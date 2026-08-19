'জম্মু-কাশ্মীর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ', ভূ-স্বর্গ ঘুরে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মার্কিন কূটনীতিক গোরের
পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর অপারেশন সিঁদুর- একবছর অতিক্রান্ত ৷ জম্মু-কাশ্মীর সফরে এলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ মুখ্যমন্ত্রী ওমরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন তিনি ৷
Published : August 19, 2026 at 9:04 PM IST
শ্রীনগর, 19 অগস্ট: মর্ত্যের ভূ-স্বর্গে এসে ঘণ্টাখানেক ডাল লেকে শিকারায় ঘুরলেন মার্কিন কূটনীতিক সার্জিও গোর ৷ বৈঠক করলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কাশ্মীরকে ভারতের 'গুরুত্বপূর্ণ অংশ' বলে উল্লেখ করলেন ৷ ইঙ্গিত দিলেন, কাশ্মীরে মার্কিন নাগরকিদের জন্য ভ্রমণের নির্দেশিকা ফের পর্যালোচনা করে দেখবে ট্রাম্প প্রশাসন ৷
চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন সার্জিও গোর ৷ এরপর এই প্রথম জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ সফর করছেন তিনি ৷ এদিন শ্রীনগরে গুপকার রোডে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কূটনীতিক ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান নেহরু পার্কে ডাল লেকে এবং এক ঘণ্টা ধরে শিকারা সফর উপভোগ করেন ৷ তাঁর সঙ্গে তাঁর দেহরক্ষীরা ছিলেন ৷ এদিন রাতে তিনি শ্রীনগরেই থাকবেন ৷ আগামিকাল লাদাখের উদ্দেশে রওনা দেবেন সার্জিও ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে পাশে নিয়ে সার্জিও গোর সাংবাদিকদের বলেন, "আমেরিকা ভ্রমণে সতর্কতা জারি করে ৷ আবার প্রায়শই সেই সতর্কতাগুলি পর্যালোচনা করে দেখে ৷ আজ এখনই আমি কোনও বড়সড় ঘোষণা করছি না ৷ কিন্তু আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব ৷ নয়াদিল্লি, মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার আছে, আমরা বিশ্বাস করি, এই জায়গাটিকে সুরক্ষিত করতে বেশ কিছু অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং আরও নিরাপদ করে তোলা হয়েছে ৷"
1989 সালে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকে আমেরিকা বারবার তাদের নাগরিকদের মর্ত্যের ভূ-স্বর্গে বেড়াতে আসা নিয়ে সতর্ক করেছে ৷ 2019 সালের 5 অগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা লোপ পায় ৷ এরপর দীর্ঘ সময় সেখানে মানুষ প্রায় ঘরবন্দি অবস্থাতেই কাটিয়েছে ৷ পরিস্থিতি যখন একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছিল এবং কাশ্মীরে পর্যটন বেশ জমে উঠেছিল, সেই সময় হঠাৎ পহলেগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে ৷ গত বছর 22 এপ্রিল টিআরএফ জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান 26 জন নিরপরাধ নাগরিক ৷ যাঁদের অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন ৷
এর জবাবে মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' সামরিক অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা ৷ দুই দেশের সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জম্মু-কাশ্মীর ৷ এরপর জুনে আবারও কাশ্মীরকে 'অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা' বলে দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
এই দুই ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে ৷ পর্যটন-নির্ভর জম্মু-কাশ্মীর আবার ছন্দে ফিরছে ৷ এমন আবহে উপত্যকা ঘুরে দেখলেন মার্কিন প্রতিনিধি সার্জিও গোর ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা খতিয়ে দেখছি, আমেরিকা এখানে ভ্রমণ সংক্রান্ত যে সতর্কতা জারি করেছে, তা শিথিল করা যায় কি না ৷ খুব সুন্দর জায়গা ৷ আমেরিকার বহু নাগরিক এখানে ঘুরতে এসে আনন্দ পাবেন ৷ এখানকার সৌন্দর্য তাঁদের ভালো লাগবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর বৈঠক খুব ভালো এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে গোর বলেন, "আমাদের মধ্যে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে ৷ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ আশা করি, আমি সেই বিষয়গুলি নিয়ে ওয়াশিংটনে যাব এবং দিল্লি ফিরে আসব ৷ একটা উষ্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক ৷ আগামী দিনে এই সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা মুখিয়ে আছি ৷"
জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে গোরের বক্তব্য, "এখানে আসতে পেরে আনন্দিত ৷ এটা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ আমাদের অনেকেই তো প্রথমবার এখানে এলাম ৷ দারুণ সুন্দর জায়গা ৷ এখানে এসে, এই জায়গাটি দেখে আমি রোমাঞ্চিত ৷"
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জানান, জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "জম্মু-কাশ্মীরের জন্য আমেরিকা কী করতে পারে, এই বিষয়টিকে ভিত্তি করে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে ৷ কিছু চিরাচরিত ইস্যু রয়েছে, যেগুলি সময়ে সমাধান করতে হবে ৷"
তাঁর আশা আগামী দিনে জম্মু-কাশ্মীর এবং আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি ৷ এই কথোপকথন নিয়ে ওয়াশিংটন ও গোরের মধ্যে আলোচনা হবে ৷ অন্যদিকে আমিও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলব ৷ আমরা আশাবাদী, আমেরিকা ও জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে এই সম্পর্কের আরও বিস্তার ঘটবে এবং সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হবে ৷"