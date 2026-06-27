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আগামী বছরের শুরুতেই ভারত সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, জানালেন রুবিও

2025 সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটি হবে ট্রাম্পের প্রথম ভারত সফর। ট্রাম্প শেষবার ভারত সফর এসেছিলেন 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে ৷

Trump To Visit India
ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প (ফাইল ছবি)
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By IANS

Published : June 27, 2026 at 3:00 PM IST

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ওয়াশিংটন, 27 জুন: আগামী বছরের শুরুতেই ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ শনিবার ট্রাম্পের ভারত সফর প্রসঙ্গে সোজাসাপটা জানালেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও।

জানা গিয়েছে, আগামী বছরের প্রথম দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের দিকে নজর রেখে কাজ করছে মার্কিন প্রশাসন ৷ ওয়াশিংটনে রুবিও জানিয়েছেন, তিনি প্রেসিডেন্টের সফরের প্রস্তুতির জন্য বছর শেষের আগেই ভারত সফরে আসবেন ৷ তিনি বলেন, "আগামী বছরের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্টের ভারত সফর সেট করার জন্য আমি চলতি বছর শেষের আগেই ভারতে যাব ৷" আগামী বছর ট্রাম্পের সফর হতে পারে কি না, জানতে চাইলে রুবিও উত্তর দেন, "আমরা তেমনই আশা করছি। আগামী বছরের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্টের সফরের জন্যই আমরা কাজ করছি।"

2025 সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এটি হবে ট্রাম্পের প্রথম ভারত সফর ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শেষবার ভারত সফর করেছিলেন 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে ৷ তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি নয়াদিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার আগে আমেদাবাদে 'নমস্তে ট্রাম্প' সমাবেশেও ভাষণ দিয়েছিলেন। এদিন ভারতকে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ অংশীদারদের মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করে রুবিও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ অংশীদার এবং বন্ধু দেশ ভারত ৷ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে, যা আমি মনে করি কূটনীতিতে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।"

রুবিও যোগ করেছেন, "আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদির এবং তিনি যা করেছেন তার মারাত্মক ভক্ত।" রুবিওর দাবি, ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে ৷ তিনি যোগ করেন G7 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকেই ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে সাম্প্রতিক বৈঠকের পরে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আমি মনে করি এটা চমৎকার দিকে যাচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বৈঠক দারুণ ফলপ্রসূ হয়েছে।" নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনার বিষয়ে আশাবাদী বলে মার্কিন বিদেশসচিব বলেন, "আমরা একটি বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার আশা করছি ৷ আমরা এটি সম্পন্ন করার শেষ ইঞ্চিতে আছি এবং এটি খুবই ইতিবাচক ৷"

রুবিও আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদূর ভবিষ্যতে কোয়াড নেতাদের আরেকটি বৈঠকের অপেক্ষায় রয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা খুব শীঘ্রই আরেকটি কোয়াড মিটিংয়ে আবার যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছি ৷" ট্রাম্প ও মোদি উভয়ই বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক জুড়ে সহযোগিতাকে আরও গভীর করতে চায়।

TAGGED:

TRUMP TO VISIT INDIA NEXT YEAR
ভারতে আসছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প
US PRESIDENT DONALD TRUMP
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প
TRUMP TO VISIT INDIA

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