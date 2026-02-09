ETV Bharat / bharat

প্রযুক্তির আসক্তি নয়, তা ব্যবহার করে এগিয়ে যাও; পড়ুয়াদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বিগত বছরের প্রশ্নপত্র অনুশীলন করতে এবং পর্যাপ্ত ঘুমানোরও পরামর্শ দেন।

পড়ুয়াদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি: শিক্ষার্থীরা যেন প্রযুক্তির দাস না-হয়ে ওঠে ৷ উল্টে প্রযুক্তিকে নিজেদের সম্ভাবনা বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ। সোমবার 'পরীক্ষা পে চর্চা'য় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এমনই বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

‘পরীক্ষা পে চর্চা’-র দ্বিতীয় পর্বে তিনি উল্লেখ করেন, মোবাইল ফোন কিছু বাচ্চাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ৷ যারা মোবাইল বা টিভি ছাড়া খাবারও খেতে পারে না। কোয়েম্বাটুর, রায়পুর, গুয়াহাটি এবং গুজরাতের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, “এর অর্থ হল তোমরা মোবাইলের দাস হয়ে গিয়েছ ৷ তোমাদের দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে, তোমরা নিজেদের প্রযুক্তির দাস হতে দেবে না।” শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো প্রযুক্তিকে ভয় না-পেয়ে, সেগুলিকে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে এবং সম্ভাবনাকে উন্নত করতে ব্যবহার করতেও বলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বিগত বছরের প্রশ্নপত্র অনুশীলন করতে এবং পর্যাপ্ত ঘুমানোরও পরামর্শ দেন । প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, “পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে তুমি কখনও মানসিক চাপে ভুগবে না। রাতে ভালো ঘুম তোমাকে সারাদিন চনমনে ও প্রফুল্ল রাখবে ৷” প্রধানমন্ত্রী ছাত্রজীবনে তাঁর শিক্ষকদের ভূমিকা এবং সুস্থ থাকার জন্য তাঁদের যোগ ব্যায়ামের উপর জোর দেওয়ার কথা স্মরণ করেন।

মোদি বলেন, “আপনি যদি কোনও মহান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা বলবেন, তাঁদের মা এবং শিক্ষকরাই তাদের জীবন গঠনে সাহায্য করেছেন।” নেতৃত্ব প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, এর একটি প্রধান গুণ হল ভালোভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “নেতা হতে হলে, উদ্যোগ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করুন। নেতৃত্ব মানে শুধু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নয়। নেতৃত্বের একটি প্রধান গুণ হল আপনার চিন্তাভাবনা অন্তত 10 জনের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা।”

প্রধানমন্ত্রী এও জানান, দেশের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যেভাবে বিকশিত ভারত 2047-এর স্বপ্ন নিজেদের মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে তা দেখে তিনি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "খাবার নষ্ট করা উচিত নয় এবং অপচয় কমানো উচিত আমাদের ৷ আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমাদের উন্নত দেশগুলোর অভ্যাসগুলি গ্রহণ করা উচিত ৷ সিগনালে আমাদের লাল বাতিতে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করা উচিত ৷" প্রধানমন্ত্রী ছাত্রজীবনে তাঁর শিক্ষকদের ভূমিকা এবং সুস্থ থাকার জন্য তাদের ব্যায়ামের ওপর জোর দেওয়ার কথাও স্মরণ করেন।

