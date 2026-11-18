রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, সম্মানিত সঙ্গীতজ্ঞ-যন্ত্রশিল্পী ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী
Ramoji Excellence Award: সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করে ৷ যাঁরা গানের কথা বোঝেন না, তাঁরাও তাঁর গায়কী এবং পরিবেশনায় মুগ্ধ হন ।
Published : November 18, 2026 at 8:23 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 18 নভেম্বর: শুধু দৃষ্টিহীনতাকে জয় করার গল্প এটা নয় ৷ ভাইকম বিজয়লক্ষ্মীর যাত্রাপথে খুঁজে পাওয়া যাবে এমন এক জীবন ও অসাধারণ সঙ্গীত কেরিয়ার গড়ে তোলার কাহিনি, যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে ।
কেরলের ভাইকমের বাসিন্দা, ভারতের প্রখ্যাত প্লেব্যাক সিঙ্গার, কর্ণাটকী সঙ্গীতজ্ঞ এবং যন্ত্রশিল্পী তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর, অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভা এবং একতারার বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্র ‘গায়ত্রী বীণা’-য় অসাধারণ দক্ষতার জন্য পরিচিত ।
সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করে ৷ যাঁরা গানের কথা বোঝেন না, তাঁরাও তাঁর গায়কী এবং আত্মিক পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে যান । অধ্যাবসায়, উদ্ভাবনী শক্তি এবং শিল্পের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ সোমবার এক অনুষ্ঠানে বিজয়লক্ষ্মীকে শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগে ‘রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026’-এ সম্মানিত করা হয়েছে ।
2024 সালের মালয়ালম ছবি ‘অজয়ন্তে রন্দম মোশনম’ (ARM)-এর ‘আঙ্গু ভানা কোনিলু’ গানের জন্য সেরা ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার কয়েক মাস পরেই এই সম্মাননা এল ।
ইটিভি ভারত-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে 45 বছর বয়সি বিজয়লক্ষ্মী জানান, তিনি যে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পাবেন, তা আশা করেননি এবং এটি তাঁর কাছে 'ঈশ্বরের উপহার'। তিনি বলেন, “এটি আমার জন্য বিশাল চমক। এই সম্মান পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান ও আনন্দিত মনে করছি ।”
ঈশ্বর, তাঁর মা-বাবা, গুরু এবং রামোজি গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান বিজয়লক্ষ্মী । তিনি বলেন, “শ্রী রামোজি রাওয়ের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই ।” নিজের সঙ্গীত জীবন ও ভালোবাসার স্মৃতিচারণ করে বিজয়লক্ষ্মী জানান, মাত্র দেড় বছর বয়স থেকেই তিনি গান গাইতে শুরু করেন এবং মাত্র 5 বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।
তাঁর কথায়, “আমি কেরলমের ভাইকমের উদয়নাপুরম চাটানকুড়ি দেবী মন্দিরে গান গেয়েছিলাম । মঞ্চে ওঠার আগে আমি কিংবদন্তি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী কে জে ইউসুদাসকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করেছিলাম ।” দর্শকাসনে উপস্থিত ইউসুদাস এই বিস্ময় বালিকার কণ্ঠে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জটিল ‘তোড়ি’ রাগ শোনেন । তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বড় হয়ে সে একজন প্রতিষ্ঠিত ও মহান সঙ্গীতশিল্পী হবে ।
2013 সালের মালয়ালম ছবি ‘সেলুলয়েড’-এর 'কাট্টে কাট্টে'গানের মাধ্যমে বিজয়লক্ষ্মী মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতে প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । গানটি তাঁর কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয় । এরপর তিনি মালয়ালম ও তামিল ছবিতে প্রচুর সুযোগ পান এবং তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠশৈলীর জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । গান গাওয়ার পাশাপাশি শৈশব থেকেই বাদ্যযন্ত্র বাজানোর প্রতিও বিজয়লক্ষ্মীর গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ।
ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, “আমার বাদ্যযন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি খেলনা বীণা দিয়ে ৷ বিনোদ, আমার ভাইয়ের মতো । ওরই দেওয়া বিশেষ উপহার ছিল সেটা । ও কেবল একটা প্লাস্টিকের বোতল আর তার ব্যবহার করে নিজেই ওটা তৈরি করেছিল । সেই সাধারণ যন্ত্রেই আমি ধীরে ধীরে সঙ্গীতের সাতটি মৌলিক সুর শিখেছিলাম এবং পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের গান ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত বাজাতে শুরু করি ।” 1997 সালে বিজয়লক্ষ্মী রাজ্য স্কুল উৎসবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর প্রথম পুরস্কার জেতেন । তাঁর মনে আছে, ট্রফির পাশাপাশি তাঁকে একটি ‘গায়ত্রী তম্বুরা’ উপহার দেওয়া হয়েছিল ।
বাবা ভি. মুরলীধরন প্রথাগত তম্বুরাকে পাল্টে একতারা বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত করেন, যাতে তিনি সেটি বাজাতে পারেন । পরবর্তীতে প্রখ্যাত বেহালাবাদক কুন্নাকুড়ি বৈদ্যনাথন এই যন্ত্রটির নাম দেন ‘গায়ত্রী বীণা’।
বিজয়লক্ষ্মী বলেন, “পরবর্তী সময়ে বাবা আরও এক ধাপ এগিয়ে কেবল আমার জন্যই একটি বিশেষ ইলেকট্রনিক বীণা তৈরি করেন । বাবার তৈরি সেই যন্ত্রেই 2017 সালে টানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা বাজিয়ে আমি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলাম ।”
বছরের পর বছর কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে বিজয়লক্ষ্মী গায়ত্রী বীণায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত পরিবেশনে পারদর্শী হন। তিনি কর্ণাটকী, হিন্দুস্তানি, ভক্তিমূলক, উপ-শাস্ত্রীয় এবং চলচ্চিত্রের গান-সহ নানা ধরনের সঙ্গীত পরিবেশনে গায়ত্রী বীণা ব্যবহার করেছেন । এত ব্যতিক্রমী একতারা যন্ত্রের মাধ্যমে এমন বিস্তৃত সংগীত ভাণ্ডার পরিবেশন করার ক্ষমতা তাঁর অন্যতম প্রধান শৈল্পিক সাফল্যে পরিণত হয়েছে ।
বিজয়লক্ষ্মী বলেন, জাতীয় পুরস্কার জয় তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ছিল । “এটি আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যখন আমাকে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন, সেই মুহূর্তটি আমি কখনওই ভুলব না ।” জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে গুণী শিল্পী জানান, তাঁর আশা ছিল; কারণ তাঁর মা-বাবা, সঙ্গীত পরিচালক ধিবু নিনান থমাস এবং পরিচালক জিতিন লাল-সহ সবাই তাঁর পরিবেশনার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ।
উদীয়মান গায়ক-গায়িকা এবং যাঁরা সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে নিতে চান, তাঁদের প্রতি তাঁর পরামর্শ কী তা জানতে চাইলে বিজয়লক্ষ্মী বলেন, “সঙ্গীত কোনও অবসর বিনোদন বা সাধারণ শখ নয়; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা, বলা যায় ‘উপাসনা’ ।” তিনি বলেন, "শিল্প হল ঈশ্বরের দেওয়া একটি ঐশ্বরিক উপহার এবং আপনার পছন্দের পথ গান গাওয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ছবি আঁকা বা নাচ যা-ই হোক না কেন, সৃজনশীল প্রকাশের প্রতিটি মাধ্যমই একটি পবিত্র আশীর্বাদ ।
তাঁর কাছে সঙ্গীত হল এমন এক উপাসনা যা “জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে । তিনি বলেন, “সঙ্গীত কেবল একটি সাধারণ কেরিয়ারের চেয়েও অনেক বেশি কিছু । আপনি যদি এটিকে নিছক চাকরি হিসেবে দেখেন, তাহলে আপনি এর প্রকৃত সম্ভাবনা সীমিত করে ফেলবেন । পরিবর্তে‘ নিষ্কাম ভক্তি’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার সঙ্গে এর সাধনা করুন ।”