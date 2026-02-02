ম্যাগাজিনের লেখা থেকে লোকসভায় উদ্ধৃতি রাহুলের, ক্ষুব্ধ রাজনাথ-শাহ

ম্যাগাজিনের লেখা থেকে লোকসভায় উদ্ধৃতি রাহুলের, ক্ষুব্ধ রাজনাথ-শাহ
প্রাক্তন সেনাপ্রধান এম এম নারাভানের যে বইয়ের লেখার কথা রাহুল গান্ধি বলছেন, তা প্রকাশিত হয়েছে কি না, জানতে চাইলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।
Published : February 2, 2026 at 3:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানের বক্তব্য থেকে লোকসভায় উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বিপাকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষে রাহুল প্রাক্তন সেনাপ্রধান একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চান ৷ আর তাতেই প্রবল আপত্তি জানায় বিজেপি ৷ এমনকী সংসদের নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন বলে বিরোধী দলনেতাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেন খোদ লোকসভায় অধ্যক্ষ ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আপত্তি তোলেন, যে বইয়ের কথা রাহুল বলছেন প্রক্তন সেনা প্রধানের সেই বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। রাহুল আদতে বইয়ের কথা বলে ম্যাগাজিনের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি করছেন বলেও অভিযোগ করে বিজেপি ৷
LIVE: LoP Shri @RahulGandhi's reply to the motion of thanks on the President's address. https://t.co/sKjG1CJDsy— Congress (@INCIndia) February 2, 2026
এদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাব নিয়ে বলতে উঠে রাহুল গান্ধি নারাভানের স্মৃতিকথার উপর ভিত্তি করে লেখা একটি ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেন ৷ তখনই রাজনাথ সিং তাঁকে বাধা দেন ৷ আদৌ নারাভানের যে বইয়ের কথা রাহুল বলছেন তা প্রকাশিত হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট করতে বলেন রাজনাথ। রাহলের হাতে ‘দ্য ক্যারাভান’ ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীর একটি কপি ছিল ৷ নারাভানে 2019 সালের ডিসেম্বর থেকে 2022 সালের এপ্রিল পর্যন্ত সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 'Four Stars of Destiny' का वही हिस्सा है, जिसे नेता विपक्ष @RahulGandhi जी संसद में Quote करना चाहते हैं।— Congress (@INCIndia) February 2, 2026
आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार घबरा रही है। आप खुद पढ़ लीजिए किताब का वो हिस्सा 👇
LIEUTENANT GENERAL YOGESH JOSHI,… pic.twitter.com/MTLsX200vY
এদিন রাহুল বলেন, "ওখানে আমার এক তরুণ সহকর্মী (বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য) কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তুলেছেন । আমি এই বিষয়টি উত্থাপন করতে যাচ্ছিলাম না, কিন্তু যেহেতু তিনি আমাদের দেশপ্রেম, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাই আমি কিছু পড়ে শোনাতে চাই ৷ আর এটি সেনাপ্রধান নারাভানের স্মৃতিকথা থেকে নেওয়া। আমি চাই, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাহলেই আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন কে দেশপ্রেমিক আর কে নয়।"
