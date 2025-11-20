93 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি, ভারতকে জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম বিক্রি আমেরিকার
মার্কিন প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা জানিয়েছে, এই প্রস্তাবিত চুক্তি মার্কিন-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে ।
Published : November 20, 2025 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: শত্রু মোকাবিলায় আরও শক্তিশালী হবে ভারত ৷ ভারতকে এক্সক্যালিবার প্রজেক্টাইল এবং জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম বিক্রি আমেরিকার ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা ডিএসসিএ ৷ দু'দেশের মধ্যে এই সামরিক চুক্তির মোট মূল্য প্রায় 93 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।
জ্যাভলিন মিসাইল সিস্টেম এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলির দাম 45.7 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ আর এক্সক্যালিবার প্রজেক্টাইল এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলির দাম 47.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।
ডিএসসিএ বুধবার তাদের ওয়েবসাইটে এই চুক্তি নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করছে ৷ তাতে বলা হয়েছে, "এই প্রতিরক্ষা সরঞ্জামগুলি ভারতকে বিক্রি করলে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শত্রু মোকাবিলায় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ৷ ভারতকে নির্ভুল ক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে ৷ এর ফলে সেনা তার লক্ষ্যবস্তুতে সঠিক ও নির্ভুলভাবে আঘাত আনতে পারবে ৷ ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে এই জিনিসপত্র এবং পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷"
ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "এই প্রস্তাবিত চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারতের কৌশলগত সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে এবং একটি প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদারের নিরাপত্তা উন্নত করতে সাহায্য করবে ৷ পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করবে, যা ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে ৷"
বিবৃতি অনুযায়ী, ভারত সরকার আমেরিকা থেকে 216টি M982A1 এক্সক্যালিবার ট্যাকটিক্যাল প্রজেক্টাইল কেনার অনুরোধ করেছে । এর সঙ্গে উন্নত প্ল্যাটফর্ম ইন্টিগ্রেশন কিট (iPIK)-সহ পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম (PEFCS); প্রাইমার; প্রোপেল্যান্ট চার্জ; মার্কিন সরকারের প্রযুক্তিগত সহায়তা; প্রযুক্তিগত তথ্য; মেরামত এবং ফেরত পরিষেবা; এবং সরবরাহ এবং প্রোগ্রাম সহায়তার অন্যান্য সম্পর্কিত উপাদান পাবে ভারত । আনুমানিক খরচ 47.1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ অন্য একটি বিবৃতিতে ডিএসএ জানিয়েছে, পররাষ্ট্র দফতর ভারতে জ্যাভলিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামের সম্ভাব্য বিদেশি সামরিক বিক্রয় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আনুমানিক খরচ 45.7 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।