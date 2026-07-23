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যেন এখনই ভেঙে পড়বে ! জনসাধারণকে তাক লাগাচ্ছে উল্টো বাড়ি

পর্যটক ও পথচারীদের কাছে এই কাঠামোটি এখন নয়া আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ৷ এটি এক ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম বা 'ইল্যুশন' তৈরি করে মানুষকে চমকে দিচ্ছে ৷

Upside Down House in Bihar
তাক লাগানো উল্টো বাড়ি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:06 PM IST

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মুজফফরপুর, 23 জুলাই: এমন কোনও বাড়ি কি দেখেছেন যা এতটাই হেলে আছে যে মনে হয় যেন কোনও কাঠামোকে উল্টে দেওয়া হয়েছে ? যদি না দেখে থাকেন, তবে মুজফফরপুর হতে পারে আপনার ভ্রমণের উপযুক্ত জায়গা ৷ কারণ এখানে এমনই এক অদ্ভুত স্থাপত্যশৈলী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ।

মুজফফরপুর-দ্বারভাঙা এনএইচ-57 (NH-57) মহাসড়কের পাশে ভিখানপুরের 'বসন্ত প্যালেস হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ম্যারেজ হল'-এর চত্বরে তৈরি করা হয়েছে এই 'উল্টো বাড়ি'। এটি এক ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম বা 'ইল্যুশন' তৈরি করে, যা দেখে পথচারীরা প্রথম দর্শনেই চমকে উঠবেন ।

Upside Down House in Bihar
উল্টো বাড়ির লোকেশন (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পুরো বাড়িটিই উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং এর ছাদটি মাটির দিকে মুখ করে আছে । এই অভিনব নকশা পথচারীদের থামতে এবং ভালো করে দেখতে বাধ্য করছে ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়াতেও এই কাঠামোর ছবি ও ভিডিয়ো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ।

কাঠামোটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা দর্শকদের কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত করতে পারে । দেখে মনে হয় যেন বাড়িটির পুরো ভার একটি মাত্র স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কোনও মুহূর্তে ভবনটি ধসে পড়তে পারে । তবে কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে, এটি একটি বিশেষ স্থাপত্যশৈলী যা দর্শকদের এক অনন্য দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে ।

Upside Down House in Bihar
বিহারের মুজফফরপুরে উল্টো বাড়ি (ইটিভি ভারত)

বাড়িটির দরজা, জানালা, বারান্দা এবং বাইরের অংশ এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যা সাধারণ বাড়ির মতোই দেখায়, ফলে এই দৃষ্টিবিভ্রম বা 'ইল্যুশন' আরও বেশি বাস্তবসম্মত মনে হয় । এই পথে যাতায়াতকারী অধিকাংশ মানুষই অদ্ভুত এই কাঠামোটি দেখার জন্য কিছুক্ষণ থামেন । বিশেষ করে তরুণ-তরুণী, শিশু এবং আলোকচিত্রপ্রেমীরা এখানে সেলফি তুলছেন এবং 'রিলস' (ছোট ভিডিয়ো) তৈরি করছেন ।

জানা গিয়েছে, পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্যই হোটেলের মালিক এই কাঠামোটি তৈরি করেছেন । এর ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় বাইরের অনেক মানুষও জায়গাটি দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছেন । সিওয়াইপট্টি (Siwaipatti) থেকে আসা কেদার যাদব জানান, দূর থেকে দেখে প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল বাড়িটি হয়ত ধসে পড়েছে । কাছে যাওয়ার পরই তিনি বুঝতে পারেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই এটিকে উল্টো করে তৈরি করা হয়েছে । তিনি বলেন, "এই নকশাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ভিন্নধর্মী । আমিও আমার সঙ্গীদের সঙ্গে এখানে ছবি ও ভিডিয়ো তুলেছি ।"

Upside Down House in Bihar
উল্টো বাড়ির বৈশিষ্ট্য (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

যাদবের সঙ্গে থাকা অন্যরা জানান যে, দূর থেকে কাঠামোটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাড়িটির ছাদ মাটিতে ঠেকে আছে এবং পুরো ভবনটি উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । কাছে গিয়ে তারা বুঝতে পারলেন যে এটি একটি শৈল্পিক কাঠামো, যার নকশা অত্যন্ত চমৎকারভাবে করা হয়েছে । তারা জানালেন যে এমন অনন্য নকশা তারা আগে কখনও দেখেননি এবং এর ছবি ও ভিডিয়ো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সঙ্গে শেয়ার করছেন ।

স্থানীয় বাসিন্দা রামপ্রীত যাদব বলেন, "আমরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িটি দেখতে পাই । কাছে গিয়ে দেখার পর আমরা অবাক হয়ে যাই । দেখে মনে হয় যেন বাড়িটি ধসে পড়ছে, কিন্তু আসলে এটাই এর নকশা । কাছ থেকে এটি দেখতে দারুণ লাগে ।"

আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "দূর থেকে মনে হয়েছিল বাড়িটি যেন ধসে পড়ছে । কিন্তু কাছে থেকে দেখলে এটি চমৎকার লাগে ।"

Upside Down House in Bihar
উল্টো বাড়ির সামনে সেলফি তোলার হিড়িক (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই উল্টো বাড়ি তৈরির পর থেকে বসন্ত প্যালেস চত্বরে মানুষের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে । বাড়ির মালিক বসন্ত কুমার জানান, প্রায় তিন বছর আগে বাড়ি তৈরির সময় তিনি এমন কোনও অনন্য নকশা চেয়েছিলেন যা মানুষকে থামতে এবং এর প্রশংসা করতে বাধ্য করবে ।

বসন্তের কথায়, "যেহেতু আমি ভিন্নধর্মী নকশার একটি বাড়ি চেয়েছিলাম, তাই আমার স্থপতি অরবিন্দ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করি । তিনি বাড়ির সিঁড়ির অংশটি উল্টো বাড়ির ধারণার ওপর ভিত্তি করে নকশা করার পরামর্শ দেন । ধারণাটি আমার এতটাই পছন্দ হয় যে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই এবং ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম, বাড়িটি তেমনই তৈরি হয় ।" তিনি আরও জানান যে, বাড়িটি নির্মাণ করতে তাঁর প্রায় 3 লাখ টাকা খরচ হয়েছে ।

মুজফফরপুরে আসা পর্যটক ও পথচারীদের কাছে এই কাঠামোটি এখন নতুন এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রথম দর্শনেই মানুষকে চমকে দেওয়ার মতো নকশায় তৈরি এই ব্যতিক্রমী উল্টো বাড়িটি ধীরে ধীরে শহরের অন্যতম আলোচিত স্থান হিসেবে নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলছে ।

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BIHAR UPSIDE DOWN HOUSE
বিহারের উল্টো বাড়ি
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