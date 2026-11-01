জোশীমঠে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা: উদ্ধার ক্যাপ্টেন-সহ 6 জনের দেহ, পাঠানো হল ঋষিকেশ এইমসে
Uttarakhand Helicopter Crash: দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারকাজে দেরি ৷ নিহতদের মধ্যে সিবিআই আধিকারিক এবং আইনজীবী রয়েছেন ৷
Published : November 1, 2026 at 2:30 PM IST
চামোলি (উত্তরাখণ্ড), 1 নভেম্বর: জোশীমঠের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ক্যাপ্টেন-সহ নিহত 6 জনের দেহ উদ্ধার হল রবিবার সকালে ৷ গত শুক্রবার দুপুরে বদ্রিনাথ ধাম থেকে পাঁচজন যাত্রীকে নিয়ে উড়েছিল হেলিকপ্টারটি ৷ তুষারপাতের মধ্যে চামোলিতে হাতি পর্বতে ভেঙে পড়ে সেটি ৷ এদিন উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য ঋষিকেশ এইমসে (AIIMS) পাঠানো হয়েছে ৷ উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে ৷
ট্রান্স ভারত এভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড পরিচালিত এবং ভিটি-এইচসিএক্স (VT-HCX) কল সাইন দেওয়া হেলিকপ্টারটি গত 30 অক্টোবর দুপুর 1টা 14 মিনিটে বদ্রীনাথ থেকে দেরাদুনের সহস্রধারা হেলিপ্যাডের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ৷ হেলিকপ্টারটিতে পাঁচজন যাত্রী ও একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ৷ খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে সেটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ এরপর জোশীমঠ এলাকার চাই গ্রামের কাছে হাতি পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি ৷ দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারে থাকা 6 জনই প্রাণ হারান ৷
উদ্ধারকারী দল মৃতদেহগুলি সড়কপথে জোশীমঠের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসে ৷ সেখান থেকে রবিবার হেলিকপ্টারে চাপিয়ে দেহগুলি ঋষিকেশ এইমস-এ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ৷ জেলা প্রশাসন নিশ্চিত করেছে, ক্যাপ্টেন-সহ 6 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং মেডিকো-লিগ্যাল প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে উদ্ধার প্রক্রিয়া বেশ কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী হয় ৷ ভারতীয় সেনা, ITBP, SDRF, NDRF, পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং বন বিভাগের কর্মীদের উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছিল ৷ দুর্গম পাহাড়ি পথে হেঁটে উদ্ধারকারী দলকে দূরবর্তী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হয়েছিল ৷ সেখানে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্য উদ্ধার কাজে সমস্যা হয়েছিল বলে জানিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার ৷
নিহতরা হলেন দিল্লির বাসিন্দা পাইলট ক্যাপ্টেন হিমাংশু সভারওয়াল (48) এবং কর্ণাটক থেকে আসা পাঁচ পর্যটক প্রতাপ (41), অরুণ সালুঙ্কে (44), ভি বি শঙ্কর গৌড়া (39), সুধীর কে (50) এবং এইচ এস নটরাজ (51) ৷ হেলিকপ্টারে থাকা পর্যটকদের মধ্যে একজন সিবিআই-এর আধিকারিক এবং আরেকজন আইনজীবী ছিলেন ৷ দলটি তীর্থযাত্রা করতে বদ্রীনাথে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে দেরাদুনে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ ডিরেক্টরেট এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ উত্তরাখণ্ড অসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তদন্ত চলাকালীন ট্রান্স ভারত এভিয়েশনের সমস্ত উড়ান বন্ধ করে দিয়েছে ৷ আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন, কেন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷