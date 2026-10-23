অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে ছেড়ে যাওয়া অন্যায়, সমাবর্তনে তরুণদের দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা রাজ্যপালের !

অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে ছেড়ে যাওয়া অন্যায়, সমাবর্তনে তরুণদের দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা রাজ্যপালের !
Anandiben Patel: প্রেমের সম্পর্কে আপত্তি নেই, যদি তার দায়িত্ব নেওয়া হয়। 13-14 বছর বয়সে প্রেমিকা গর্ভবতী হলে ছেড়ে দেওয়াটা অন্যায়, বলছেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন ৷
Published : October 23, 2026 at 9:52 AM IST
লখনউ, 23 অক্টোবর: কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রেম-পাঠ দিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ৷ তিনি বলেন, "প্রেমিকা থাকার বিপক্ষে আমি নই, কিন্তু 13-14 বছর বয়সে কেউ গর্ভবতী হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে দেওয়াটা অন্যায় ৷" তরুণদের জন্য উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের আনন্দীবেন বৃহস্পতিবার এমনই পরামর্শ দেন ৷
বৃহস্পতিবার লখনউয়ের মহর্ষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন গুজরাতের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই তিনি বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, "প্রেমিকা থাকা অন্যায়ের নয়, তবে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি বিয়ের আগে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়াও জরুরি। একইসঙ্গে কম বয়সে মেয়েদের মা অর্থাৎ নাবালিকা (13-14 বছর) গর্ভবতী হয়ে গেলে তাদের একা ফেলে চলে যাওয়ার প্রবণতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি । নরেন্দ্র মোদি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর গুজরাতের প্রশাসনিক প্রধান হয়েছিলেন আনন্দীবেন। পরবর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হন ।
আনন্দীবেন প্যাটেলের মন্তব্য়-
তাঁর পরামর্শ, "কোনও সম্পর্কে জড়ানোর আগে তরুণদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন। প্রথমে অর্থ উপার্জন করে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনও সম্পর্কের দায়িত্বও নেওয়া যায়। আনন্দীবেন বলেন, "জীবনে প্রেমিকা আনার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু প্রেমিকাকে বিয়েও করতে হবে। তাকে অন্তঃসত্ত্বা করে ছেড়ে চলে যাওয়া ভুল।"
তিনি এদিন পড়ুয়াদের শুধুমাত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-র উপর নির্ভর না-করে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা, ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন ৷ সেইসঙ্গে রাজ্যপাল স্নাতক পড়ুয়াদের সমাজ ও দেশের কল্যাণে তাঁদের জ্ঞান ব্যবহার করার আহ্বানও জানান ৷ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের ধারাবাহিক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, "সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে প্রত্যেক নাগরিকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"
মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করেছেন আগেও
লিভ-ইন সম্পর্ক, বিয়ে এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে মন্তব্যের জেরে এর আগেও আলোচনায় এসেছিলেন আনন্দীবেন প্যাটেল। এর আগে লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। 2025 সালের অক্টোবর মাসে তরুণীদের লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক করেছিলেন তিনি। তারও আগে নারী, পরিবার ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেছেন। আনন্দীবেনের এই সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি সম্পর্ক, বিবাহ এবং পারিবারিক দায়িত্বের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।