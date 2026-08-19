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মার্কিন দূত সার্জিও গোরের কাশ্মীর সফর আমেরিকার নীতির ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া-বিষয়ক আমেরিকার বিশেষ দূত এবার সম্পূর্ণভাবে সরকারি ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার ওপরই মনোযোগ দিচ্ছেন ।

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ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (X@USAmbIndia)
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By Moazum Mohammad

Published : August 19, 2026 at 6:25 PM IST

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শ্রীনগর, 19 অগস্ট: ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের কাশ্মীর সফর এই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতাকেই তুলে ধরে । অতীতে বিদেশি দূতরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া-বিষয়ক আমেরিকার বিশেষ দূত এবার তেমন কোনও বৈঠক করছেন না ৷ বরং তিনি সম্পূর্ণভাবে সরকারি ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার ওপরই মনোযোগ দিচ্ছেন ।

মিরওয়াইজ উমর ফারুক গত বছর তাঁর সোশাল মিডিয়া বায়ো থেকে ‘অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স’-এর চেয়ারম্যান পদটি আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে ফেলেছিলেন ৷ মার্কিন দূতের এই সফরকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন, তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তাঁকে কোনও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । তিনি বলেন, "আমি আশা করি, তিনি সরকারি বয়ানের বাইরে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা ও যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তাঁরা হচ্ছেন, সে সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারবেন ।"

মিরওয়াইজ এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি আরও বলেন, "কাশ্মীর এখনও এমন একটি অঞ্চল যেখানে ব্যাপক নিরাপত্তাকর্মীর উপস্থিতি রয়েছে; এখানে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর বিধিনিষেধ এবং রাজনৈতিক বন্দিদের দুরবস্থা - এসব বিষয় উদ্বেগের কারণ হয়েই আছে ।"

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগ পর্যন্ত কাশ্মীর নিয়ে ওয়াশিংটনের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখত । 1996 সালে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্ক উইসনারের কাশ্মীর সফরকে কেন্দ্র করে হুরিয়তের অভ্যন্তরে কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল । সে সময় বরিষ্ঠ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা শাবির শাহ, যিনি বিদেশি দূতদের সঙ্গে বৈঠক বর্জন ও বিরোধিতার নীতি মেনে চলা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, সেই অবস্থান থেকে সরে এসে উইসনারের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন । এই পদক্ষেপের জেরে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী জোট থেকে বহিষ্কার করা হয় ।

9/11-এর হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ সন্ত্রাসবাদ দমনের দিকে, বিশেষ করে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে স্থানান্তরিত হয় । 2002 সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্ল্যাকউইলের কাশ্মীর সফরের সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করার বিষয়টি এর স্পষ্ট প্রমাণ ছিল ।

এর আগে, 370 ধারা বাতিল ও জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার কয়েক মাস পর, 2020 সালের জানুয়ারিতে বিদেশি দূতদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ জাস্টার কাশ্মীরে সফর করেছিলেন । এছাড়া 2024 সালে প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের আগেও মার্কিন কূটনীতিকরা জম্মু-কাশ্মীর সফর করেন এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেন । গোরের এই সফরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 2026 সালের জানুয়ারিতে ভারতে 27তম মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম সফর ।

পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার জেরে ভারত যখন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানে এবং এরপর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার এক বছরেরও বেশি সময় পর এই সফরটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে । লস্কর-ই-তৈবার ছদ্মবেশধারী সংগঠন টিআরএফ (TRF)-এর সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসীদের হামলায় 25 জন পর্যটক নিহত হয়েছিলেন ।

গোর বুধবার বিকেলে শ্রীনগরে পৌঁছাবেন এবং তাঁর দুটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে । সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে । সূত্র আরও জানায়, তিনি উপত্যকায় রাত কাটাবেন এবং পরদিন লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ।

ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-সহ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো যখন জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা ও বিশেষ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবি জোরদার করেছে, ঠিক সেই সময়েই আবদুল্লাহর সঙ্গে গোরের এই বৈঠকটি হতে চলেছে ।

গোরের কাছে অভ্যন্তরীণ বিষয় উত্থাপনের সম্ভাবনা নাকচ করলেন ওমর

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বুধবার বলেছেন যে তিনি সফররত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন, তবে ওয়াশিংটনের প্রতিনিধির কাছে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো উত্থাপনের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন তিনি । তিনি বলেন, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে । তিনি বলেন, "আমাদের সমস্যার সমাধান ওয়াশিংটনকে করতে হবে না । কেন্দ্রীয় সরকারকেই আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে । অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে অভিযোগ করাটা ভুল হবে । এটা আমার স্বভাব নয় । আমি তাঁর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে কথা বলব । আমি কোনও অভিযোগ করব না ।"

আবদুল্লাহ জানান, দীর্ঘ সময় পর তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করছেন এবং তাঁর কথা শুনতেই বেশি আগ্রহী । তিনি আরও বলেন, "দেখা যাক আমাদের কী ধরনের আলোচনা হয় । তিনি বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন । তিনিও হয়তো কথা শুনতে চাইবেন ।" যদিও এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে, তবুও অনেকেই অতীতের সেই সব সফরের কথা স্মরণ করছেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের এমন উদ্যোগের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাফর চৌধুরী বলেছেন, গোরের এই সফরটি গত 15 বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে কোনও কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বৈঠক হিসেবে চিহ্নিত হবে । তিনি বলেন, "এই হাই-প্রোফাইল সফর নিয়ে অনেক আলোচনা-গুঞ্জন রয়েছে, তবে কোনও পক্ষ বা উভয় পক্ষের বিবৃতি না পাওয়া পর্যন্ত এর কোনও কৌশলগত তাৎপর্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করাটা অপ্রয়োজনীয় হবে ।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক ত্রিপাক্ষিক 'মক্কা চুক্তি'-র প্রতি সমর্থনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝে পিডিপি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নাঈম আখতার 'গোর'-এর এই সফরকে "তাৎপর্যপূর্ণ" বলে মনে করছেন । তিনি বলেন, "যেহেতু গোর দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য বিশেষ দূতের দায়িত্ব পালন করছেন, তাই এই সফরটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । বিশেষ করে পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রতি ট্রাম্পের পূর্ণ সমর্থনের বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য ।"

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US ENVOY VISITS KASHMIR
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মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর
কাশ্মীর
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