জমানো টাকায় শেষকৃত্যের আর্জি ! ATM কার্ডের বিবরণ দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত পরিবারের

জমানো টাকায় শেষকৃত্যের আর্জি ! ATM কার্ডের বিবরণ দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত পরিবারের
দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে নিজেও তা পান করেন মা ৷ তিনজনের মৃত্যু নিশ্চিত হতেই বাবাও শেষ করেন নিজেকে ৷ কীসের জন্য এমন সিদ্ধান্ত ?
Published : June 23, 2026 at 1:38 PM IST
চিত্তুর (অন্ধ্রপ্রদেশ), 23 জুন: স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাধ্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা খরচ করছিলেন স্বামী ৷ তাতেও চিকিৎসকরা যখন জানালেন যে খরচ করলেও তাঁর স্ত্রীর বেঁচে থাকার কোনও নিশ্চয়তা নেই, তখন হতাশ হয়ে পড়েন স্বামী। স্ত্রীর মৃত্যু হলে দুই সন্তানকে ভালোভাবে বড় করতে পারবেন না, এই চিন্তা 10 বছর ধরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল তাঁকে ৷ শেষ পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা দু'জন ।
আদরের সন্তানদের বিষ খাওয়ান এবং নিজেও বিষপান করেন মা ৷ গলায় ফাঁস দিয়ে নিজেকে শেষ করেন বাবা ৷ তাঁরা একটি চিরকুটে লিখে যান যে তাঁদের জমানো টাকা যেন শেষকৃত্যের কাজে লাগানো হয় ৷
চিরকুটটি তাঁরা বাড়ির টেলিভিশনে সেঁটে রেখেছিলেন এবং তাতে এটিএম পিন-ও উল্লেখ করেছিলেন । এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার চিত্তুর গ্রামীণ মণ্ডলের (ব্লক) বাঙ্গারেড্ডিপল্লেতে । মৃতরা হলেন - দামোদরম (35), নির্মলা (28), দিলীপ (12), শ্রীবিদ্যা (10) ৷
পালমেনের মণ্ডলের মান্দিপেটা কোটুরুর বাসিন্দা দামোদরম ছোটবেলায় তাঁর মা-কে হারিয়েছিলেন । বাবা অন্যত্র চলে যাওয়ায় তিনি তাঁর বড় বোনের গ্রাম বাঙ্গারেড্ডিপল্লেতে চলে আসেন এবং সেখানে ভগ্নিপতি গোপীর সঙ্গে নির্মাণকাজের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন । দামোদরম গঙ্গাধারা নেল্লোর মণ্ডলের আপ্পিরেড্ডি কান্দ্রিগার বাসিন্দা নির্মলার প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করেন । তাঁদের দুটি সন্তান ছিল—দিলীপ ও শ্রীবিদ্যা ।
নির্মলা গত দশ বছর ধরে ব্রেন স্ট্রোক-জনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন । গত এক বছরে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয় এবং তাঁদের ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে । এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পাওয়া 1 লক্ষ টাকাও চিকিৎসার জন্য অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে ।
সম্প্রতি তাঁকে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানা যায়, চিকিৎসার জন্য 7 লক্ষ টাকা খরচ হবে ৷ তবে তারপরেও চিকিৎসকরা নির্মলার সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী ছিলেন না ৷ এই খবরে দম্পতিটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন । দামোদরম প্রায়ই তাঁর বোনের কাছে নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কার কথা বলতেন ।
তাঁদের মৃত্যুর পর সন্তানরা অনাথ হয়ে পড়বে—এই আশঙ্কায় রবিবার দম্পতিটি সন্তানদেরও নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । সেদিন বোনের সঙ্গে একত্রে রাতের খাবার খেয়েছিলেন দামোদরমরা চারজন । এরপর তারা নিজেদের বাড়ি ফিরে আসে ৷ সেখানে নির্মলা প্রথমে দুই সন্তানকে বিষ খাওয়ান এবং পরে নিজেও বিষপান করেন । তিনজনেরই মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর দামোদরম গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজেকে শেষ করেন ।
সোমবার সকালে বাড়ির দরজা না খোলায় দামোদরমের বোন সেখানে উপস্থিত হন । জানালার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখেন, তাঁর দাদা গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন । প্রতিবেশীদের নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তাঁরা শোবার ঘরে মা ও দুই সন্তানের নিথর দেহ দেখতে পান ।
ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলো চিত্তুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সন্ধ্যায় চারজনেরই শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় । বিএনআর পেটা পুলিশ এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত চালাচ্ছে ।