প্রকৃতির সুরক্ষা-সংরক্ষণে স্থানীয়দের জুড়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রয়াত বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ গাডগিল

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পরিবেশগত ক্ষতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিল তাঁর নামাঙ্কিত গাডগিল কমিটি ৷ প্রখ্যাত পরিবেশবিদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ বিশিষ্টদের ৷

Veteran ecologist Madhav Gadgil
প্রবীণ পরিবেশবিদ মাধব গাডগিল একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার মুহূর্ত (ফাইল ছবি : ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 8, 2026 at 1:28 PM IST

6 Min Read
পুনে, 8 জানুয়ারি: প্রয়াত হলেন আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত পরিবেশবিদ, লেখক এবং গবেষক মাধব গাডগিল ৷ বুধবার রাত 11টার দিকে পুনের ডক্টর প্রয়াগ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । বয়স হয়েছিল 83 বছর ৷

মৃত্যুকালে গাডগিল রেখে গেলেন এক কন্যা, পুত্র, জামাতা, পুত্রবধূ এবং নাতনিকে । গত বছর স্ত্রীকে হারিয়েছেন ৷ পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে যে, তাঁর মরদেহ দুপুর পর্যন্ত তাঁর বাসভবনে রাখা হবে এবং শেষকৃত্য বিকেল 4টেয় পুনের বৈকুণ্ঠ শ্মশানে অনুষ্ঠিত হবে ।

পশ্চিমঘাট বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রধান,পরিবেশ অনুরাগী প্রবক্তা গাডগিল পরিবেশ বিজ্ঞান এবং সংরক্ষণে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন । 1942 সালের 24 মে পুনেতে জন্মগ্রহণকারী গাডগিল সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেন ৷ তারপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গাণিতিক বাস্তুবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন ।

1973 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত তিনি বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc) তে অধ্যাপকের দায়িত্বে ছিলেন ৷ এই সময়কালে তিনি সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠা করেন ৷ যা পরবর্তীতে ভারতের বাস্তুবিদ্যার শীর্ষস্থানীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে ।

তিনি পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জাতীয় কমিটির দায়িত্বে ছিলেন । পশ্চিমঘাট বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্যানেলেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ যা গাডগিল কমিশন নামে পরিচিত ৷ এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পরিবেশগত ক্ষতি এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিল । প্যানেলের রিপোর্টটি সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিষদে আলোচনা করা হয়েছিল ৷ যেখানে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা এবং সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচিত হয় । এই কমিটি 31 অগস্ট, 2011 সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল ৷ যেখানে ভবিষ্যতে ভূমিধসের ঘটনার সম্ভাবনা এবং সেগুলি মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল । সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল যে, সহ্যাদ্রি অঞ্চলের 30 শতাংশ জায়গা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এর জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন ।

আজীবন পরিবেশ সুরক্ষা, বিশেষ করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের জন্য তিনি জাতিসংঘের 2024 সালের চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য আর্থ লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন । গাডগিল ধারাবাহিকভাবে বলেছিলেন যে, পরিবেশ রক্ষার জন্য নাগরিকদের অংশগ্রহণ কেবল আইন প্রণয়নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ৷

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে প্রকৃতির সুরক্ষা এবং সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে । পরিবেশগত সমস্যাগুলির পক্ষে লড়াই করা একজন পণ্ডিত পথপ্রদর্শকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিশিষ্টরা ।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এক্স পোস্টে লিখেছেন, "প্রকৃতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য একজন সহানুভূতিশীল কণ্ঠস্বর ডঃ মাধব গাডগিলের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত । তাঁর জীবনের কর্ম প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে । তাঁর পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা ।"

মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত বলেছেন, "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ মাধবরাও গাডগিলের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত । তিনি পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা, সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ।"

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত শোকপ্রকাশ করে বলেন, "প্রখ্যাত বাস্তুবিদ এবং পরিবেশ বিজ্ঞানী মাধব গাডগিলের মৃত্যুতে আমি দুঃখিত । একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ, তাঁর কাজ এবং সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অবিচল সমর্থন, বিশেষ করে পশ্চিমঘাটের সুরক্ষায় তাঁর অবদানের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল এবং জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের জন্য এক শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছিল । তাঁর পরিবার, সহকর্মী এবং অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা । ওম শান্তি ৷"

কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা এবং প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেন, গাডগিল একজন আইকন এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব হিসেবে থাকবেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "গাডগিল ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী গবেষক, একজন অগ্রণী প্রতিষ্ঠান-নির্মাতা, একজন মহান যোগাযোগকারী, জনগণের নেটওয়ার্ক এবং আন্দোলনে দৃঢ় বিশ্বাসী, এবং পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে অনেকের বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক এবং পরামর্শদাতা । আধুনিক বিজ্ঞানের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, একই সঙ্গে তিনি ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থার - বিশেষ করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একজন সমর্থক ছিলেন ৷"

রমেশ আরও বলেন, "জননীতিতে তাঁর (গাডগিলের) প্রভাব গভীর ৷ যা 70-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1980-এর দশকের গোড়ার দিকে সেভ সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । 80-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বস্তারে বন রক্ষায় তাঁর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । পরবর্তীতে, তিনি বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন । 2009-2011 সাল পর্যন্ত সময়কালে, তিনি পশ্চিমঘাট বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতিত্ব করেন ৷ এর রিপোর্টটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লিখেছিলেন যা সারবস্তু এবং শৈলী উভয় ক্ষেত্রেই অতুলনীয় ।"

তাঁর কথায়, হার্ভার্ডে ই.ও. উইলসনের (ডারউইনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সমাদৃত) অধীনে জীববিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন গাডগিল ৷ উইলসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, মাধব গাডগিল - বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া বেশিরভাগ অন্যান্য ব্যক্তির মতো নয় - ভারতে ফিরে এসেছিলেন নিজস্ব গবেষণা ক্ষমতা এবং দক্ষতা তৈরি করতে, শিক্ষার্থীদের গাইড করতে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং নীতিতে পরিবর্তন আনতে । এই সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়ভাবে সফল হন । সৌভাগ্যক্রমে তিন বছর আগে তিনি তার আনন্দদায়ক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছিলেন ৷ যা একই সঙ্গে শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক এবং জ্ঞানগর্ভ ।

পরিবেশমন্ত্রী হিসেবে মেয়াদের কথা স্মরণ করে রমেশ স্মরণ করেন যে, তিনি কীভাবে প্রতিদিন নির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য গাডগিলের কাছে যেতেন । তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, 2009 সালের মে থেকে 2011 সালের জুলাই পর্যন্ত পরিবেশমন্ত্রী থাকাকালীন 26 মাস ধরে, আমি প্রতিদিন নির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে যেতাম । আমাদের কথোপকথন কেবল বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, আমরা প্রায়শই ওনার বাবা ধনঞ্জয় গাডগিলের কথা বলতাম, যিনি ভারতের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ এবং 1924 সালে প্রথম প্রকাশিত "দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইভলিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন রিসেন্ট টাইমস" বইটির লেখক । আমরা ভারতের বর্ষার জটিলতা সম্পর্কেও কথা বলতাম, কারণ তার স্ত্রী সুলোচনা এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন ৷"

জয়রাম রমেশের কথায়, "জাতি নির্মাতারা বিভিন্ন রূপ এবং বৈচিত্র্যের অধিকারী । মাধব গাডগিল অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন ছিলেন । সর্বোপরি তাঁর মধ্যে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য ছিল - তিনি ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী এবং সহানুভূতি ও নম্রতা, যার পিছনে ছিল জ্ঞান ও শিক্ষার এক বিশাল সমুদ্র ৷"

