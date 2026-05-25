প্রেমের সৌধ তাজমহল থেকে ঐতিহাসিক আমের ফোর্টে সস্ত্রীক রুবিয়ো

প্রেমের সৌধ তাজমহল থেকে ঐতিহাসিক আমের ফোর্টে সস্ত্রীক রুবিয়ো
চারদিনের ভারত সফরে রয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ সোমবার সস্ত্রীক আগ্রায় তাজমহলের পাশাপাশি জয়পুরে আমের ফোর্ট পরিদর্শন করেন তিনি ৷
Published : May 25, 2026 at 7:52 PM IST
আগ্রা/জয়পুর, 25 মে: স্ত্রী জ্যানেটকে নিয়ে প্রেমের অন্যতম নির্দশন তাজমহল ঘুরে দেখলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ সোমবার সকালে তাজ পরিদর্শন করে মুঘল আমলের এই ঐতিহাসিক নির্দশনকে 'বিশ্বের অন্যতম প্রেমের নিদর্শন' হিসেবে অভিহিত করেন তিনি ৷
প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ চারদিনের ভারত সফরে আজ ছিল তৃতীয় দিন ৷ এদিন সকাল 10টা নাগাদ এক বিশেষ বিমানে করে আগ্রার খেরিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছন রুবিয়ো। সেখান থেকে গাড়িতে করে তাজমহলের পূর্ব দিকের গেটের কাছে একটি হোটেলে ওঠেন ৷ সেখান থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গলফ কারে চড়ে সস্ত্রীক প্রেমের স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্দেশ্যে রওনা হন মার্কিন বিদেশ সচিব ৷
তাজমহলের ভিজিটর বুকে রুবিয়ো লেখেন, "বিশ্বের অন্যতম প্রেমের নিদর্শনটি পরিদর্শন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্যক ধন্যবাদ।" প্রায় 45 মিনিট তাজমহলে সময় কাটান মার্কিন প্রসাশনের এই শীর্ষকর্তা ৷ তাঁর সঙ্গে ছিল 60 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৷
তাজমহলের প্রথম দর্শনে তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন—অসাধারণ... চমৎকার... বাহ্ তাজ ! রুবিয়ো ও তাঁর স্ত্রী জ্যানেট রয়্যাল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। তাজমহল দেখার পর দুপুর 12টা 50 মিনিটে এক বিশেষ বিমানে করে জয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মার্কিন বিদেশ সচিব।
জয়পুরের অদূরে আমের ফোর্ট পরিদর্শন করেন সস্ত্রীক রুবিয়ো ৷ সেখানে তাঁদের প্রথাগত রাজস্থানি শৈলিতে এক জমকালো সংবর্ধনা জানানো হয়। তাজমহলের মতো এখানেও মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে আমের ফোর্টেও ছিলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর।
প্রায় 35 মিনিট ধরে আমের ফোর্ট পরিদর্শন করেন রুবিয়ো ৷ এই সল্প সময়ের মধ্যেই রুবিয়ো ও তাঁর প্রতিনিধি দলকে রাজস্থানের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। দুর্গের 'গণেশ পোল', 'দিওয়ান-ই-আম' এবং 'শিশ মহল' ঘুরে দেখেন।
'দিওয়ান-ই-আম' এবং 'শিশ মহল'-এর ভিতরে স্থানীয় লোকশিল্পীরা 'রাবণহাতা', 'কালবেলিয়া', 'ঘুমর' এবং 'কাচ্চি ঘোড়ি'-র মতো রাজস্থানের প্রথাগত লোকনৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করেন ৷ এর আগে জয়পুরের জালেব চোক এবং চাঁদপোল গেটে মার্কিন বিদেশ সচিব রুবিয়ো ও তাঁর স্ত্রী জ্যানেটকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নওবত' (রাজকীয় ঢোল)-এর বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংবর্ধিত করা হয় ৷