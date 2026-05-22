শনিতে তিলোত্তমায় রুবিয়ো, 14 বছর পর কলকাতায় মার্কিন বিদেশ সচিব

শনিতে তিলোত্তমায় রুবিয়ো, 14 বছর পর কলকাতায় মার্কিন বিদেশ সচিব
ভারত সফরে প্রথমে কলকাতায় নামবেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ তাঁর এই আগমন আর এক বিদেশ সচিবের শহরের আসার কথা মনে করিয়ে দেয় ৷
Published : May 22, 2026 at 7:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মে: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত এখনও জারি ৷ তিন মাস ধরে প্রায় বন্ধ হরমুজ প্রণালী ৷ এই সঙ্কটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোভিড কালের কথা স্মরণ করিয়েছেন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের নিদান দিয়েছেন ভারতীয়দের ৷ এমন কঠিন সময়ে কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷
এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর ৷ চারদিনের এই সফরে কলকাতাই প্রথম ডেস্টিনেশন মার্কোর ৷ ভারতীয় সময় শনিবার সকালে কলকাতায় নামবেন আমেরিকার বিদেশ সচিব ৷ সূত্রের খবর, শহরে প্রথমে মাদার হাউজে গিয়ে মাদার টেরিজার সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তিনি ৷ এরপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দর্শনে যেতে পারেন তিনি ৷
ট্রাম্প প্রশাসনের এই বিদেশ সচিবের সফর 14 বছর আগে আরেক মার্কিন বিদেশ সচিবের কলকাতায় আসার কথা মনে করিয়ে দেয় ৷ তিনি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের স্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন ৷ তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বরাক ওবামা ৷ বাংলাদেশ থেকে চিনে যাওয়ার মাঝে ভারতে এসেছিলেন হিলারি ৷
2012 সালের 7 মে, রবিবার ৷ ভারতে এসে প্রথমে কলকাতায় নেমেছিলেন হিলারি ৷ তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ বাম শাসনের অবসানের এক বছর হতে আর 13 দিন বাকি ৷ কলকাতায় এসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পৌঁছন হিলারি ৷ এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি ৷ সেবার মার্কিন বিদেশ সচিব মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে বাংলায় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷
মাঝে প্রায় দেড় দশক কেটে গিয়েছে ৷ এই মে মাসে বাংলায় সদ্য নয়া সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ এই জয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাহলে কি 14 বছর আগের পূর্বসূরির পথে হেঁটে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করবেন মার্কো রুবিয়ো ? বাংলায় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেবেন ? সরকারিভাবে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি ৷
তবে শুল্ক নিয়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে বিমানে ওঠার আগে ভারতকে 'শ্রেষ্ঠ বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প প্রশাসনের এই বিদেশ সচিব ৷ সুইডেনে ন্যাটো গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দিতে বিমানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু করার আছে ৷ ওরা আমাদের দারুণ বন্ধু ও অংশীদার ৷ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সফর ৷ আমরা অনেক ভালো কাজ করব এবার ৷"
🚨.@SecRubio on his INDIA TRIP: There’s a lot to work on with India, they’re a great ally and partner. We do a lot of good work with them so this is an important trip. pic.twitter.com/Tcmrj96Dp8— Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) May 21, 2026
কলকাতা থেকে মার্কো যাবেন আগ্রা ৷ সেখান থেকে রাজস্থানের জয়পুর হয়ে নয়াদিল্লি পৌঁছবেন ৷ আগামী 26 মে নয়াদিল্লিতে কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্যদেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক হওয়ার কথা ৷ সেখানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নেতৃত্বে হাইভোল্টেজ বৈঠকে আমেরিকার মার্কো রুবিয়ো ছাড়াও থাকবেন জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি, অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ইয়ং ৷
ভারত, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে গঠিত কোয়াড গোষ্ঠীর এই আলোচনা প্রধানত স্বাধীন ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ৷ কিন্তু এবারের বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট গুরুত্ব পাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে আমেরিকার মদতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ সেই থেকে শুরু হওয়া সংঘাত এখনও চলছে ৷ এর ফলে বিশ্বের জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণের কৌশলী জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করেছে ইরান ৷ এই জলপথের দখলদারি নিয়ে সংঘাত চলছে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ৷ প্রায় রোজই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরান ধ্বংস করার হুমকি দিয়ে চলেছেন ৷ এদিকে ইরানও তার নিজের শর্তে অনড় ৷ এদিকে এই টানাপোড়েনে ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশে জ্বালানি এবং দৈনন্দিন জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ৷ ভারতে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার ক্রমশ কমছে ৷ ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামও 100-র কাছাকাছি পৌঁছেছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন বিদেশ সচিবের ভারত সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷