ভারত-আমেরিকার অংশীদারিত্বে অনেক সুযোগ রয়েছে, মত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

ভারতের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রির সঙ্গে দেখা করেছেন ৷

Sergio Gor Meets Vikram Misri
বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : February 12, 2026 at 9:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর বৃহস্পতিবার বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রির সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো সমাপ্তির পর দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার 'অনেক সুযোগ' তুলে ধরেছেন সার্জিও গোর।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর জানান, বিদেশ সচিবের সঙ্গে দেখা করা সবসময় আনন্দের ৷ কারণ, আলোচনায় মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে বলেছেন, "মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আমাদের আলোচনা দুর্দান্ত হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর এখন অনেক সুযোগ সামনে রয়েছে ৷"

সোমবারের শুরুতে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোর সফল সমাপ্তির জন্য ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কৃতিত্ব দেন ৷ দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

দিল্লিতে রাষ্ট্রদূত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের বাসভবনে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, "আমি বলতে চাই যে, তাঁর সমর্থন এবং সমগ্র কর্মকাণ্ডে তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ছাড়া বাণিজ্য চুক্তি সম্ভব হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে এই বন্ধন আরও জোরদার করার জন্য আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সার্জিও।"

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে 'সুখকর কার্যকাল' কামনা করে উল্লেখ করেছেন যে, দেশের উষ্ণতা-আতিথেয়তা তাঁর কাজকে 'খুব মজাদার' করে তুলবে। তিনি বলেন, "আমি ভারতে আপনার থাকার সময়টি চমৎকার হোক, এই কামনা করি। আপনি সারা দেশের সকল অসাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন যারা আপনার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। নিঃসন্দেহে, আমি আপনাকে বলতে পারি যে, এই দেশটির সমস্ত উষ্ণ আতিথেয়তায় কাজ করা এবং ভ্রমণ করা দারুণ মজাদার হবে।"

গত 14 জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন সার্জিও গোর। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভারতে নিযুক্ত 27তম মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত পারস্পরিকভাবে সহযোগী বাণিজ্যের উপর একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির কাঠামো ঘোষণা করে, যা 13 ফেব্রুয়ারি, 2025 তারিখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চালু করা একটি বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির (বিটিএ) প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির সফল সমাপ্তির সাপেক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরে জেনেরিক ওষুধ, রত্ন ও হিরে এবং বিমানের যন্ত্রাংশ-সহ নির্বাচিত পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক প্রত্যাহার করবে বলে জানিয়েছে। ভারত আগামী পাঁচ বছরে 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন জ্বালানি পণ্য, বিমান ও বিমানের যন্ত্রাংশ, মূল্যবান ধাতু, প্রযুক্তি পণ্য এবং কোকিং কয়লা কিনতে চায় আমেরিকার থেকে। পাশাপাশি, এই চুক্তির অংশ হিসেবে, ভারত সমস্ত মার্কিন শিল্প পণ্য এবং বিস্তৃত পরিসরের মার্কিন কৃষি ও খাদ্য পণ্যের উপর শুল্ক বাতিল বা হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে।

