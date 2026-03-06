সিভিল সার্ভিসে প্রথম রাজস্থানের অনুজ, পাশ করলেন 958
1 হাজার 78টি শূন্যপদ পূরণের জন্য নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ৷ তাতে প্রাথমিকভাবে পাশ করলেন 958 জন ৷ প্রথম দশে নেই বাংলার কেউ ৷
Published : March 6, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: ইউপিএসসি পরীক্ষায় প্রথম হলেন রাজস্থানের অনুজ অগ্নিহোত্রী ৷ পেশায় চিকিৎসক অনুজ রাজস্থানের কোটার কাছে অবস্থিত রাওয়াতভাত নামে একটি ছোট শহরের বাসিন্দা ৷ দ্বিতীয় হয়েছেন রাজেশ্বরী সুভে এম এবং তৃতীয় স্থানে আছেন আকাংশ ধুল ৷ শুক্রবার প্রকাশিত হল 2025 সালের ইউপিএসসি পরীক্ষার ফলাফল ৷ ততেই দেখা গিয়েছে বাকিদের পিছনে ফেলে সেরার সেরা হয়েছেন রাজস্থানের অনুজ ৷
এবার 958 জন পরীক্ষার্থী পাশ করেছেন ৷ 348 জনকে পাইপলাইনে রাখা হয়েছে ৷ 1 হাজার 78টি শূন্যপদ পূরণের জন্য নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষা ৷ আইএএস ও আইপিএসের পাশাপাশি আইএফএস নিয়োগের জন্য প্রতিবছর এই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে ৷ পরীক্ষার্থীরা 23385271/23381125/23098543 এই তিনটি নম্বরে ফোন করে আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন ৷ তাছাড়া 15 দিনের মধ্যে ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ রেজাল্ট প্রকাশিত হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ চতুর্থ স্থানে আছেন রাঘবস ঝনঝুনওয়ালা ৷ পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন ঈশান ভাটনগর ৷ ষষ্ঠ স্থানে আছেন জিনিয়া আরোরা ৷ সপ্তম হয়েছেন, এআর রাজা মহাদিন, অষ্টম স্থান অর্জন করেছেন পক্ষল সেক্রেটারি ৷ নবম স্থানে আস্থা জৈন ৷ দশম হয়েছেন উজ্জ্বল প্রিয়াঙ্ক ৷
UPSC declares final results of the Civil Services Examination 2025.— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2026
Here is the list of candidates who secured the top 10 ranks.
1. ANUJ AGNIHOTRI
2. RAJESHWARI SUVE M
3. AKANSH DHULL
4. RAGHAV JHUNJHUNWALA
5. ISHAN BHATNAGAR
6. ZINNIA AURORA
7. A R RAJAH MOHAIDEEN
8.… pic.twitter.com/QX7hsxXG1s
যোধপুরের এইএমস থেকে এমবিবিএস পাশ করেন অনুজ ৷ এরপর 2023 সালে তাঁর ইন্টর্নশিপ শেষ হওয়ার পর ইউপিএসসির জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তিনি ৷ ইউটিউবে দেওয়া পরীক্ষা প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি ইউটিউব চ্যানেলে নিজের পড়াশুনো এরকমই বেশ কয়েকটি তথ্য় দেন তনুজ ৷ কেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসছেন সে কথার স্পষ্ট উত্তরও দিয়েছিলেন ৷ তিনি জানান, পেশা হিসেবে চিকিৎসার বদলে সিভিল সার্ভিস বেছে নেওয়ার মূল কারণ হল কাজের ধরন ৷ তাঁর মনে হয়, চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন এবং তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অভিজ্ঞতাগুলি এক মুখী হয়ে পড়বে ৷ তাঁকে মূলত একই ধরনের রোগের চিকিৎসা করতে হবে ৷ কিন্তু সিভিল সার্ভিস পাশ করে যে সমস্ত চাকরি পাওয়া যায় তার পদে পদে থাকে নতুন কিছু করার আনন্দ ৷ পেশাগত দুনিয়ায় আসা বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করার সুযোগ পাবেন ৷ অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কল্যাণ করতে পারবেন ৷ এই ধরনের কয়েকটি কারণেই চিকিৎসক না হয়ে আমলা হতে চান অনুজ ৷
