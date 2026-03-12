হরমুজ প্রণালীতে সরবরাহে বাধা, 20% পর্যন্ত বাড়তে পারে ওষুধের দাম
মার্চ মাসের শেষের দিকে ওষুধ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের দাম 10-20 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে৷
Published : March 12, 2026 at 8:47 PM IST
নীতা কোলহাটকর
মুম্বই, 12 মার্চ: মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান সংঘাত দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও জাহাজ চলাচল রুট কঠোর হয়ে উঠলে ভারতের ওষুধ খাত ওষুধের দামের তীব্র বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। শিল্প বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে মার্চ মাসের শেষের দিকে ওষুধ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের দাম 10-20 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে৷ কারণ, বাফার স্টক কমে যাচ্ছে এবং সরবরাহ খরচ বেড়ে যাচ্ছে।
হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক জ্বালানি ও পণ্য পরিবহণ করিডোর, ভারতের ওষুধ সরবরাহ শৃঙ্খল এবং রফতানিতে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। এই প্রণালী অপরিশোধিত তেলের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের জন্য একটি প্রাথমিক ট্রানজিট রুট।
সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য 'আরেকটি অজৈব কোভিড'
কোটাক সিকিউরিটিজের ফরেক্স এবং সুদের হারের গবেষণা প্রধান অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিপর্যয়কে মহামারী-যুগের ধাক্কার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "এটি আরেকটি অজৈব কোভিড ৷" মূল্য নির্ধারণ, প্রাপ্যতা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর একযোগে চাপের দিকে ইঙ্গিত করে।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের সম্ভাব্য উত্তেজনা হ্রাসের ইঙ্গিতে কিছুক্ষণের জন্য শিথিল হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও ব্যারেল প্রতি 100 ডলারে উঠে গিয়েছে।
জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (API) এবং পেট্রোকেমিক্যাল সামগ্রীর দাম সরাসরি বেড়ে যায়। ভারত তার API-এর প্রায় 15-16 শতাংশ ইউরোপ থেকে আমদানি করে, অনেক চালান হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। এছাড়াও, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে পাওয়া মূল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালস (KSM) এবং দ্রাবকগুলি ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।
কাঁচামালের উপর প্রভাব
- সিরাপ এবং ট্যাবলেট প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের বোতলের দাম বাড়ছে।
- উৎপাদনে ব্যবহৃত শিল্প গ্যাসের সরবরাহ কম।
- এলপিজি এবং সিএনজি রেশনিং উৎপাদন এবং বিতরণকে প্রভাবিত করছে।
- মালবাহী ও পরিবহণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে।
অল ফুড অ্যান্ড ড্রাগ লাইসেন্স হোল্ডার্স ফাউন্ডেশনের জাতীয় সভাপতি অভয় পান্ডে জানান, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের দাম ইতিমধ্যেই বেড়ে গিয়েছে। তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "প্লাস্টিকের প্যাকেজিং প্রভাবিত হয়েছে এবং বিতরণ ধীর হয়ে গিয়েছে। মার্চের শেষের পরে কাশির সিরাপ, গ্লিসারিন এমনকি মাস্কের দামও বাড়বে। তিন মাসের বাফার স্টক আছে, তবে রেশনিং এবং উচ্চতর ইনপুট খরচ দাম বাড়িয়ে দেবে।"
মহারাষ্ট্র রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কৈলাস ট্যান্ডেল জানান, পরিবহণ সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে বড় বাধা। ট্যান্ডেল ইটিভি ভারতকে বলেন, "রেটেড সিএনজি এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি খরচ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যাহত করছে। ওষুধের দাম 10-20 শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ।"
আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওষুধ রফতানিকারক দেশ ভারত, ক্রমবর্ধমান রফতানি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। অনেক ভারতীয় ওষুধ মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (USFDA) দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং উপসাগরীয় ও আফ্রিকান বাজারে ব্যাপকভাবে পাঠানো হয়।
হরমুজ প্রণালী ব্যাহত হওয়ার ফলে, দুবাই, ওমান এবং বেশ কয়েকটি আফ্রিকার দেশের মতো কেন্দ্রগুলিতে রফতানির দেরি এবং রুট পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত খরচের সম্মুখীন হচ্ছে। কৈলাস ট্যান্ডেল উল্লেখ করেন, "বিকল্প শিপিং রুটের অর্থ হল মালবাহী, বিমা এবং হ্যান্ডলিং খরচ বেশি, যা রফতানিকারকদের উপর চাপ বাড়িয়ে দেয় ।"
প্রভাবের তিন স্তর
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় তিন স্তরের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, "প্রথমটি হল মূল্য নির্ধারণ৷ কারণ, আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও গ্যাসের দাম ওঠানামা করতে দেখছি এবং এর প্রভাব অভ্যন্তরীণভাবেও দেখা যাবে। দ্বিতীয়টি হল তেল, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পণ্য, সহযোগী, সার এবং রাসায়নিক পণ্যের প্রাপ্যতা। শেষ, সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর প্রভাব।" তিনি আরও জানান, বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহের দৈনিক ঘাটতি দামের চাপকে আরও খারাপ করছে ৷ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলা না হওয়া পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকতে পারে।
বাড়তি মজুত সাময়িক স্বস্তি দেয়
শিল্প সংস্থাগুলি বলছে যে, নির্মাতারা বর্তমানে প্রায় তিন মাসের জন্য বাফার স্টক ধরে রাখে। তবে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার কারণে রেশনিং এবং উৎপাদন কমাতে হতে পারে। বিশ্লেষকরা 1980-এর দশকের ইরান-ইরাক সংঘাতের সময় একই রকম রফতানি বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মজুদের পরিমাণ কম থাকা সত্ত্বেও, দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা ভারতের ওষুধ বাণিজ্যকে আবারও চাপের মুখে ফেলতে পারে।
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই বিষয়গুলি রফতানিকারকদের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ প্রবাহে প্রতিফলিত হবে। হরমুজ স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত খরচ বৃদ্ধি পাবে।" অংশীদাররা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে মার্চ মাসের শেষের দিকে ওষুধের প্রাপ্যতা এবং মূল্যের উপর প্রকৃত প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং উপভোক্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শীঘ্রই চাপ অনুভব করতে পারেন।
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রফতানিকারকদের অভ্যন্তরীণ প্রবাহ চার্ট থেকে এই সমস্যাগুলি বোঝা যাবে। তবে, দৈনিক তেলের ধারণক্ষমতার প্রায় 20 শতাংশ এবং প্রতিদিন অতিরিক্ত গ্যাসের ঘাটতি থাকায়, হরমুজের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অদূর ভবিষ্যতে দাম আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটি তেল নিয়ে শেষ সংঘাত। ইতিমধ্যেই, ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘাত শেষ হওয়ার কাছাকাছি; হরমুজের সমাধান করতে হবে, যার পরে এটি হবে তেল নিয়ে শেষ যুদ্ধ।"