পরকীয়ার সম্পর্কের জের, প্রতিবেশীকে গুলি করে খুন পুলিশকর্মীর
Dholpur Murder Case: উত্তরপ্রদেশের মাসুদপুর গ্রামের ঘটনা ৷ পুলিশ অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল ও নিহতের স্ত্রীকে আটক করেছে ৷
Published : November 24, 2026 at 3:53 PM IST
ঢোলপুর (উত্তরপ্রদেশ), 24 নভেম্বর: প্রতিবেশীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মাসুদপুর গ্রামে ৷ নিহতের নাম বাহাদুর সিং কাশ্যপ ৷ অভিযুক্তের নাম রোহিত ৷ তাঁকে পুলিশ আটক করেছে ৷ নিহতের স্ত্রীকেও আটক করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, পরকীয়ার সম্পর্কের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷
উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আধিকারিক প্রদীপ নেহরা জানিয়েছেন, মাসুদপুর গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন রোহিত ও বাহাদুর ৷ ওই গ্রামে বাহাদুর প্রায় ছ’বছর ধরে বসবাস করছেন ৷ রোহিত বারি এলাকার বাসিন্দা ৷ তিনি কর্মসূত্রে সেখানে থাকতেন ৷ বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও থাকতেন ৷ প্রতিবেশী হওয়ার কারণে রোহিত এবং বাহাদুর ও তাঁর স্ত্রীর পরিচয় তৈরি হয় ৷
ওই পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, সেই পরিচয় থেকেই রোহিত এবং বাহাদুরের স্ত্রীর মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক তৈরি হয় বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন ৷ এলাকার বাসিন্দাদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে যে সম্প্রতি বাহাদুর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রোহিতের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়ে জেনে যান ৷ তার পরই ওই দম্পতির মধ্যে শুরু হয় অশান্তি ৷
স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছে, এই নিয়ে বাহাদুর ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত ৷ মঙ্গলবার সকালে অশান্তি চরমে ওঠে ৷ সেখানে জড়িয়ে পড়েন রোহিতও ৷ সেই গোলমালের মুহূর্তে রোহিত গুলি করে বাহাদুরকে খুন করেন বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বাহাদুরকে খুনের জন্য রোহিতকে উস্কানি দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ৷
উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আধিকারিক প্রদীপ নেহরা জানিয়েছেন, স্থানীয়রা থানায় খবর দেন ৷ পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ৷ রোহিত ও বাহাদুরের স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবহির্ভূত কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, দু’জনকেই আটক করা হয়েছে ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ বাহাদুরকে খুনের বিষয়টি কি রোহিত আগে থেকেই পরিকল্পনা করেছিলেন নাকি গোলমালের মুহূর্তে হঠাৎ করে গুলি চালিয়ে দেন রোহিত ? যদি খুনের পরিকল্পনা আগেই হয়ে থাকে, এর মধ্যে কি বাহাদুরের স্ত্রীও জড়িত ছিল ? তদন্তকারীরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজছেন ৷
ওই অফিসার জানিয়েছেন, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-র দলকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছিল এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে । প্রতিটি দিক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখছে এবং খুব শীঘ্রই এই মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে ।
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