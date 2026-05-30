ব্যক্তিগত ভারত সফরে ট্রাম্প-কন্যা, তাজমহল ঘুরে দেখলেন টিফানি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় স্ত্রী মার্লা ম্যাপলসের কন্যা টিফানি ট্রাম্প নির্ধারিত সময়ের আগেই আগ্রায় পৌঁছেছেন এবং তাজমহল পরিদর্শন করেছেন।
Published : May 30, 2026 at 3:15 PM IST
আগ্রা, 30 মে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা টিফানি ট্রাম্প ব্যক্তিগত সফরে এসে শনিবার সকালে আগ্রায় পৌঁছেছেন এবং তাজমহল পরিদর্শন করেছেন। তাঁর তাজমহল সফর মূলত রবিবার সকালে নির্ধারিত ছিল৷ কিন্তু, তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই শনিবার আগ্রায় পৌঁছানোয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাথমিকভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। টিফানি ট্রাম্পের চার্টার্ড বিমানটি শনিবার সকাল 9টা 45 মিনিটে খেরিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করে। টিফানি আজ আগ্রায় থাকবেন। এরপর তিনি রবিবার বিকেলে ব্যক্তিগত বিমানে রাজস্থানের জয়সলমীরের উদ্দেশে রওনা হবেন।
উল্লেখ্য যে, গত ছয় বছরে এই প্রথম ট্রাম্প পরিবারের কোনও সদস্য তাজমহল পরিদর্শন করেছেন। এই ভিভিআইপি সফরের জন্য প্রশাসন, পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। এছাড়া, টিফানি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ভারত সফরের দিকেও নজর রাখছে সারা বিশ্ব। তাজমহলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন টিফানি নির্ধারিত সময়ের আগেই আগ্রায় পৌঁছে দর্শনীয় স্থানগুলি সময় নিয়ে ঘুরে দেখেন।
ভিভিআইপি সফরের পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহল চত্বরের ভেতরে এবং পুরো পথজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। প্রশাসন, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে। ব্যক্তিগত সফর হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তায় কোনও রকম শিথিলতা দেখা যায়নি। ছয় বছর পর ট্রাম্প পরিবারের কোনও সদস্য ফের তাজমহল সফর করলেন। আজ আগ্রায় থেকে টিফানি ট্রাম্প রবিবার বিকেলে ব্যক্তিগত বিমানে জয়সলমীরের উদ্দেশে রওনা হবেন। উল্লেখ্য, তিনি সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিশর সফর করেছেন।
এর আগে, তাজমহলের সুপারিনটেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট ডঃ স্মিতা এস কুমার জানিয়েছিলেন যে, ভিভিআইপি সফরের বিষয়ে সদর দফতর থেকে এখনও কোনও আদেশ পাওয়া যায়নি। সাধারণত, কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের সফরের সময় তাজমহল সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকে। এছাড়াও, সদর দফতরের আদেশেও তাজমহল সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়।
উল্লেখ্য, 2026 সালের 25 মে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিয়ো তাঁর স্ত্রী ও একটি প্রতিনিধিদল-সহ তাজমহল পরিদর্শনে যান। মার্কিন বিদেশমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য, তাঁর পরিদর্শনের মাত্র কয়েক মিনিট আগে এএসআই সদর দফতর তাজমহলের উভয় ফটক বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পর্যটকদের প্রায় দুই ঘণ্টা প্রখর রোদ সহ্য করে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।
এর আগে 2020 সালের 24 ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া, কন্যা ইভাঙ্কা তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রা সফর করেন। ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া তাজমহল পরিদর্শন করেন।