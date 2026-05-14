10 দিন পার ! দীর্ঘ টানাপড়েনের পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের

Published : May 14, 2026 at 1:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 মে: কেরল বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের 10 দিন অতিক্রান্ত ৷ দীর্ঘ টানাপড়েনের পর অবশেষে কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস ৷ সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (AICC) আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডি সতীশনকে কেরল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ৷

গত পাঁচ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (UDF)-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন সতীশন ৷ বিরোধীদলের নেতা ছিলেন তিনিই ৷ চলতি বিধানসভা ভোটে মূলত তাঁর নেতৃত্বেই বামাদের পরাজিত করে ইউডিএফ ৷ দুই-তৃতীয়াশের বেশি (102টি) আসন পায় ইউডিএফ ৷ সেই সতীশনই আগামী পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন ৷ রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খার্গের তত্ত্বাবধানে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে AICC সদর দফতরে সতীশনের নামে সিলমোহর দেন কেরলে দলের পর্যবেক্ষক দীপা দাসমুন্সি।

যদিও নবনির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন ছিল কেসি বেনুগোপালের পক্ষেই ৷ তবুও কংগ্রেস হাইকমান্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি থেকে সরে আসেন। সামগ্রিক রাজনৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সতীশন এই নেতৃত্বের জয় লাভ করেন ৷ এ ক্ষেত্রে দল মনে করছে, নির্বাচনী প্রচারের কাণ্ডারি হিসেবে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বই জোটকে এই বিপুল নির্বাচনী সাফল্য এনে দিয়েছে ৷ আর ফলের পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে তিনিই টিকে ছিলেন ৷ অন্যদিকে, আরও এক নেতা রমেশ চেন্নিতালা যাঁর নামও ঘোরাফেরা করছিল মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার হিসাবে তাঁকে নতুন রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার গাণিতিক হিসাবের গণ্ডি পেরিয়ে, কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব কেরলে জনগণের গভীর আবেগ এবং জোট শরিকদের দৃঢ় অবস্থানের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে ৷ UDF-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল—মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে আসা জোরালো চাপ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে ৷ 'কেরল কংগ্রেস', 'রিভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি' এবং 'কমিউনিস্ট মার্কসবাদী পার্টি'-সহ জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলিও সর্বসম্মতিক্রমে দাবি জানিয়েছিল যে, সতীশনকেই যেন নেতৃত্বের হাল ধরতে দেওয়া হয় ৷ জোট শরিকরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, রাজ্যের উপর একটি উপনির্বাচন চাপিয়ে দেওয়াটা ভোটারদের জন্য অনাবশ্যক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ৷ পাশাপাশি তারা সতর্ক করে দেয়, এমন পদক্ষেপের ফলাফল হয়তো শেষ পর্যন্ত অনুকূল নাও হতে পারে।

মুলাপ্পালি রামচন্দ্রন, ভিএম সুধীরণ এবং কে মুরলিধরণের মতো প্রবীণ নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সতীশনের নেতৃত্বের পথকে আরও সুগম করে। গত 4 মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরপরই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ৷ AICC-এর পর্যবেক্ষক মুকুল ওয়াসনিক এবং অজয় মাকেন দ্রুত কেরল সফরে যান এবং বিধায়ক ও জোট নেতাদের মতামত সংগ্রহ করে তাঁদের বিস্তারিত মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনটি জমা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বেনুগোপাল, সতীশন এবং চেন্নিতালাকে সরাসরি আলোচনার জন্য দিল্লিতে তলব করে ৷

