বন্দে ভারতে ছোড়া হল পাথর, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন মোহন ভাগবত
হরদোই জেলায় লখনউ থেকে দিল্লিগামী বন্দে ভারতে ছোড়া হয় পাথর ৷ সেই ট্রেনেই লখনউ থেকে মেরঠ যাচ্ছিলেন ভাগবত ৷
By PTI
Published : February 20, 2026 at 2:34 PM IST
হরদোই (উত্তরপ্রদেশ), 19 ফেব্রুয়ারি: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ! বৃহস্পতিবার হরদোইয়ের কাছে লখনউ-দিল্লি বন্দে ভারত ট্রেনে আচমকাই পাথর ছোড়ে দুষ্কৃতীরা ৷ জানা গিয়েছে, সেই ট্রেনেই মেরঠ যাচ্ছিলেন RSS প্রধান মোহন ভাগবত ৷ আর তাঁর সফরকালে আচমকাই বন্দে ভারতকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল পাথর ৷ যার জেরে ট্রেনের একটি জানলার কাচ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায় ৷ তবে ভাগবতের কোনও চোট লাগেনি বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, হরদোই জেলায় বন্দে ভারতে পাথর ছুড়ে মারা হয় ৷ ট্রেনটি লখনউ থেকে দিল্লি যাচ্ছিল ৷ সেই ট্রেনেই লখনউ থেকে মেরঠ যাচ্ছিলেন ভাগবত ৷ ওইদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ এই পাথর ছোড়ার ঘটনাটি ঘটেছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথর ছোড়ার ফলে ট্রেনের একটি জানালার কাঁচ ভেঙে যায় ৷ জানা গিয়েছে, ট্রেনের C4 কোচ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ যদিও ভাগবতের আঘাত লাগেনি বলেই খবর ৷ তদন্ত শুরু করছে পুলিশ এবং আরপিএফ ৷
এই ঘটনার পর বাড়ানো হয়েছে বন্দে ভারতের নিরাপত্তা ৷ আরপিএফ পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করেছে ৷ তদন্তের জন্য এক বিশেষ দল গঠন করেছে আরপিএফ ৷ তদন্তের জন্য এদিন রাতেই শহরে পৌঁছয় সেই দল ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ভাগবত সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন ৷ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাত ন'টা নাগাদ মেরঠ রেলওয়ে স্টেশনে নামেন তিনি ৷ তারপর শতাব্দী নগরের মাধবকুঞ্জে যান আরএসএস প্রধান ৷ 20 ও 21 ফেব্রুয়ারি দু'দিনের সংলাপ অনুষ্ঠানে যোগদান করার কথা রয়েছে ভাগবতের ৷ এখানে তিনি ক্রীড়াবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।
বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় সার্কেল অফিসার (শহর) অঙ্কিত মিশ্র জানান, প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছে 8 থেকে 13 বছর বয়সি কিছু শিশু রেলওয়ে ট্র্যাকের কাছে ক্রিকেট খেলছিল ৷ তারাই সেখান দিয়ে যাওয়া ট্রেনে পাথর ছুঁড়তে পারে ৷ তবে ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানাচ্ছে পুলিশ।