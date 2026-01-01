ETV Bharat / bharat

অ্যাঞ্জেলের বিচার চাই ! ত্রিপুরার ছাত্র হত্যায় দেরাদুনজুড়ে মোমবাতি মিছিল

'আমরা ভারতীয়, ন্যায়বিচার চাই' ৷ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ত্রিপুরার ছাত্রের হত্যাকাণ্ডে দেরাদুনজুড়ে চলছে মোমবাতি মিছিল ৷ বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের পড়ুয়ারা ৷

ANGEL CHAKMA MURDER CASE
অ্যাঞ্জেল চাকমা (সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026

3 Min Read
দেরাদুন, 1 জানুয়ারি: ক্রমশ তীব্র হচ্ছে প্রতিবাদের আগুন ৷ দেরাদুনজুড়ে জ্বলছে মোমবাতি ৷ বর্ণবিদ্বেষের কারণেই ত্রিপুরার ছাত্রকে খুন হতে হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের পড়ুয়ারা ৷ বিচারের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ৷ আকারে বড় হচ্ছে প্রতিবাদ মিছিল ৷ ভিড়ও বাড়ছে মিছিলে ৷ বছরের শেষরাতেও দেরাদুনে শোনা গেল, 'আমরা ভারতীয়, ন্যায়বিচার চাই'- এই স্লোগান ৷

মৃত্যুর সঙ্গে সতেরো দিন লড়াইয়ের পর গত শুক্রবার (26 ডিসেম্বর) দেরাদুনের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল চাকমা (24) ৷ উত্তরাখণ্ডে এসেছিলেন এমবিএ পড়তে ৷ ভিন রাজ্যে পড়তে আসা ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যে।

অ্যাঞ্জেল চাকমারর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার দেরাদুনে ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা মোমবাতি মিছিলে অংশ নেন (পিটিআই)

ইউনিফাইড ত্রিপুরা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (UTSA)-এর ব্যানার হাতে নিয়ে দেরাদুনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা রাতভর দেরাদুনের গান্ধি পার্কের বাইরে জড়ো হন ৷ এরপর তাঁরা মোমবাতি হাতে ক্লক টাওয়ারের দিকে মিছিল করে রওনা দেন ৷ মোমবাতি মিছিলে ত্রিপুরা ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যের পড়ুয়ারাও অংশ নিয়েছিলেন।

স্লোগান ওঠে, 'বর্ণবিদ্বেষ বন্ধ হোক', 'আমরা ভারতীয়, আমরা ন্যায়বিচার চাই'। এরই মধ্যে ইউনিফাইড ত্রিপুরা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে এনেছেন ৷ তিনি বলেন, "পুলিশ বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ পাশাপাশি, বর্ণবিদ্বেষের জেরেই যে অ্যাঞ্জলকে খুন করা হয়েছে তা-ও মেনে নিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷ শুধু তাই নয়, তাঁর আরও দাবি মোমবাতি মিছিলের জেরে নববর্ষ পালনে সমস্যা হবে এবং রাস্তায় যানজট হবে এই অজুহাতে তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহারও করতে বলেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, দেরাদুন পুলিশ জানিয়েছে, এই রাজ্যে থাকা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পড়ুয়াদের একটি তালিকা তৈরি করেছে ৷ সিনিয়র পুলিশ সুপার অজয় ​​সিং জানিয়েছেন, তিনি ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে একটি অনলাইন বৈঠক করবেন ৷ তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে এখনও পর্যন্ত বর্ণবিদ্বেষের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দেরাদুনের সিনিয়র পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, সারা দেশ থেকে পড়ুয়ারা দেরাদুনে পড়াশোনা করতে আসেন ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে 2 হাজার 500 জনেরও বেশি পড়ুয়া দেরাদুনে পড়াশোনার জন্য রয়েছেন। শুধুমাত্র, ত্রিপুরার ছাত্র রয়েছেন 250 জনেরও বেশি ৷ এসএসপির কথায়, "এই ঘটনায় যেন তাঁদের মনে যেন কোনও ভয়ভীতি তৈরি না হয় তা আমরা নিশ্চিত করতে চাই ৷ প্রতিটি পড়ুয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেরাদুন পুলিশ সবসময় তাঁদের পাশে আছে ৷"

অ্যাঞ্জেল খুনের টাইমলাইন -

  • গত 9 ডিসেম্বর রাতে আক্রান্ত হন ত্রিপুরার ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমা ৷
  • 5-6 জন যুবক মিলে অ্যাঞ্জেলের মাথায় ও পিঠে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে ৷
  • দেরাদুনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
  • 17 দিন ধরে অ্যাঞ্জেল চাকমা মরণ-বাঁচন লড়াই চালিয়ে যান ৷
  • তবু শেষরক্ষা হয়নি, 26 ডিসেম্বর অ্যাঞ্জেল চাকমা হেরে যান ৷
  • ত্রিপুরার ছাত্রখুনে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷
  • একজন এখনও পলাতক, সে নেপালে রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের ৷
  • পলাতকের সন্ধান দিতে পারলে পুরষ্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দেরাদুন পুলিশ ৷
  • 27 ডিসেম্বর, ত্রিপুরায় অ্যাঞ্জেল চাকমার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
  • 29 তারিখ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি অ্যাঞ্জেলের বাবা তরুণ চাকমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন।
  • উত্তরাখণ্ড সরকার অ্যাঞ্জেল চাকমার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা স্বরূপ 4 লক্ষ টাকার চেক পাঠায় ৷
  • দেরাদুন পুলিশ উত্তর-পূর্বের পড়ুয়াদের তালিকা তৈরি করে ও তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় ৷
  • বছরের শেষরাতে ইউনিফাইড ত্রিপুরা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন দেরাদুনে মোমবাতি মিছিলে সামিল হল ৷

ত্রিপুরা ছাত্র হত্যায় দেরাদুন প্রশাসনকে নোটিশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

CANDLE MARCH IN DEHRADUN
JUSTICE FOR ANGEL CHAKMA
ত্রিপুরা ছাত্র হত্যা
অ্যাঞ্জেল চাকমা
সম্পাদকের পছন্দ

