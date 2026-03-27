'মোদি আর আমি- সব সমস্যার সমাধান করে ফেলি', বার্তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে, জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করল ভারতে আমেরিকার দূতাবাস ৷
Published : March 27, 2026 at 5:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ দুই দেশের রাষ্ট্রনেতার মধ্যের রসায়ন এমনই যে তিনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদি একসঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারেন ৷ প্রেসিডেন্টের এই বার্তাটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে ভারতে আমেরিকার দূতাবাস ৷ সঙ্গে দুই নেতার ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ৷
তিন দিন আগেই মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কী করে ফের সচল করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি বারবার এই যুদ্ধ বন্ধের আর্জি জানিয়েছেন ৷ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে অবিলম্বে হরমুজ প্রণালীতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় জোর দিয়েছেন তিনি ৷
এরপর শুক্রবার দুপুরে ভারতে আমেরিকার দূতাবাসের তরফে এমন পোস্ট ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বার্তা দিয়েছেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের দুর্দান্ত সম্পর্ক আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং আমি- আমরা এমন দু'জন, যাঁরা সমস্যার সমাধান করে ফেলি ৷ এমন কিছু আছে, যা বিরল ৷"
Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. - President Donald J. Trump pic.twitter.com/NEJCjGBXps— U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 27, 2026
গত 27 ফেব্রুয়ারি সকালে ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প- দু'জনেই ইরানের উপর হামলার কথা ঘোষণা করেন ৷ পাল্টা জবাবে ইরানও উপসাগরীয় দেশগুলির মার্কিন ঘাঁটিকে নিশানা করে এবং পাল্টা হামলা চালাতে থাকে ৷ এর সঙ্গে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান ৷ এই সঙ্কীর্ণ কিন্তু কৌশলী পথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি বোঝাই ট্যাঙ্কার যাতায়াত করে ৷ তাই হরমুজ বন্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ৷
ট্রাম্প এই প্রণালী খোলার জন্য বারবার হুঁশিয়ারি দিলেও হরমুজ সচল হয়নি ৷ ভারত, চিন, রাশিয়া-সহ কয়েকটি মিত্র দেশের জন্য এই প্রণালী দিয়ে তেলবাহী ট্যাঙ্কার নিয়ে যাতায়াতে ছাড়পত্র দিয়েছেন দেশের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ৷ এর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানকে আমেরিকার দেওয়া শর্ত মেনে যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ যদিও ইরান সেই শর্ত মানতে এখনও রাজি হয়নি ৷