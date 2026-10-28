অন্ধ্র উপকূল পেরোতেই শক্তিক্ষয়, তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত অর্ণব

অন্ধ্র উপকূল পেরোতেই শক্তিক্ষয়, তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত অর্ণব
Severe Cyclone Arnab Landfall Process: অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করার পর এটি কিছুটা দুর্বল হয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় ৷
Published : October 28, 2026 at 11:35 AM IST
অমরাবতী, 28 অক্টোবর: অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় থেকে শক্তি হারিয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অর্ণব ৷ রাতভর থেকে শুরু হওয়া ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বুধবার সকাল 8টা নাগাদ ৷ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করার পর এটি কিছুটা দুর্বল হয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ।
ভারতীয় আবহাওয়া অফিসের (আইএমডি) তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভাগে প্রবেশের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি এখন পুরোপুরি স্থলভাগের উপর অবস্থান করছে । স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ার সময় অর্ণবের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 135 কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 150 কিলোমিটার পর্যন্ত ।
আবহাওয়া অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি ইয়ানামের দক্ষিণ-পশ্চিমে, 16.450 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও 81.90 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল অতিক্রম করেছে । যা নারসাপুরের পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় 20 কিলোমিটার, ইয়ানামের দক্ষিণ-পশ্চিমে 40 কিলোমিটার এবং কাকিনাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে 60 কিলোমিটার দূরে ।"
অর্ণবের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে ৷ অনেক জায়গাতেই গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়েছে, যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ।
জরুরি পরিষেবা প্রদান এবং প্রধান সড়কগুলি থেকে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছেন ।