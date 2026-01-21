যোগীরাজ্যে বিধায়কদের রিপোর্ট চমকপ্রদ, উন্নয়ন খাতে খরচ 'শূন্য'

যোগীরাজ্যে বিধায়কদের রিপোর্ট চমকপ্রদ, উন্নয়ন খাতে খরচ 'শূন্য'
ভোটাররা তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন ৷ ভোট চাওয়ার সময় সেইসব প্রতিশ্রুতিও দেন প্রার্থী ৷ জিতে ক্ষমতায় এলে কথা রাখেন তাঁরা ?
Published : January 21, 2026 at 8:53 PM IST
লখনউ, 21 জানুয়ারি: ভোটের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে করজোড়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান প্রার্থীরা ৷ জিতে বিধায়ক বা সাংসদ হলে তারপর তাঁরা কি ভোটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেন ? সেই হার কতটা ? উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ এই হিসেবনিকেশ কষে mlaladsup.in-এ তথ্য আপলোড করেছেন ৷ এখানে রাজ্যের বর্তমান বিধায়করা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নে বিধায়কের তহবিল থেকে কত টাকা কীভাবে ব্যবহার করেছেন, তার হিসেব পাওয়া যাবে ৷ এই হিসেবে চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে ৷
জনগণের উন্নয়নে খরচ শূন্য
যোগী রাজ্যের বিধায়করা তাঁদের বিধানসভা এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য বছরে 5 কোটি টাকা পেয়ে থাকেন ৷ 2024-25 অর্থবর্ষের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, 403 জন বিধায়কের মধ্যে ছ'জন বিধায়ক তাঁদের তহবিল থেকে উন্নয়নের জন্য কোনও টাকা ব্যবহার করেননি ৷ অর্থাৎ এই বিধায়করা এক বছরে তাঁদের এলাকার ভোটারদের উন্নয়নের জন্য কিছুই করেননি ৷ এই ছ'জন- শামলির বিধায়ক প্রসন্ন কুমার (রাষ্ট্রীয় লোকদল, আরএলডি), কৈরানার বিধায়ক নাহিদ হাসান (সমাজবাদী পার্টি), উন্নাওয়ের পূর্বা বিধানসভার বিধায়ক অনিল কুমার সিং (বিজেপি), মহোবা সদরের বিধায়ক রাকেশ কুমার গোস্বামী (বিজেপি), প্রয়াগরাজের ফুলপুর বিধানসভার বিধায়ক দীপক প্যাটেল (বিজেপি) এবং আজমগড়ের ফুলপুর-পাওয়াইয়ের বিধায়ক রমাকান্ত যাদব (সমাজবাদী পার্টি) ৷ তিনি এখন কারাবাসে ৷
10 জন বিধায়কের ফলাফল সবচেয়ে খারাপ
গ্রামোন্নয়ন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, জনসাধারণের জন্য 5 কোটি টাকার মধ্যে 10 জন বিধায়ক মাত্র এক কোটি টাকাও খরচ করেননি ৷ তাঁদের মধ্যে উন্নাওয়ের সফিপুরের বিধায়ক বাম্বা লাল 2024-25 অর্থবর্ষে মাত্র 2 লক্ষ টাকা খরচের জন্য অনুমোদন করেছেন ৷ এদিকে, সিধৌলির বিধায়ক মণীশ রাওয়াত, গৌরীগঞ্জের বিধায়ক রাকেশ প্রতাপ সিং, মুংরা বাদশাহপুরের বিধায়ক পঙ্কজ সিং, বারাণসী উত্তরের বিধায়ক রবীন্দ্র জয়সওয়াল, বালিয়ার বিধায়ক দয়া শঙ্কর সিং, মছলিশহরের বিধায়ক ডঃ রাগিনী, ভোগনিপুরের বিধায়ক রাকেশ সাচান, জাখানিয়ার বিধায়ক বেদী, জৌনপুরের বিধায়ক গিরিশ চন্দ্র যাদব এবং আলিগড় শহরের বিধায়ক মুক্তা সঞ্জীব রাজা এক বছরে এক কোটি টাকারও কাজ শেষ করতে পারেননি ৷
উন্নয়নমূলক খরচে শীর্ষে
এদিকে সুলতানপুরের বিধায়ক বিনোদ সিং সবচেয়ে বেশি অর্থ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেছেন ৷ তিনি 9.35 কোটি খরচ করেছেন ৷ ইতিমধ্যে, বাগপতের বিধায়ক যোগেশ ধামা 6.95 কোটি, রাসরা বিধায়ক উমাশঙ্কর সিং 6.84 কোটি, হামিরপুরের বিধায়ক ড. মনোজ কুমার প্রজাপতি 6.45 কোটি, ক্যাম্পিয়ারগঞ্জের বিধায়ক ফতেহ বাহাদুর 6.28 কোটি, মুরাদনগরের বিধায়ক অজিত পাল ত্যাগী 6.27 কোটি, প্রতাপপুর বিধায়ক 6.27 কোটি, প্রতাপপুর বিধায়ক 6.27 কোটি খরচ করেছেন । হারাইয়ার বিধায়ক অজয় সিং 5.90 কোটি, লখনউ উত্তরের বিধায়ক ডঃ নীরজ বোরা 5.88 কোটি, এবং সিরসাগঞ্জের বিধায়ক সর্বেশ সিং 5.8 কোটি টাকা উন্নয়নে ব্যয় করেছেন ৷
গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের পোর্টালে পাওয়া তথ্য অনুসারে, 2024-25 অর্থবর্ষে তাঁদের ভবিষ্যৎ তহবিল ব্যয় না-করার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন এনডিএ বিধায়করা ৷ আরএলডি এবং সমাজবাদী পার্টির একজন করে, বিজেপির চারজন বিধায়কের উন্নয়নমূলক খাতে কোনও খরচ করেননি ৷ এদিকে, তহবিলের একটি অংশও ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে বিজেপি সদস্যরা শীর্ষে রয়েছেন ৷ সাতজন বিজেপি বিধায়ক, সমাজবাদী পার্টির দু'জন এবং সুভাসপা (সুহেলদেব ভারতীয় সমাজবাদী পার্টি) একজন 70 লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন ৷ এদিকে ক্ষমতাসীন দলের বিধায়করাই সর্বাধিক তহবিল ব্যবহারে এগিয়ে ৷