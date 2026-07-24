হোয়াটস অ্যাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন শেয়ার, গ্রেফতার অধ্যাপক

হোয়াটস অ্যাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন শেয়ার, গ্রেফতার অধ্যাপক
সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের একটি ঘটনা সামনে এসেছে । পুলিশ এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ।
Published : July 24, 2026 at 9:48 AM IST
দেরাদুন, 24 জুলাই: উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল পুলিশ । এই মামলায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । অভিযুক্তের নাম আশিস কুমার গুপ্ত ৷ যিনি শিবালিক কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক । অভিযুক্তের আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের শাকুম্ভরী বিহারে ৷
মামলার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে যে, 23 জুলাই দেরাদুনের বীর মাধব সিং ভান্ডারি উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ডঃ বিনয় কুমার প্যাটেল প্রেমনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । বিনয় কুমারের অভিযোগ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় 8 জুলাই একটি ই-মেল পায় ।
অভিযোগ অনুযায়ী, ই-মেলটিতে বলা হয়েছিল যে 3 জুলাই দেরাদুনের শিবালিক কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শেয়ার করেছিলেন । পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্র তুলনা করে উল্লেখযোগ্য মিল পাওয়া যায় ।
এই তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় । তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপক পরীক্ষার আগে অভ্যন্তরীণ পোর্টালে এবং হোয়াটসঅ্যাপে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই ধরনের পরীক্ষার প্রশ্ন শেয়ার করেছিলেন ।
এইভাবে, শিবালিক কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কর্মরত সহকারী অধ্যাপক আশিস কুমার গুপ্ত শিক্ষার্থীদের অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থার গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছেন । তাই, উত্তরাখণ্ড টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ডঃ বিনয় কুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ প্রেমনগর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা 316, 318 (4), এবং 61 (2)-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছে ।
দেরাদুনের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের নির্দেশে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে । সাক্ষীদের জবানবন্দি, প্রাপ্ত নথি এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত আশিস কুমার গুপ্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ বর্তমানে তদন্ত চলছে ।