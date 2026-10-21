বিক্ষোভ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা পরস্পরবিরোধী কথা বলেন: রুবিয়ো

বিক্ষোভ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা পরস্পরবিরোধী কথা বলেন: রুবিয়ো
Marco Rubio on UN Experts: এক বছরে দ্বিতীয়বার ভারতে এসেছেন মার্কো রুবিয়ো ৷ জেন Z আন্দোলন নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
By ANI
Published : October 21, 2026 at 2:23 PM IST
মুম্বই, 21 অক্টোবর: আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ৷ মঙ্গলবার ভারত সফরে মুম্বইয়ে পৌঁছে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে এক দফা বৈঠক করেছেন আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো ৷ এদিকে দেশের মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সিজেপি-সহ জেন Z বিক্ষোভ দমনে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাষ্ট্রসংঘের কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন ৷
রাষ্ট্রসংঘের এই প্রশ্ন তোলা নিয়ে রুবিয়োকে জিজ্ঞাসা করেন ভারতীয় সাংবাদিকরা ৷ বুধবার সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট জানান, এই বিক্ষোভ-আন্দোলন ভারতের অভ্য়ন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় ৷ তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না ৷ বরং রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার সমালোচনা করে ট্রাম্প প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্তা বলেন, "রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা আমার প্রিয় ৷ তাঁরা পরস্পরবিরোধী কথা বলেন ৷" রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় এর কড়া জবাব দিয়েছে ভারতের তরফে বিদেশ মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি বরখা তামরাকার ।
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
ককরোচ জনতা পার্টির মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-বিক্ষোভ এবং তাকে দমন করতে সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের অবস্থান পরিষ্কার করে মার্কো রুবিয়ো বলেন, "না, এটা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় ৷ মানে, আমি এই রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাই না ৷ এটা গণতন্ত্র ৷ এখানে নির্বাচন হয় ৷ তাই আমি তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে ঢুকব না ৷"
তিনি জানান, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিন্ন মত প্রকাশ গণতন্ত্রের অংশ ৷ কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আর তাণ্ডব ও সম্পত্তি ধ্বংস করা এক ঘটনা নয় ৷ রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারাটা গণতান্ত্রিক সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি কিউবার উদাহরণ দেখিয়ে জানান, সেখানে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে ৷ এমনকী বিরোধীদের জেলে, নির্বাসনেও পাঠানো হয় ৷ আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর জন্ম কিউবায় ৷ তিনি বলেন, "ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ সেটা ভারতীয় নাগরিকরা ঠিক করবেন ৷"
Pleased to meet US @SecRubio in Mumbai today. We shared views on further advancement of our ties, focusing on trade, energy, technology, defence and people to people ties. Also exchanged views on regional developments. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/KVrFPvWm0K— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026
চলতি বছরের জুলাইয়ে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়েছে রাজধানী ৷ সেই সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷ এরপর সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সারা দেশ ৷ রাজধানী দিল্লিতে প্রায় প্রতিদিন বিক্ষোভে নেমেছে সিজেপি অথবা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া শিবির ৷
এই বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে রাজধানীকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে ৷ যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ গ্রেফতার হয়েছেন আইসা নেত্রী নেহা বোরা থেকে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, তাঁর দুই সঙ্গী আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাস ৷ এই দু'জন এখনও বন্দি ৷
এই বিক্ষোভ তামাতে দমনপীড়ন নিয়ে ভারতের কড়া সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের 20 জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ৷ তাঁরা জেনেভায় ভারতীয় তরুণদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনকে 'বারংবার পুলিশি নিপীড়ন' বলে দাগিয়েছেন ৷ এর জবাবও দিয়েছে ভারত ৷ আমেরিকার স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিদেশ মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারি বরখা তামরাকর কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন, মানবাধিকারকে রাজনৈতিক চাপ বা নির্দিষ্ট কোনও দেশকে নিশানা করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের মন্তব্যে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের 'নেতিবাচক চরিত্রায়ন' করা হচ্ছে ৷
তিনি বলেন, "ভারত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ৷ কিন্তু এর ভিত্তি আলাপ-আলোচনা, কোনও বাছবিচার না-করে সহযোগিতা এবং নীতির স্বচ্ছতা ৷" ভারতীয় কূটনীতিক কড়া ভাষায় জানান, ভারত এই ধরনের অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করছে ৷ এই মন্তব্য অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যানের নির্ভর করে করা হয়েছে ৷