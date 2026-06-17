সমাজবাদী পার্টিতে ভাঙনের ভবিষ্যদ্বাণী যোগীর মন্ত্রীর, দাবি খারিজ অখিলেশের
যোগী সরকারের মন্ত্রী দাবি করেন দল ভাঙার পর্ব পশ্চিমবঙ্গ আর মহারাষ্ট্রতেই থেমে যাবে না ৷ তাঁর দাবি, গোটা সমাজবাদী পার্টিটাই বিজেপি হয়ে যাবে ৷
Published : June 17, 2026 at 4:36 PM IST
লখনউ, 17 জুন: আবারও বিরোধী শিবিরে ভাঙন-জল্পনা ৷ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, মহারাষ্ট্রে উদ্ধবের শিবসেনার পর এবার উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির 'ভাগ্যাকাশে' ভাঙনের কালো মেঘ ৷ রাজ্যের মন্ত্রী তথা সুহেলদেব সমাজবাদী পার্টির ওমপ্রকাশ রাজভর দাবি করলেন সমাজবাদী পার্টির বহু নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গ ত্যাগ করে বিজেপিতে আসতে রাজি ৷ মন্ত্রীর দাবি খারিজ করে দিয়েছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব ৷
সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে মন্ত্রী লেখেন, "সমাজবাদী পার্টিতে বড ভাঙন আসন্ন ৷ রাম পাল যাদব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একটি চিঠি জমা দিয়েছেন ৷" চিঠিতে কী আছে তার বিস্তারিত বিবরণ অবশ্য দেননি যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মন্ত্রী ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে তিনি আরও জানান, দুর্নীতির তদন্তের হাত থেকে রক্ষা পেতেই সমাজবাদী পার্টির নেতারা বিজেপিতে যোগদান করার কথা ভাবছেন ৷ এ প্রসঙ্গে খনন দুর্নীতি এবং গোমতি নদীতে হওয়া দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন মন্ত্রী ৷
समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है।— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 17, 2026
खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।
महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में…
তিনি লেখেন, "খনন দুর্নীতির মাথা কে তা গোটা উত্তরপ্রদেশ জানে ৷ গোমতি নদীকে ঘিরে ঘিরে কী কী অপকর্ম হয়েছে সেটাও সর্বজনবিদিত ৷ এখন ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে বলে সমাজবাদী পার্টির নেতারা ভয় পেয়েছেন ৷" বিরোধী শিবিরের ভাঙনের ছবি পশ্চিমবঙ্গ আর মহারাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে সেটা যে অন্যত্রও দেখা যাবে তাও বলেছেন মন্ত্রী ৷ কটাক্ষের সুরে তিনি লেখেন, "গোটা সমাজবাদী পার্টিটাই বিজেপি হয়ে যাবে ৷" উত্তরপ্রদেশে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে সমাজবাদী পার্টিতে ভাঙন-জল্পনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
রাজভরের বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অখিলেশ ৷ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বিজেপি আগেও সমাজবাদী পার্টিতে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেছে ৷ বিধায়ক থেকে শুরু করে বিধান পরিষদের সদস্য এমনকী রাজ্য়সভার সাংসদরাও দল ছেড়েছেন ৷ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে অথবা বিজেপির ভয়ের কাছে তাঁরা মাথা নত করেছেন ৷ কিন্তু দল ঐক্যবদ্ধ আছে ৷" তিনি জানান, দলের নেতা-কর্মীরা একত্রে বিজেপির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ৷
ভারতীয় রাজনীতিতে দলে ভাঙন বা নেতা-নেত্রীদের দল ছাড়া মোটেই নতুন কোনও ঘটনা নয় ৷ তবে গত কয়েক বছর ধরে এই ভাঙনের ক্ষেত্রে বদলও পরিলক্ষিত হচ্ছে ৷ 2022 সালের জুন মাসে শিবসেনায় ভাঙন হয় ৷ একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিধায়ক উদ্ধবের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন ৷ তাঁরা একনাথকে নেতা করে আলাদা হয়ে যান ৷ বিধায়ক এবং সাংসদ সংখ্যা বেশি থাকায় এই বিদ্রোহীদেরই দলের প্রতীক দিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এরপরও কয়েকজন সাংসদ ছিলেন উদ্ধবের সঙ্গে ৷ এখন তাঁদের নিয়েও চরম সংশয় তৈরি হয়েছে ৷ তাঁদের অনেকেই নাকি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না ৷
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রথমে তৃণমূলের পরিষদীয় দল পরে সংসদীয় দলে ভাঙন দেখা দেয় ৷ 20 জন সাংসদ ত্রিপুরার একটি প্রায় অপরিচিত রাজনৈতিক দলে যোগ দেন ৷ বিদ্রোহী সাংসদদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে থাকা কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা 20-তেই থেমে যাবে এমন ভাবনার কোনও কারণ নেই ৷ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷ এমনই পরিস্থিতির মধ্য়ে এবার উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতেও ভাঙন-জল্পনার কথা শোনা গেল ৷
- দলবদলুদের বিশ্বাস করবেন না ! স্লোগান দেওয়া এনসিপিআই'তে ঠাঁই সুদীপ-কাকলিদের