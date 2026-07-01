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আজ থেকে কার্যকর ভিবি-জি রামজি আইন, দৈনিক মজুরি 25% বাড়ানো হয়েছে

VB G RAM G আইনটি 1 জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে, যার আওতায় 100-দিনের পরিবর্তে 125 দিনের কাজের ব্যবস্থা চালু হল, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়ানো হল

VB G RAM G Act
আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে ভিবি-জি রামজি আইন (প্রতীকী ছবি: এএনআই)
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By PTI

Published : July 1, 2026 at 12:31 PM IST

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নয়াদিল্লি, 1 জুলাই: আজ, অর্থাৎ 1 জুলাই থেকে গ্রামীণ ভারতে এমএনআরইজিএ-র যুগের অবসান ঘটছে । কেন্দ্রীয় সরকার এমএনআরইজিএ-কে প্রতিস্থাপন করে ‘বিকাশিত ভারত কর্মসংস্থান ও জীবিকার নিশ্চয়তা মিশন (গ্রামীণ) আইন, 2025’ (VB–G RAM G) নামে একটি নতুন আইন কার্যকর করার মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের চিত্র পাল্টে দিয়েছে। মঙ্গলবার, সরকার এই নতুন প্রকল্পের অধীনে সংশোধিত মজুরির হারও বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে। এখন থেকে গ্রামীণ পরিবারগুলি বছরে মাত্র 100 দিনের পরিবর্তে পুরো 125 দিনের জন্য অদক্ষ কায়িক শ্রমের কাজের বিধিবদ্ধ নিশ্চয়তা পাবে।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক মঙ্গলবার ‘বিকাশিত ভারত – কর্মসংস্থান ও জীবিকার নিশ্চয়তা মিশন (গ্রামীণ) আইন, 2025’-এর অধীনে সংশোধিত মজুরির হার ঘোষণা করেছে। এই হারগুলি 1 জুলাই থেকে কার্যকর হবে, যা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রকল্প ‘ভিবি-জি রাম জি’-এর দেশব্যাপী সূচনার সঙ্গেই মিলবে।

বিজ্ঞপ্তিতে 300 টাকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তি মজুরির হার নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট দৈনিক মজুরি এই সীমার নিচে নেমে না আসে। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচির ইতিহাসে এই প্রথমবার এমনটি ঘটল। মন্ত্রক এই পরিবর্তনকে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং শ্রমের মর্যাদা শক্তিশালী করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

এখন কোনও মজুরিই 300 টাকার কম হবে না। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে মজুরির হার গড়ে 10 শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছে।

গড় মজুরি বৃদ্ধি: এমএনআরইজিএ-র অধীনে জাতীয় গড় মজুরি দৈনিক 298.8 টাকা থেকে বাড়িয়ে 327.4 টাকা করা হয়েছে, যার ফলে দৈনিক 28.6 টাকা সরাসরি সুবিধা হয়েছে।

ন্যূনতম ভিত্তি হারের নিয়ম: সরকার দৈনিক 300 টাকার একটি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তি মজুরি নির্ধারণ করেছে। এর অর্থ হল, দেশের কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মজুরি আর 300 টাকার কম হবে না।

এই রাজ্যগুলিতে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি

ঐতিহাসিকভাবে কম মজুরি থাকা রাজ্যগুলিতে, যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশে, 15-25 শতাংশের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে সর্বোচ্চ শতাংশ বৃদ্ধি (প্রায় 24.5%) রেকর্ড করা হয়েছে, পাশাপাশি উত্তরাখণ্ড, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশাও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। এই পরিবর্তনের আগে সর্বনিম্ন মজুরি ছিল দৈনিক 241 টাকা।

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VB G RAM G ACT

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