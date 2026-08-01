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176 বছরের ইতিহাসে প্রথম, GSI-এর প্রথম মহিলা ডিরেক্টর বর্ষা অশোক আগলাওয়ে

তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবাশ্মবিদ (প্যালিওন্টোলজিস্ট) বর্ষা অশোক আগলাওয়ে, অসিত সাহার স্থলাভিষিক্ত হলেন ৷

Varsha Ashok GSI Director
মহিলা ডিরেক্টর হলেন বর্ষা অশোক আগলাওয়ে (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 2:43 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (GSI)-এর প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন কোনও মহিলা ৷ শুক্রবার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বর্ষা অশোক আগলাওয়ে সংস্থার 54 তম ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 176 বছরের ইতিহাসে দেশের এই শীর্ষ ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থার প্রধান হিসেবে প্রথম কোনও মহিলা ডিরেক্টর হলেন।

তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবাশ্মবিদ (প্যালিওন্টোলজিস্ট) বর্ষা অশোক আগলাওয়ে, অসিত সাহার স্থলাভিষিক্ত হলেন ৷ অসিত সাহা দুই বছর ধরে জিএসআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্সে কাজ করার পর 1992 সালে তিনি জিএসআই-তে যোগ দেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় জিএসআই-এর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের প্রধান এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধান এবং খনিজ নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিএসআই তাদের কর্মসূচি নতুন করে ঢেলে সাজাবে।

বর্ষা অশোক আগলাওয়ে বলেন, "সংস্থা মাটির অনেক গভীরে থাকা খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা, সমুদ্রতীরবর্তী বা অফশোর এলাকায় খনিজ অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গবেষণাগারের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।" জিএসআই আরও জানিয়েছে যে, বর্ষা আগলাওয়ে উন্নত ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত অধ্যয়ন, হিমবাহ বিষয়ক গবেষণা (গ্লেসিওলজি) এবং তরুণ ভূ-বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার মান ও সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন।

জিএসআই (GSI)-এর বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উপর আস্থা প্রকাশ করে বর্ষা বলেন, ভূ-বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সংস্থা অত্যন্ত ভালো জায়গায় রয়েছে ৷

TAGGED:

VARSHA ASHOK
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA DIRECTOR
GSI প্রথম মহিলা ডিরেক্টর
জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া
VARSHA ASHOK GSI DIRECTOR

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