিনি । 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, 1979 সালে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসি, 1984 সালে অপারেশন ব্লু স্টার এবং 1991 সালে রাজীব গান্ধির হত্যার মতো একাধিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন মার্ক টুলি।

অপারেশন ব্লুস্টারের পর নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এই ঘটনাকে নিয়ে সতীশ জেকবের সঙ্গে একত্রে প্রথম বই লেখেন প্রবীণ সাংবাদিক। ইন্দিরার মৃত্যুর বছরখানেক বাদে প্রকাশিত হয় 'অমৃতসর মিসেস গান্ধিস লাস্ট ব্যাটেল' ! এর বছর তিনেক বাদে তাঁর লেখা সবচেয়ে চর্চিত বই, 'নো ফুলস্টপস ইন ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বই লিখে দর্শকদের বাহাবা কুড়িয়েছেন মার্ক ।

