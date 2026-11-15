31 লক্ষের জিএসটি নোটিশ ! থানায় ছুটলেন ঠেলাগাড়ির সব্জি বিক্রেতা

31 লক্ষের জিএসটি নোটিশ ! থানায় ছুটলেন ঠেলাগাড়ির সব্জি বিক্রেতা
Fraudulent Transactions: পুলিশকে ওয়াসিম জানিয়েছেন, মাসখানেক আগে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছে কয়েকজন এসেছিল ৷ সম্ভবত তারাই প্রতারক ৷
Published : November 15, 2026 at 10:44 AM IST
ভেলোর, 15 নভেম্বর: নিজের এলাকায় সকাল-সন্ধে ঘুরে ঘুরে ঠেলাগাড়িতে করে সব্জি বিক্রি করেন ওয়াসিম ৷ কোনওমতে দিন চলে যায় ৷ সংসার টানার জন্য তাঁর বাবা-মা বিড়ি বাঁধেন ৷ এর মধ্যেই ঘুম ছুটিয়ে দেওয়া কাণ্ড ঘটেছে তাঁর সঙ্গে !
ব্যবসায় প্রায় 31 লক্ষ টাকার জিএসটি বকেয়া রয়েছে বলে নোটিশ এসে তাঁর কাছে ৷ ওই নোটিশ দেখে ভেলোর জেলার গুড়িয়াথাম এলাকার তারানামপেট্টির বাসিন্দা ওয়াসিমের চোখ কপালে ওঠার জোগাড় ৷
প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও যৎসামান্য আয় হয় ৷ তাতে সংসার চালানো দূর অস্ত ৷ তাই সাহায্য করেন ওয়াসিমের বাবা-মাও ৷ দিন আনি দিন খাই পরিবারে সেইটুকুই সম্বল ৷ কেন ওয়াসিমকে 31 লক্ষ টাকার নোটিশ পাঠানো হল ? প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝে ওয়াসিম অবশ্য আর দেরি করেননি ৷ তিনি স্থানীয় থানায় সবটা জানিয়েছেন ৷
ওয়াসিম জানিয়েছেন, জিএসটি বিভাগ থেকে গত 12 নভেম্বর তিনি একটি নোটিশ পেয়েছেন ৷ তাতে লেখা রয়েছে, তিনি 7.5 কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন করেছেন ৷ সেই সূত্রেই জিএসটি বাবদ তাঁর কাছ থেকে 30.92 লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে দাবি ওয়াসিমের ৷ এই বিষয়ে তিনি গুড়িয়াথাম থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ৷
পুলিশকে ওয়াসিম জানিয়েছেন, মাসখানেক আগে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছে কয়েকজন এসেছিল ৷ সম্ভবত তারাই প্রতারক ৷ কারণ, ওয়াসিম কাজ পাওয়ার কথা ভেবে তাদের কাছে নিজের প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি এবং একটি ওটিপি শেয়ার করেছিলেন ৷ তারপরেই এই কাণ্ড ৷ প্রায় 31 লক্ষ টাকার জিএসটি বকেয়া নোটিশ পেয়ে কার্যত বিভ্রান্ত ওয়াসিম পুলিশের কাছে গিয়ে দ্রুত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
তাঁর বক্তব্য, জরুরি নথি ব্যবহার করে যারা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তাদের দ্রুত খুঁজে বের করে আইনি ব্যবস্থা নিক পুলিশ ৷ তাঁর মতো সামান্য ঠেলাগাড়ির সব্জি বিক্রেতার কাছে প্রায় 31 লক্ষ টাকার জিএসটি নোটিস আসে কী করে, খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করেছেন ওয়াসিম ৷
পুলিশ অভিযোগ নেওয়ার পর ভেলোর জেলার সুপারিন্টেডেন্ট-এর দফতরেও বিষয়টি জানাতে বলেছে ওয়াসিমকে ৷