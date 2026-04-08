ETV Bharat / bharat

ছিলেন চারটি আইনসভার সদস্য, প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা ৷ প্রায় 6 দশক ধরে চলা রাজনৈতিক জীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন মহসিনা কিদওয়াই ৷

Etv Bharat
প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই (ফাইল চিত্র: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : April 8, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই ৷ ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানো এই নেত্রী দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ বুধবার ভোরে নয়ডার মেট্রো হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ বয়স হয়েছিল 94 বছর ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ আরও অনেকে ৷

সরকারের পাশাপাশি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন মহসিনা ৷ 6 দশক রাজনৈতিক জীবনে চারটি আইনসভার সদস্য় হয়েছেন ৷ উত্তর প্রদেশর বিধায়কের পাশাপাশি ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য ৷ আরও পরে লোকসভা এবং রাজ্য়সভার সদস্য হয়েছিলেন মহসিনা ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের সরকারের মন্ত্রীও ৷ সক্রিয় রাজনীতির বৃত্তের বাইরে চলেও গেলেও 2022 সালের কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে শশী থারুরের নাম প্রস্তাব করে সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন ৷

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু 1960 সালে ৷ সে বছর উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন ৷ তখন তাঁর বয়স মাত্র 28 ৷ বিধায়ক হন 1974 সালে ৷ এর পরের বছর দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় ৷ তার পর হওয়া 1977 সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে কংগ্রেসের পরাজয় হয় ৷ পরের বছর লোকসভার একটি উপ-নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য হন মহসিনা ৷

ততদিনে অবশ্য রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছেন তিনি ৷ নির্বাচিত হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে জনতা পার্টির সরকার পড়ে গেলে 1980 সালে আবারও প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা ৷ এরপর কখনও শ্রম, কখনও আবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মন্ত্রী হিসেব কাজ করেন ৷ মা ইন্দিরার পাশাপাশি ছেলে রাজীবের মন্ত্রিসভাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ 2004 সালে প্রথমবার রাজ্য়সভার সদস্য হন মহিসনা ৷

এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি লেখেন, "কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী মহসিনা কিদওয়াই ছয় দশকের বেশি সময় ধরে দলের জন্য কাজ করেছিলেন ৷ ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ৷ কঠিন সময়ে তাঁর নেতৃত্ব দলকে পথ দেখিয়েছে ৷ তাঁর প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ ৷" পরে নেত্রীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখাও করেন কংগ্রেস সভাপতি ৷

রাহুল লেখেন, "মহসিনাজির মৃত্যুর খবর শুনে আমি মর্মাহত ৷ তিনি ছিলেল কংগ্রেসের প্রবীণ এবং অনুগত সৈনিক ৷ সারাজীবন মানুষের জন্য তিনি যেভাবে সেবায় ব্রতী থেকেছেন তা যে কোনও মানুষের কাছে আদর্শ ৷"

TAGGED:

VETERAN CONGRESS LEADER PASSES AWAY
MOHSINA KIDWAI DEMISE
ORMER UNION MINISTER MOHSINA KIDWAI
প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী
MOHSINA KIDWAI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.