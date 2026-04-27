লাইনচ্যুত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পুনে স্টেশনের কাছে বেলাইন চতুর্থ বগি

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (CSMT) থেকে সোলাপুরগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পুনে স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি।

লাইনচ্যুত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 9:32 PM IST

পুনে, 27 এপ্রিল: দেশের অন্যতম আধুনিক ও দ্রুতগামী ট্রেন হিসেবে পরিচিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই খবরের শিরোনামে আসে, যখন মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (CSMT) থেকে সোলাপুরগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পুনে স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনাটি কিছু সময়ের জন্য যাত্রী এবং রেল প্রশাসন উভয়েরই উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল৷ তবে স্বস্তির বিষয় হল, এই দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি। রেল কর্তাদের মতে, ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় ডায়মন্ড ক্রসিংয়ে চতুর্থ কোচের একটি ট্রলি লাইনচ্যুত হয়। তবে সময়মতো, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, যার ফলে একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে 7টা নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (22225 সিএসএমটি-সোলাপুর) পুনে স্টেশনে এসে পৌঁছাচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় ট্রেনটি গতি যখন কমাচ্ছিল, এমন সময় একটি ডায়মন্ড ক্রসিংয়ে সেটির চতুর্থ কোচের ট্রলিটি হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়। ঘটনাটি স্টেশনের ঢোকার মুখে ঘটে, যেখানে ট্র্যাকের কাঠামো সাধারণ ট্র্যাকের চেয়ে বেশি জটিল (ডায়মন্ড ক্রসিংয়ের কারণে)। তাই, রেলের একটি কারিগরি দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

কোনও যাত্রী আহত হননি

রেল প্রশাসন স্পষ্ট করেছে যে, এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি। ট্রেনের কম গতি এবং প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি থাকার কারণে কোনও বড় বিপর্যয় ঘটেনি। সকল যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং স্টেশনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঘটনার পর যাত্রীরা কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্কিত হয়েছিলেন৷ কিন্তু, পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেলের

যাত্রীদের যাতায়াত যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে রেল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে। রেলের কর্তারা জানিয়েছেন যে, যাত্রীদের অন্য ট্রেনে (র‍্যাকে) স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তাঁরা কোনও রকম বিলম্ব ছাড়াই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে স্টেশনে অতিরিক্ত রেলকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

তদন্তে রেল প্রশাসন

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, লাইনচ্যুতির কারণ অনুসন্ধানে রেলের একটি কারিগরি দল বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে, এটিকে ডায়মন্ড ক্রসিং এলাকার কারিগরি জটিলতার একটি সম্ভাব্য ফলাফল হিসাবে দেখা হচ্ছে ৷ তবে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই সঠিক কারণ জানা যাবে। রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হবে।

  1. ওড়িশায় ফের রেল দুর্ঘটনা ! লাইনচ্যুত নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস
  2. ঝাঁকুনি নয়, স্বপ্নের গতি; ছুটল হাওড়া টু কামাখ্যা ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার

