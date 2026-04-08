ছিলেন চারটি আইনসভার সদস্য, প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই

ছিলেন চারটি আইনসভার সদস্য, প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা ৷ প্রায় 6 দশক ধরে চলা রাজনৈতিক জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন মহসিনা কিদওয়াই ৷
By PTI
Published : April 8, 2026 at 2:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই ৷ ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানো এই নেত্রী দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ বুধবার ভোরে নয়ডার মেট্রো হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ বয়স হয়েছিল 94 বছর ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ আরও অনেকে ৷
সরকারের পাশাপাশি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন মহসিনা ৷ 6 দশক রাজনৈতিক জীবনে চারটি আইনসভার সদস্য় হয়েছেন ৷ উত্তর প্রদেশর বিধায়কের পাশাপাশি ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য ৷ আরও পরে লোকসভা এবং রাজ্য়সভার সদস্য হয়েছিলেন মহসিনা ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের সরকারের মন্ত্রীও ৷ সক্রিয় রাজনীতির বৃত্তের বাইরে চলেও গেলেও 2022 সালের কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে শশী থারুরের নাম প্রস্তাব করে সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন ৷
তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু 1960 সালে ৷ সে বছর উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন ৷ তখন তাঁর বয়স মাত্র 28 ৷ বিধায়ক হন 1974 সালে ৷ এর পরের বছর দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় ৷ তার পর হওয়া 1977 সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে কংগ্রেসের পরাজয় হয় ৷ পরের বছর লোকসভার একটি উপ-নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য হন মহসিনা ৷
कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढस बंधाया। pic.twitter.com/VlCkVDBXKE— Congress (@INCIndia) April 8, 2026
ততদিনে অবশ্য রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছেন তিনি ৷ নির্বাচিত হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে জনতা পার্টির সরকার পড়ে গেলে 1980 সালে আবারও প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা ৷ এরপর কখনও শ্রম, কখনও আবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মন্ত্রী হিসেব কাজ করেন ৷ মা ইন্দিরার পাশাপাশি ছেলে রাজীবের মন্ত্রিসভাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ 2004 সালে প্রথমবার রাজ্য়সভার সদস্য হন মহিসনা ৷
Deeply saddened by the passing of Smt. Mohsina Kidwai ji, a stalwart of the Congress party and a Former Union Minister who dedicated over six decades of her life to the service of the nation.— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 8, 2026
A long-serving Member of Parliament in both the Lok Sabha and Rajya Sabha, and a… pic.twitter.com/toVedDE28l
এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি লেখেন, "কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই ছয় দশকের বেশি সময় ধরে দলের জন্য কাজ করেছিলেন ৷ ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ৷ কঠিন সময়ে তাঁর নেতৃত্ব দলকে পথ দেখিয়েছে ৷ তাঁর প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ ৷" পরে নেত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখাও করেন কংগ্রেস সভাপতি ৷
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 8, 2026
वे कांग्रेस पार्टी की एक अत्यंत वरिष्ठ और वफ़ादार नेता थीं, जिनका पूरा जीवन जनसेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमापूर्ण राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की महिलाओं की कई पीढ़ियों… pic.twitter.com/jk1umtTLHc
রাহুল লেখেন, "মহসিনাজির মৃত্যুর খবর শুনে আমি মর্মাহত ৷ তিনি ছিলেল কংগ্রেসের প্রবীণ এবং অনুগত সৈনিক ৷ সারাজীবন মানুষের জন্য তিনি যেভাবে সেবায় ব্রতী থেকেছেন তা যে কোনও মানুষের কাছে আদর্শ ৷"