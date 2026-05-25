ETV Bharat / bharat

আমেরিকার পাক-নৈকট্য, ভারত-মার্কিন সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না: রুবিয়ো

চারদিনের ভারত সফরে গত শনিবার এদেশে এসেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ মঙ্গলবার দিল্লিতে কোয়াড বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি ৷

US secretary of state Marco Rubio
মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো (ছবি- এএনআই)
author img

By ANI

Published : May 25, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 25 মে: পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে অর্থাৎ ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে পাকিস্তানকে ৷ ভারতের পড়শি দেশের সঙ্গে আমেরিকার 'অতিঘনিষ্ঠতা' কি ভারত-মার্কিন সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলবে ? ভারত সফরে এসে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োকে ৷

এই প্রশ্নের উত্তরে রুবিয়ো জানান, দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ৷ তাঁর মতে পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতের চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ তিনি বলেন, "পাকিস্তানকে নিয়ে ভারত অবশ্যই চিন্তিত ৷ কারণ তারা সবসময়েই বলছে, পাকিস্তানের মাটি থেকে সশস্ত্র কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ভারতকে নিশানা করেই চলেছে ৷ এটা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ থাকতেই পারে ৷ তবে ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়ে ভারত এখনও কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করেনি ৷ আমার মনে হয় না, এ বিষয়ে ভারতের অভিযোগ করার কিছু রয়েছে ৷ কারণ পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতের অভিযোগের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা ৷"

চারদিনের ভারত সফরে গত শনিবার এদেশে এসেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ প্রথমে নিয়ে আসেন কলকাতায় ৷ সেখান থেকেই দিল্লি উড়ে যান রুবিয়ো ৷ মঙ্গলবার দিল্লিতে কোয়াড বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি ৷ তার আগে দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন মার্কিন বিদেশ সচিব ৷

সম্পতি তাঁর চিন ও ভারত সফর নিয়ে সাংবাদিক প্রশ্নের উত্তরে রুবিয়ো জানান, দুই দেশ আমাদের কাছে অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কিন্তু তবে চলতি সফরে ভারতকে আমেরিকার 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বন্ধু'দের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব ৷ তিনি বলেন, "ভারত-মার্কিন দুই দেশের সম্পর্ক শক্তিশালী ৷ আমার বিশ্বাস, আগামিদিনে এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে ৷"

ইরান যুদ্ধে পাকিস্তানের মধ্যস্থতা পর্বে সে দেশের নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্প ও অন্য মার্কিন আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠতা বারবার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন রুবিয়ো। তিনি বলেন, "অন্য যে কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কৌশলগতভাবে কাজ করি। ভারতের সঙ্গেও তাই করে থাকি ৷ যে কোনও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র সেটাই করে থাকে ৷ ভারতের সঙ্গে আমাদের যে কৌশলগত বন্ধুত্ব রয়েছে, অন্য কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাব তার উপর পড়বে বলে আমি মনে করি না।"

নিজের বক্তব্যে রুবিও বিষয়টিও জোর দিয়ে বলেন যে, আমেরিকা সর্বদা একটি অতিথিপরায়ণ দেশ হিসেবেই বহাল রয়েছে ৷ তিনি আরও বলেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষের করা আপত্তিকর মন্তব্যকে সমগ্র জাতির মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে দেখা উচিত নয়। তিনি আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের দৃঢ়তার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে ৷

রুবিয়ো বলেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির একজন বড় ভক্ত। প্রেসিডেন্ট যদি না-চাইতেন যে আমি এখানে আসি, তবে আমি আজ এখানে উপস্থিত থাকতাম না এবং তিনি সার্জির মতো কাউকে আমাদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠাতেন না ৷ সার্জিও প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷"

রুবিয়ো আমেরিকাকে একটি অতিথিপরায়ণ দেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে জানান, আমেরিকায় ভারতীয়দের লক্ষ্য করে করা বর্ণবাদী মন্তব্যগুলো 'মানুষদের মূর্খামি' কার্যকলাপ বলে মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, "এ ধরনের মন্তব্য একটি অভিবাসী-বান্ধব দেশ হিসেবে আমেরিকার সামগ্রিক চরিত্রের প্রতিফলন নয়।" নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে, আমেরিকায় ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবাদ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে রুবিয়ো বলেন, তিনি এ ধরনের উদ্বেগগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন ৷"

TAGGED:

US IRAN CONFLICT PAKISTAN
INDIA PAKISTAN RELATIONS
RUBIO ON RACISM AGAINST INDIANS
মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো
RUBIO ON INDIA PAKISTAN RELATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.